Gaisras Lazdijų rajone: liepsnos niokojo angarą, įtariamas padegimas

Įtariamas padegimas.
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Lazdijų rajone, Kuklių kaime, sekmadienio naktį angare kilo gaisras, kurio metu apdegė angaro siena bei jame buvę daiktai, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
Lazdijų rajone, Kuklių kaime, sekmadienio naktį angare kilo gaisras, kurio metu apdegė angaro siena bei jame buvę daiktai, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
Įtariamas padegimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
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