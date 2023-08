Dukrą pagrobęs Švanys galėjo dingti su padirbtais dokumentais: „Jis tikrai ruošėsi šitam dalykui, tai yra akivaizdu“

Garbino Rusiją, menkino moteris, neturėjo vaiko auginimo įgūdžių

Anot advokato, jau teismo procesų metu buvo matyti gąsdinantys signalai – tėvo požiūris į šalį agresorę, į moterį ir į vaiko auginimą esą buvo keliantys susirūpinimą. Nors teismui pateikti įrodymai, tačiau buvo nuspręsta vyrui suteikti teisę matytis su vaiku savarankiškai, be trečiųjų asmenų.

„Iš tikrųjų, dabar vyksta civilinė byla, procesas yra eigoje dėl vaiko bendravimo grafiko nustatymo. Mama kartu su mumis buvo teikusi eilę dokumentų, kurie jau neigiamai charakterizavo vaiko tėvą. Tiek jo požiūrį į Rusiją ir ideologiją, tiek Rusijos, Sovietų Sąjungos garbinimą, draugus, su kuriais jis rusiškai šnekėdavosi, ir tai, kad Rusija turi būti viso pasaulio motina. Tokios deklaracijos vyko ganėtinai intensyviai, tie įrodymai buvo pateikti byloje.

Antras aspektas, tai požiūris į moterį, kad moteris yra tik įrankis vaikams gimdyti, moteris turi besąlygiškai paklusti vyro valiai, jo klausyti ir neturėti jokių teisių. Jis tai viešai deklaravo, tokie įrodymai buvo pateikti bylai.

Trečias aspektas, kad žmogus visiškai neturi jokių tėvystės socialinių įgūdžių“, – apie vyro deklaruojamus įsitikinimus kalbėjo T. Ryzgelis.

Anot advokato, mergaitė buvo maitinama motinos pienu, todėl teismo paskirti susitikimai turėjo trukti vos tris valandas. Tiesa, pradžioje tėvas turėjo mergaitę lankyti tik su trečiaisiais asmenimis, bet po kurio laiko buvo leista matytis ir savarankiškai, be priežiūros.

„Mūsų pozicija buvo tokia: kadangi vaikas maitinamas motinos pienu ir auginamas prieraišios motinystės principu, todėl turėtų būti nustatyta tokia bendravimo tvarka, pagal kurią tėvas galėtų bendrauti prižiūrint tretiesiems asmenims, nes jau buvo eilė tų signalų ir eilė įrodymų, kad jis nemoka su vaiku elgtis.

Teismas į tą dalyką pažiūrėjo paviršutiniškai, šitų signalų neįžvelgė ir nustatė tik penkis savaitgalius bendrauti su trečiuoju asmeniu. Paskui leido kas antrą savaitgalį pasiimti savarankiškai – šeštadienį ir sekmadienį po tris valandas. Toks buvo teismo sprendimas dėl laikinų apsaugos priemonių. Dėl ko ir įvyko šis įvykis. Žmogus susiplanavo, pasiėmė vaiką ir jo negrąžino“, – apie teismo sprendimą kalbėjo mamos atstovas.

Advokato teigimu, vyras galimai slapta, be mamos žinios, liepos mėnesį pagamino mergaitei asmens dokumentus.

„Laikinoji bendravimo tvarka buvo nustatyta birželio 23 dieną. Tie penki savaitgaliai turbūt ir buvo, kai su trečiaisiais asmenimis susitiko, o dabar prasidėjo, kai jis savarankiškai galėjo pasiimti vaiką, tai ir pasiėmė. Kaip dabar matome, jis tikrai ruošėsi šitam dalykui, tai yra akivaizdu“, – apie planuotą pagrobimą kalbėjo T. Ryzgelis.

Apie vyro galimai turimą Rusijos pilietybę advokatas ir mama sužinojo iš viešosios erdvės, anksčiau teismų metu tokios informacijos vyras neatskleidė, o šių faktų niekas ir netikrino.

„Čia didelis klausimas, ar jis iš tikrųjų turi tą Rusijos pilietybę, ar tai tik kažkoks deklaravimas bandant laimėti laiko, nes niekas neturi tokios informacijos patvirtintos, ji yra tik gandų lygyje“, – mąstė T. Ryzgelis.

Tėvas nedalyvavo vaiko laukime, gimdyme ir auginime

Advokatas T. Ryzgelis pasakojo, jog vyras su moterimi nesusituokę, o laukiant vaikelio ir gimdymo metu vyro šalia nebuvo. A. Švanys jauną moterį esą pradėjo atakuoti tik po gimdymo.

„Jie susituokę nebuvo, išsiskyrė dar iki gimdymo. Realiai, iki šito teismo sprendimo, nenoriu pameluoti, kiek tiksliai, bet jis vaiką matė tik kelis kartus – du ar tris. Tai jokio socialinio ryšio tarp vaiko ir tėvo nebuvo, jisai nedalyvavo nei mamos laukimosi laikotarpiu, nei kai mama ruošėsi vaiko gimdymui. Mama viskam ruošėsi viena ir pagimdė viena. Tik po gimdymo jis pradėjo atakuoti, kad nori pasiimti vaiką“, – apie abejingą vyro požiūrį į nėštumą pasakojo advokatas.

