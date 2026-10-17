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Boso namas nugriautas prieš 2 metus, tačiau ginčas tęsiasi: iš savivaldybės prašo vis didesnės sumos

2026-10-17 18:44 / šaltinis: ELTA
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2026-10-17 18:44
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Verslininko ir buvusio Seimo nario Antano Boso namas Vilniaus rajone buvo nugriautas prieš dvejus metus, tačiau teisme iki šiol vyksta ginčas dėl žalos atlyginimo sumos. 

Antanas Bosas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Verslininko ir buvusio Seimo nario Antano Boso namas Vilniaus rajone buvo nugriautas prieš dvejus metus, tačiau teisme iki šiol vyksta ginčas dėl žalos atlyginimo sumos. 

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Namo savininkas reikalauja įvairaus dydžio piniginių sumų už nugriautą statinį, tuo metu Vilniaus rajono savivaldybė su pareikšto reikalavimo dydžiu nesutinka.

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FOTOGALERIJA. Nugriautas A.Boso namas

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„Šiuo metu A. Bosas prašo iš savivaldybės priteisti 465 850,91 euro ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų. 2026 m. birželio mėn. A. Bosas reikalavimą sumažino nuo 476 667,56 euro iki 449 785,91 euro, o 2026 m. spalio 13 d. pateiktu pareiškimu reikalavimą vėl padidino 16 065 eurų“, – Eltai teigė Vilniaus rajono savivaldybės mero patarėjas Kęstutis Butvydas.

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Anot jo, tęsiant bylos procesą, spalį savivaldybė pateikė teismui papildomų klausimų A. Bosui dėl jo prašomų priteisti išlaidų. Pasak K. Butvydo, teismas pasiūlė A. Bosui į šiuos klausimus atsakyti, o savivaldybei pateikti poziciją dėl 2026 m. spalio 13 d. pateikto reikalavimo padidinimo.

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Verslininkas siekia prisiteisti jo sklype Vilniaus rajone, Aukštuolės kaime, atliktų namo statybos ir jų nugriovimo darbų kaštus, argumentuodamas tuo, kad statybą leidžiantis dokumentas buvo pripažintas neteisėtu ir panaikintas.

(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Griaunamas Antano Boso namas

A. Boso namą su kitais statiniais 2024 m. įpareigojo nugriauti Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), jis taip pat įpareigojo savivaldybę padengti 90 proc. pastatų statybos bei griovimo išlaidų.

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Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius yra anksčiau sakęs, kad savivaldybė yra pasirengusi įvykdyti LAT priimtą sprendimą dėl išlaidų kompensavimo, tačiau reikalaujamas kompensacijos dydis yra nepagrįstas.

A. Boso sklypas yra Vilniaus rajono Aukštuolės kaimo Vakaro gatvėje. Po teismo sprendimo čia nugriautas namas, klėtis ir pirtis.

LAT yra galutinai nusprendęs, kad Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacijos prezidentas ir buvęs Seimo narys A. Bosas turi nugriauti namą Aukštuolės kaime, Vilniaus rajone, nes statybos leidimas buvo išduotas neteisėtai.

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Teismas galutine neskundžiama nutartimi nurodė A. Bosui per 6 mėnesius pačiam nugriauti pastatus, o 90 proc. dėl to patirtų išlaidų jam turėtų kompensuoti Vilniaus rajono savivaldybė.

T﻿eismai yra nustatę, kad šio sklypo, kur stovėjo A. Boso namas, paskirtis yra miškų ūkio, todėl jame sodybų statyba neleidžiama, o savivaldybė tokio leidimo išduoti neturėjo.

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