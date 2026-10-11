Daškę pakirto vienintelis šūvis – prakalbo apie detales: „Tai ne lietuvių stilius“

Vienintelis snaiperio paleistas mirtinas šūvis pakirto anuomet ryškią mūsų šalies sporto asmenybę Lietuvos bokso federacijos (LBF) vadovą 32 metų Remigijų Daškevičių, pagarsėjusį Daškės pravarde.
Kas tai – eilinė mafijos pasaulio kareivio žūtis ar specialiųjų teisėsaugos tarnybų suplanuota žmogžudystė? Pirmais nepriklausomos Lietuvos metais kriminaliniame pasaulyje, o vėliau ir legaliame versle bei sporto pasaulyje sublizgėjusio kauniečio žūties paslaptis iki šiol neatskleista.
Apie Kauno Daškinių lyderio R. Daškevičiaus tragišką žūtį buvo daug rašoma to meto kriminalinių naujienų laikraštyje „Akistata“. Šio laikraščio archyvais remdamiesi pateikiame įdomiausius faktus apie šį sukrečiantį nusikaltimą.
Nužudymo aplinkybės
R. Daškevičius buvo nužudytas Vilniuje. Anksčiau už turto prievartavimą teistas Remigijus Daškevičius tuomet buvo 33 metų. Daške vadinto vieno iš Kauno nusikalstamo pasaulio autoritetų gyvybę nutraukė samdomo žudiko paleista vienintelė kulka.
Ekspertai nustatė, jog R. Daškevičius žuvo nuo vienintelės į jį paleistos kulkos, kuri, kliudžiusi širdį, perėjo kiaurai, per stiklą įskriejo į piceriją ir smarkiai deformavosi.
Ekspertai padarė išvadas, jog į R. Daškevičių šauta maždaug iš 50 metrų atstumo, iš priešais esančio namo antrojo aukšto. Tačiau iš pradžių pareigūnai dar nebuvo nustatę, maždaug iš kokio taško galėjo šaudyti nusikaltėlis, nes nežinoma, į kurią pusę buvo pasisukęs kaunietis.
Kadangi į auką buvo paleistas vienintelis šūvis ir žudikas greičiausiai buvo įsitikinęs, jog jis mirtinas (taikyta į širdį), pareigūnai daro išvadą, jog šauta iš snaiperinio šautuvo su duslintuvu, mat nakties tyloje šūvio niekas negirdėjo.
Tad neabejojama, jog tai samdyta žmogžudystė. Pasak bylą tiriančių Vilniaus apygardos prokurorų, ši žmogžudystė Lietuvoje neturėjo analogų. Ligi šiol visi nusikaltimai, taip pat ir samdyti, buvo padaryti sprogdinant, šaudant iš pistoletų ar automatų.
„Tai ne lietuvių stilius ir bent žmogžudystės vykdytojo reikia ieškoti Rusijoje“, – sakė tuometinis Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius.
Pasak pareigūno, praktika rodo, jog šioje šalyje „šimtaprocentines“ užsakomąsias žmogžudystes, kai reikia nužudyti gerai saugomą arba sunkiai pasiekiamą žmogų, vykdo gerai pasiruošę snaiperiai.
Vyko intensyvus tyrimas
Žvelgiant į liūdnai pasibaigusį Daškės gyvenimą, susidaro įspūdis, kad nuo snaiperio kulkos tuomet negalėjo apsaugoti nei ginkluoti „torpedos“, nei budriai aplinką stebintys asmens sargybiniai, nei garsus vardas kriminaliniame pasaulyje tarptautiniu mastu.
Nors pati nužudymo byla buvo tiriama intensyviai, tačiau apčiuopiamų rezultatų nebūta. Dar prieš keletą metų pasidomėjus, ar esama bent kokių nors naujienų tamsiausia pastarojo dešimtmečio byla tapusioje dramatiškoje istorijoje, nepanorėję būti įvardinti Vilniaus prokurorai atsakė:
„Šiomis dienomis intensyviai vykdomas ikiteisminis tyrimas Daškės nužudymo byloje. Tiriamos įvairios nužudymo versijos. Atsakyti į pateiktus klausimus nėra galimybės, kadangi tyrimo versijų, procesinių veiksmų atlikimo detalių, aplinkybių paviešinimas, viešas tam tikrų galimų versijų vertinimas gali pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Žinių ar kalbų nenorėtume komentuoti.“
Vienas iš įtakingiausių
Kadaise Kauno kriminalinį pasaulį valdę ir nerašytų banditų taisyklių laikytis vertę šulai – šiandien galutinai išblaškyti. Kauno mafijos legendos Henrikas Daktaras, Egidijus Abarius-Goga, Arikas Pastuškovas atsidūrė už grotų. Kiti senieji šulai tarsi susitarę įkandin Jono Bielskio pradėjo bendradarbiauti su Policijos departamentu, ėmė uoliai teikti parodymus prieš buvusius bendražygius ir tyliai pasitraukė į pogrindį.
R. Daškevičius, Ramūnas Kuzminas-Ramaškė, Rimantas Ganusauskas-Mongolas, Kęstutis Jurša, Algirdas Žemaitis-Kukas nužudyti per tarpusavio kovas dėl įtakos ir garbės. Būtent R. Daškevičius buvo laikomas viena charizmatiškiausių senosios Kauno mafijos asmenybių.
Tuo metu, kai Daškė buvo laidojamas Petrašūnių kapinėse, tik ką iš įkalinimo įstaigos sugrįžęs H. Daktaras Vilniuje buvo apklausiamas prokurorų. Juos domino Henytės ryšiai su Daškinių vadeiva, jo nužudymo aplinkybės.
Tąsyk Kauno Daktarų autoritetu laikytas H. Daktaras prokurorams atsakė, jog tuo metu, kai jis buvo laisvėje, R. Daškevičius atliko bausmę kalėjime, o kai šį paleido, netrukus jį patį pasodino. Todėl jie nebuvę pažįstami ir niekada neturėję bendrų verslo reikalų.
Tačiau kai kurie surinkti faktai leidžia manyti, kad buvo metas, kai Kaune šie du asmenys ir abiejų sėbrai nuožmiai kovojo dėl vietos miesto kriminalinėje orbitoje.
„Prisiminus anuomet klestėjusias Daktarų ir Daškinių gaujas, galiu pasakyti, kad pastarieji buvo priskiriami ypač aukštai vertinamam nusikaltėlių sluoksniui. Trumpai – tai buvo kitas, gerokai aukštesnis organizuoto nusikalstamumo lygis“, – sakė vienas laikinosios sostinės kriminalinio pasaulio specifiką neblogai išmanantis Kauno apygardos prokuratūros veteranas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.