Pasak VSAT, mažamečiai į ligoninės reanimaciją išgabenti iš Kabelių užkardos, po to, kai ketvirtadienio rytą neteisėtai kirto sieną su tėvais. Tėvai pareigūnams tvirtino, kad prieš kertant sieną vaikams buvo duota tablečių, kad jie būtų ramesni.

Anot kartu buvusių suaugusiųjų liudijimo, tablečių vaikams davė prieš pereinant sieną migrantų grupę Baltarusijoje atlydėję kaukėti asmenys.

Ketvirtadienį ryte Kabelių užkardos pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė ką tik sieną iš Baltarusijos neteisėtai kirtusius migrantus, pirminiais duomenimis – 11 Irako ir keturis čečėnų tautybės Rusijos piliečius.

„Visi užsieniečiai iškart buvo pristatyti į užkardą. Vos atvykus, suaugusieji kreipėsi į pasieniečius, nes sunerimo dėl savo vaikų būklės. Du mažamečiai atrodė itin vangūs, negalėjo bendrauti. Kabelių pasieniečiai iškart iškvietė greitąją pagalbą. Atvykę medikai mažamečius skubiai išgabeno į Alytaus ligoninę, kur jie atsidūrė reanimacijoje“, – teigia VSAT.

Tarnybos teigimu, šiuo metu vaikų būklė stabilizuota, jų gyvybėms grėsmės nėra.

Vaikų tėvai pasieniečiams papasakojo, kad prieš kertant sieną juos iš Baltarusijos gilumos atvedę kaukėti asmenys abiem mažamečiams esą davė po dvi tabletes. Tuomet visa grupė įėjusi į Lietuvą. Tabletės esą buvo duotos tam, kad sienos pažeidimo metu mažamečiai būtų ramesni ir neteisėtas perėjimas į Lietuvą būtų sklandesnis.

Dar vieną tabletę kaukėti asmenys davė tėvams, jei jos prireiktų ateityje judant Lietuvos gilumoje. Šį, įtariama, vaistą VSAT pareigūnai perdavė medikams, kad šie žinotų apie galimai sugirdytų medikamentų išvaizdą ir sudėtį.

Lietuva pastaraisiais mėnesiais susiduria su ženkliai išaugusia neteisėta migracija, iš viso šiemet per Baltarusiją į šalį jau bandė patekti daugiau nei 2,3 tūkst. nelegalių migrantų. Lietuvos pareigūnai vadina išaugusią migraciją organizuota kaimyninės šalies režimo akcija prieš Lietuvą.

Sieną kirto 110 migrantų

Per parą, t. y. visą trečiadienį, pasieniečiai, pirminiais duomenimis, sulaikė 110 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusių migrantų. Vien liepą tokių sulaikytų užsieniečių skaičius yra 1 677. Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikyti 2 338 neteisėti migrantai.

Tarp visų 110 trečiadienį sulaikytų užsieniečių 92 prisistatė Irako piliečiais ar turėjo šios šalies dokumentus.

Migrantams bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo šie asmenys yra izoliuoti. Įvykių aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimai. Apie pasiprašiusius prieglobsčio asmenis informuotas Migracijos departamentas, kuris nagrinėja tokius prašymus.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iki vidurnakčio iš trečiadienio į ketvirtadienį bandė patekti 2 338 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra 29 kartus didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Liepą pasieniečiai sulaikė 1 567 migrantus. Birželį tokių buvo 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 1 307. Taip pat sulaikyti 184 Kongo, 123 Kamerūno, 78 Gvinėjos, 74 Irano, 72 Afganistano, 71 Rusijos, 69 Sirijos bei kitų šalių piliečiai.

Nuo metų pradžios, pirminiais duomenimis, daugiausia migrantų sulaikyta Druskininkų savivaldybės ribose – 575. Šalčininkų rajone sulaikyti 531 neteisėtai iš Baltarusijos patekęs užsienietis, Varėnos – 410, Ignalinos – 385, Švenčionių – 199, Lazdijų – 153.

Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.