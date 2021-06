Nors Europos skaitmeninis COVID-19 pažymėjimas ES šalyse ir Šengeno erdvėje pilnai įsigalioja nuo liepos 1 d., kai kurios šalys startavo anksčiau – jau nuo vakar, t. y. birželio 1 d. Tikimasi, kad pažymėjimą netrukus jau galės naudoti ir lietuviai.

„Tokios šalys kaip Bulgarija, Čekija, Danija, Graikija, Kroatija, Lenkija, Vokietija jau generuoja tokias pažymas ir jų gyventojai gali jas naudoti. Taip pat šią savaitę prisijungia ir Estija, Austrija, Italija, nuo kitos savaitės – Portugalija, todėl skaitmeniniai pažymėjimai jau pradės pasirodyti ir iš kitų šalių“, – dar Seimo sveikatos reikalų komitete trečiadienį aiškino sveikatos apsaugos ministro patarėja Asta Riukienė.

Kaip nurodė Ž. Simonaitytė, Registrų centras planuoja, kad Lietuvoje skaitmeninis pažymėjimas ir galimybė išsiimti skaitmeninį pažymėjimą bus birželio 7 d.

„Kol kas šalys startuoja su pažymėjimo išdavimu žmonėms, o pati tikrinimo platforma turėtų atsirasti per artimiausias kelias savaites. Iki to laiko, kol nėra to pažymėjimo, bet kas yra labai svarbu, kad jau dabar galime turėti piliečių iš kitų Europos Sąjungos valstybių, kurie gali atvykti su toje šalyje išduotais pažymėjimais, tai tie žmonės bus tikrinami ta pačia tvarka kaip iki šiol vertinant jų dokumentus“, – aiškino viceministrė.

Ji pridūrė, kad šis pažymėjimas visų pirma bus palengvinimas kelionėms, bet tai neatleis nuo pareigos laikytis toje šalyje numatytų reikalavimų.

„Kas labai svarbu, šis skaitmeninis pažymėjimas skirtas ta, kad būtų palengvintos kelionės, kad vienoms šalims būtų galima lengviau atpažinti kitos šalies žmonių duomenis. (...) Tačiau reikalavimai toliau galios ir bus svarbu sekti kiekvienos šalies reikalavimus“, – sakė sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė.

Kam galios pažymėjimas?

Anot viceministrės, šio pažymėjimo veikimo principas bus labai panašus į šiuo metu Lietvoje jau naudojamą galimybių pasą.

„Skaitmeninį pažymėjimą tiek bus galima atsisiųsti ir atsispausdinti, tiek išsisaugoti savo telefone. (...) Pagrindiniai duomenys bus vardas, pavardė, gimimo data, vakcinavimo, persirgimo ar testavimo informacija ir visiems jau įprastas QR kodas, kurio pagalba bus galima identifikuoti asmenis ir jų imunitetą“, – kalbėjo ji.

Kaip nurodė Ž. Simonaitytė, kiekviena ES valstybė nusistatys konkrečius reikalavimus, po kokių vakcinų ir koks terminas turi praeiti, kad jos būtų „pripažįstamos“.

„Šiuo metu ES atnaujina duomenis ir naudojasi, kaip ir mes skatiname tą daryti, portalu reopen.europa.eu, kur pateikiami kiekvienos valstybės reikalavimai“, – sakė ji.

Tiesa, viceministrė pridūrė, kad į Lietuvą atvykstantiesiems galioja galioja kiek griežtesnės taisyklės, nei naudojamos vidaus veikloms, kurios taikomos su galimybių pasu. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius reikalavimus keliautojams ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas atvykstantiesiems ar grįžtantiesiems į Lietuvą galioja:

- pasiskiepijus „Comirnaty“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 7 paroms;

- „Janssen“ vakcina – po vienos dozės suleidimo praėjus 14 parų;

- „Moderna“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 14 parų;

- „Vaxzevria“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 15 parų.

Taip pat jis galios persirgus COVID-19 liga (kai ji patvirtinta PGR tyrimu ir nuo tyrimo dienos praėjo mažiau nei 180 dienų) ir gavus neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą.

ES skaitmeninis COVID-19 pažymėjimas bus nemokamas, išduodamas nacionaline ir anglų kalbomis. Lietuvos gyventojai galės jį savarankiškai atsisiųsti PDF formatu iš sveikatos portalo www.esveikata.lt. Naudotis bus galima tiek skaitmenine, tiek popierine pažymėjimo versija. Taip pat bus pristatyta šiam pažymėjimui skirta mobilioji programėlė.

Neturintieji galimybės naudotis elektroninėmis ryšio priemonėms, dėl ES skaitmeninio COVID-19 pažymėjimo išdavimo galės kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Portalas tv3.lt primena, kad nuo gegužės 24 d. Lietuvoje galioja vadinamasis galimybių pasas, leidžiantis daugiau veiklų paskiepytiems, persirgusiems ar išsitestavusiems žmonėms.

Nuo birželio 1 d. įsigaliojo dar lankstesnės sąlygos besinaudojantiesiems galimybių pasu.