Elitas paaiškina, kodėl neinvestuoja į gynybą: „Neturėjau laisvų pinigų“

Prezidentas Gitanas Nausėda yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. Kartais, lankydamas karius, net užsideda specialiai jam skirtą kario uniformą. Ir nors su šia apranga prezidentas parodo palaikymą mūsų kariams, tačiau paaiškėjo, kad nerodo pavyzdžio visuomenei dėl gynybos rėmimo asmeniniais pinigais.

„Ar prezidentas pats yra įsigijęs gynybos obligacijų, arba paaukojęs? – Negaliu pasakyti šituo klausimu“, – teigė Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.

Fondui aukoti neskuba

Vėliau prezidento patarėjai patikslino, kad G. Nausėda savo asmeniniais pinigais prie šalies gynybos nėra prisidėjęs. Tačiau esą dar planuoja įsigyti obligacijų, kitaip tariant, paskolinti valstybei ir už tai gauti palūkanas. TV3 žinios klausė ir kiek prezidentas pinigų žada paskolinti, tačiau šį klausimą prezidentūra ignoravo.

„O jūs jau įsigijote? – Aš dar ne. – Tai aš irgi ketinu įsigyti, nes, kaip žinote, savaitės pradžioje buvau Briuselyje, tikrai esu numatęs tam tikrą dalį savo pajamų skirti tam“, – kalbėjo G. Nausėda.

Gynybos fondas įsteigtas pernai. Žmonės gali aukoti savo pinigus arba juos paskolinti, nusipirkdami obligacijų. Už paskolinimą dar gauna 2 proc. palūkanas.

„Ar paaukojote gynybos fondui? – Dar nespėjau, reikia įsivertinti, kokį siūlo obligacijų pajamingumą“, – spalį sakė premjeras Gintautas Paluckas.

Tad klausimą TV3 Žinios pakartojo dar kartą.

„Į gynybos fondą tikrai investuosiu, kai bus eilinis obligacijų platinimo ciklas, taip pat aš planuoju įsigyti, padariau namų darbus tam tikrus“, – tikino G. Paluckas.

Premjeras yra milijonierius, jo turto vertė viršija 2 mln. eurų, o obligacijos platinamos kaip tik dabar, nuo pirmadienio. Fonde kol kas tik virš 80 tūkst. eurų aukų ir beveik 17 mln. eurų paskolų. Bet vien palūkanoms teks išleisti trečdalį milijono eurų.

„Kalbėjau ir su ne viena didele verslo įmone, kurios šiandien savo papildomus pajamų srautus, kurių neinvestuoja Lietuvoje, nukreipia į kitų valstybių vertybinius popierius. Aš manau, kad savo tam tikrą patriotizmą galėtų pademonstruoti tos įmonės ir tuos pinigų srautus nukreipti tiek į gynybos fondą, tiek į infrastruktūros fondą“, – svarstė ministras pirmininkas.

Mokestinių pakeitimų neišvengs

Praėjusi dešiniųjų Vyriausybė taip pat netryško noru parodyti pavyzdį gyventojams, aukojo vos vienas kitas. Bet ir šios Vyriausybės nariai panašūs į savo pirmtakus.

„Aš teikiu pirmenybę šiai dienai remti įvairias nevyriausybines organizacijas ir jų socialines akcijas. – O nekilo minčių obligacijų už 2 procentus nusipirkti? – Žinokite, rimtai svarstau ir galvoju, kad visai nebloga idėja“, – dėstė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

O Vilniaus meras sakė atvirai – pritrūko pinigų.

„Ne, neturiu įsigijęs, tiesiog neturėjau laisvų pinigų, kuriuos galėčiau nukreipti tokiu momentu. Bet jeigu atsiras šeimoje galimybė galvoti apie investicijas, tai pagalvosime, aišku, matant, kad tos išplatintos obligacijos savo patrauklumu jos daugiau turbūt yra ne skirtos kažką uždirbti, bet išreikšti patriotinę poziciją“, – kalbėjo Valdas Benkunskas.

Tad kol politinis šalies elitas neskuba rodyti pavyzdžio, pinigų gynybai ieško kitur. Ir nors kurį laiką žmones politikai ramino, kad dėl to mokesčiai didėti neturėtų, šiandien finansų ministras patvirtino, kad to neišvengsime.

„Neliečiant mokestinės sistemos, o galbūt liečiant. – Liečiant, be abejo, kadangi vienintelis tvarus šaltinis valstybės reikmėms finansuoti yra, plačiąja prasme, mokestinė sistema. Mokesčių ir įmokų sistema. Sakykime, pensijos yra finansuojamos per įmokas, „Sodros“ įmokas. Tai, be abejo, mes nuo to neišsisuksime“, – tikino ministras Rimanras Šadžius.

Tiesa, R. Šadžius nesako, kiek ir kokius mokesčius planuoja didinti.

