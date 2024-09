Blinkevičiūtė: pensijų fondams skiriami valstybės pinigai galėtų būti panaudoti didinant bazines išmokas

„Reikia pripažinti iš tikrųjų, kad per 20 metų pensijų kaupimas ne visiškai pasiteisino ir tam reikia įvairių bei rimtų sprendimų. (...) Ir labai diskutuotinas dalykas dėl to 300 mln. eurų valstybės biudžeto indėlio į privačius fondus. Tie pinigai galėtų būti panaudoti apskritai žmonių pensijų padidinimui“, – penktadienį „Žinių radijui“ komentavo ji.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, kas mėnesį prie to, ką į antrosios pensijos pakopų fondus moka dirbantysis, daugiau nei 27 eurus prideda valstybė. Anot institucijos, skaičiuojant valstybės prisidėjimą ir investicinę grąžą, kaupiantis žmogus šiuo metu fonduose turi vidutiniškai 3 kartus daugiau nei pervedė nuo atlyginimo.

Kalbėdama apie pensijas LSDP pirmininkė taip pat stebėjosi, kodėl valdantieji dar nėra pateikę siūlymų keisti kaupimo antrojoje pensijų pakopoje sistemą. Politikė pabrėžė, kad Konstitucinio teismo (KT) sprendimas, jog šiuo metu taikomas modelis neatitinka Konstitucijos buvo priimtas dar pavasarį.

„Iš tikrųjų, su antrąją pensijų pakopa reikia permainų, reikia sprendimų ir reikia pokyčių. Ir socialdemokratai tai yra ne kartą išsakę, registravome pataisas Seime. Ir aš iki šiol neįsivaizduoju, kodėl per pusę metų konservatoriai nepateikė pakeitimų dėl galimybės pasitraukti iš privačių pensijų fondų, po KT sprendimo praėjo jau daug laiko“, – psakė V. Blinkevičiūtė.

„Vyksta kažkoks vilkinimo procesas“, – tvirtino ji.

ELTA primena, kad Konstitucinis teismas (KT) pavasarį nusprendė, jog Pensijų kaupimo įstatyme numatoma ribota galimybė pasitraukti iš pensijų kaupimo fondų pažeidžia Konstituciją. Tuo metu, anot institucijos, skirtingų rūšių išmokos pagal sukaupto turto dydį nepažeidžia pagrindinio įstatymo.

Tuo metu rugpjūtį socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas pranešė, kad yra pasiryžęs Seimo rudens sesijoje pateikti antrosios pensijų pakopos įstatymo pakeitimų projektus. Tarp dabartinių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) siūlymų – daugiau laiko apsispręsti dėl kaupimo pradžios, atsisakymo pradėjus mokėti įmokas.

Siūlyme norime padidinti išimtinių galimybių pasiimti sukauptus pinigus nesulaukus pensijos. Tai būtų galima padaryti sergant sunkia, progresuojančia liga, ištikus sunkiai negaliai.

Siūloma sukurti daugiau galimybių laikinai stabdyti kaupimą. Be to norima nustatyti ilgesnį laikotarpį apsispręsti dėl kaupimo, leidžiant praleidus galimybę iš anksto atsisakyti kaupti, tai padaryti ir vėliau. Taip pat siekiama sumažinti siūlymų kaupti nenorintiems to daryti.

Galiausiai norima numatyti, ar rinktis visą sumą ar periodinę išmoką, sulaukus pensinio amžiaus. Dabar visi, kurie yra sukaupę daugiau nei 5 403 eurus, gali gauti tik periodinę išmoką.