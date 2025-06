Gabrieliui Landsbergiui įteiktas prestižinis apdovanojimas

Šia žinia G. Landsbergis taip pasidalijo socialiniame tinkle „X“.

„Esu pagerbtas gauti Pasaulio ekonomikos apdovanojimą iš Kylio instituto, pripažįstant mano, kaip užsienio reikalų ministro, darbą kalbant už visus, kurie mano regione susiduria su grėsmėmis gyvendami šalia ekspansionistinės Rusijos“, – pirmadienį rašė G. Landsbergis.

Honoured to recieve the Global Economy Prize from @kielinstitute in recognition of my work as Foreign Minister of Lithuania, speaking up for all those in my region facing the very real threats of living near expansionist Russia. pic.twitter.com/l5JDcTCZvt

REKLAMA