„Visi įrodymai, visi mamos pasakojimai, visi atsiliepimai į ieškinį, visos tos ideologijos apie Rusiją, moterį, vaiką buvo išdėstyti. Teismui tik reikėjo atkreipti truputį dėmesio, bet čia turbūt toks požiūris, kad galbūt neįmanoma, kad taip atsitiktų. Niekas turbūt negalvojo, kad taip gali atsitikti. Bet tikrai matosi, kad žmogus yra neadekvatus, ką jis šneka, kaip jis elgiasi, tikrai tai jaučiasi.

Buvo aibė konfliktinių situacijų, jis inicijuodavo tas situacijas, buvo net vienas ikiteisminis tyrimas, kai kviesta policija. Mama leido vieną kartą pabūti su dukra dar iki teismo, jisai ją išsivežė ir irgi pradingo. Tada kažkaip rado tą mergaitę – į striukę įsisukęs, ant suoliuko pasisodinęs viduryje žiemos sėdėjo“, – apie mergaitės tėvo elgesį pasakojo T. Ryzgelis.

Advokatas viliasi šią istoriją teismams būsiant pamoka, kad į jautrias situacijas reikia įsigilinti ir nedaryti paviršutinių sprendimų.

„Teismas turbūt neišgirdo, ką norėjome pasakyti, neįvertino įrodymų, kuriuos reikėjo įvertinti. Tiesiog, manau, tai turėtų būti pamoka teismams, kad į tokias jautrias situacijas reikia žiūrėti truputį atidžiau, o ne šiaip, kad byla numeris vienas, byla numeris du, byla numeris trys. Turbūt, bylos tiesiog buvo štampuojamos nepasigilinant. Neatsižvelgta į vaiko amžių, o tėvas nei jį auginęs, nei buvęs gimdyme, tai yra visiškai svetimas žmogus“, – situaciją komentavo jis.

Anot T. Ryzgelio, vyras neturėjo elementarių socialinių įgūdžių, kurių reikia auginant vaiką. Nei kaip jį maitinti, nei kaip rengti.

Mama kovoja, bandys vykti į Rusiją

Anot advokato, šiuo metu vyksta tarpvalstybinis kontaktavimas, laukiama rezultatų. Mama nesėdi vietoje ir stengiasi padaryti viską, kad pasimatytų su savo dukra. Ji bandys vykti į Rusiją.

„Vyksta tarpvalstybinių institucijų kontaktavimas ir laukiame rezultatų, bet žinant dabartinę situaciją tiek su Rusijos valstybe, tiek karo situaciją, požiūrius, labai sunku pasakyti, kas bus toliau. Šią minutę yra labai didelė nežinomybė. Vaikas negrąžinamas, šiuo momentu turime tokią situaciją, kad Rusijos pusė nemato pagrindo mergaitės grąžinti“, – teigė T. Ryzgelis.

Paklausus apie mamos būklę ir kaip ji išgyvena šią situaciją, jis tikino, jog mama nusiteikusi ryžtingai ir deda visas viltis, kad pavyks pamatyti dukrelę.

„Mama jaučiasi pakankamai turbūt emociškai stipri, nes kitos išeities nėra. Mama kovoja. Tikisi geriausio, tikisi kuo greičiau pamatyti dukrą. Bandys vykti į Rusiją susitikti, kiek žinau, tvarkosi dokumentus dėl vizos gavimo ir artimiausiu metu turėtų būti išduota viza. Taip pat, kiek žinau, mamai teikiama visokeriopa pagalba iš kitų institucijų, kiek tai įmanoma“, – pasakojo jis.

Pasigedo sekmadienio popietę

Kaip anksčiau pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 14.16 val. Klaipėdos apskrities VPK gavo moters (gim. 1996 m.) pranešimą, kad tą pačią dieną apie 10 val. Kretingos r., Sausdravų k., vyras (gim. 1986 m.) paėmė jų dukrą (gim. 2022 m.) ir vaiko sutartu laiku negrąžino.

Atliekant paieškos veiksmus nustatyta, kad tą pačią dieną apie 13.04 val. Rusnės mstl., Skirvytės upėje, vyras su dukra valtimi kirto Lietuvos–Rusijos valstybinę sieną ir buvo sulaikyti Rusijos teritorijoje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas žiniasklaidai sakė, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba į įvykį esą reagavo žaibiškai.

„Reakcijos laikas skaičiuojamas minutėmis, kai buvo pastebėta valtis, plaukianti per upę Rusijos Federacijos link. Buvo suaktyvuotas kateris. Iš esmės, mūsų sienos apsaugos reakcija buvo tinkama – tuo mes esame įsitikinę. Kaip bebūtų, incidentas įvyko, ir iškilo klausimas, kaip veikiame toliau.

Ką sutarėme ir susikoordinavome susitikime – kaip mes veikiame iš institucijų pozicijų per tarptautinę bendruomenę. Paskelbta paieška Interpole, dirbame per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, per susitarimus, kuriuos turime dar senais laikais priimtus su Rusijos Federacija“, – nurodė V. Vitkauskas.

NKVC žiniomis, mergaitės būklė gera. Tokią informaciją įstaigai pateikė Rusijos institucijos.