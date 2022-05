Biržų rajone gaisravietėje rastas kūnas užminė mįslę: įtaria nužudymą, neatmeta ir padegimo versijos

Tai antras gaisro metu žuvęs žmogus Biržų rajone šiais metais.

Degė atvira liepsna

Pranešimas apie kilusį gaisrą gautas ketvirtadienio naktį, 01.10 valandą. Apie degantį namą gelbėtojams pranešė kaimynystėje gyvenantys žmonės. Jie išgirdo, kad kažkas pokši. Paaiškėjo, kad sproginėja stogo danga.

Triukšmą išgirdo ir to paties namo, kuris degė, kitoje dalyje gyvenusi šeima – vyras ir žmona. Iš degančio namo jie vos spėjo išbėgti. Atvykus ugniagesiams, rąstinis namas degė atvira liepsna, o stogas buvo sukritęs. Apie 2 valandą nakties iš namo buvo išneštas žuvusio žmogaus kūnas. Jis buvo rastas šalia stalo. Nustatyta, kad tai 1966 metais gimęs V. B.

Sudegęs namas priklauso velionio broliui S. B. Pastarajam priklausančiame name gyvena ir kitas brolis B. B. Tą naktį nė vieno brolio namuose nebuvo. Pareigūnai aiškinosi, kur gaisro metu buvo kiti du tame pačiame kaime gyvenantys velionio broliai. Pasak ugniagesių ir seniūnijos darbuotojų, jie buvo neblaivūs. Ketvirtadienį jie abu buvo apklausiami policijos.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai prisiminė, kad prieš metus šiame name, kuris sudegė, buvo pastatyti dūmų detektoriai. Ar jie šiuo metu veikė, ar buvo tyčia atjungti, nežinia. Velionis ir jo brolis namuose rūkydavo. Pasak liudininkų, kambaryje dėl dūmų būdavo galima kirvį kabinti. Tad gali būti, kad detektorių broliai galėjo būti atjungę, kad jis neveiktų.

Įtaria nužudymą ir padegimą

„Visi trys broliai smagiai atsigeriantys. Į tą kiemą policijos takas pramintas. Atsigeria ir mušasi. Kuris pirmas paskambina, tas teisus“, – taip situaciją apibūdino kaimo žmonės.

Biržų policijos vadovas Deividas Valtaris neslėpė, kad pareigūnų keliai į Eiskudžių kaimą veda dažnai. Ir spėjo, kad taip ir toliau tęsis, nes Eiskudžiuose liko gyventi du broliai. Jie nevengia nei alkoholio, nei santykius aiškintis smurtu. Policija buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą V. B. mirties priežasčiai nustatyti, vėliau jis prekvalifikuotas į nužudymo tyrimą. Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausioji specialistė Angelė Darčkienė sakė, kad gaisro priežastis tiriama, dirba atvykę Gaisrinių tyrimų centro ekspertai. Redakcijos žiniomis, tyrėjai linkę įžvelgti padegimą.

Rūpinosi padegėliais

Vakar Papilio seniūnijos darbuotojai rūpinosi be gyvenamosios vietos likusio B. B. ateitimi. Gaisro metu sudegė ir jo asmens dokumentai. Buvo surasta vieta Vabalninke esančiame socialiniame būste. Gaunantis pensiją žmogus už jį susimokėti galės.

Iš degusio namo pabėgusios šeimos nariai laikinai prisiglaudė pas sūnų Pasvalyje. Artimiausiu metu jie turėtų apsigyventi Kvetkų kaime esančiame savivaldybės socialiniame būste. Jiems padėti žada Biržų pagalbos centras. Pasak seniūnijos darbuotojų, sudegusio žmogaus laidotuvėmis greičiausiai rūpinsis Vabalninke gyvenanti velionio sesuo, kuri labai išgyveno sužinojusi apie nelaimę.

Globos namuose trūko privatumo?

Papilio seniūnijos Eiskudžių kaime V. B. apsigyveno 2019 metais. Į Biržų kraštą jis atvyko netikėtai ir neplanuotai. Vyras dėl didelės negalios ir todėl, kad nesiorientuoja aplinkoje, buvo apgyvendintas Raseinių rajono Blinstrubiškių socialinės globos namuose.

Kalbama, kad žmogus buvo aklas ne nuo gimimo – jo akys buvusios išplikytos. Eiskudžiuose gyvenantis brolis S. B. neįgalų brolį pasiėmė iš globos namų. Jis pasirašė, kad visiškai atsako už V. B. ir jį apsiima globoti. Papilio seniūnijos socialinio darbo organizatorė Laimutė Janilionienė sakė, kad jai sužinojus, jog broliai atsivežė neįgalų giminaitį, „nuo pat pradžių šiaušėsi plaukai“. Ji dar aiškinosi, kodėl tokią negalią turintis žmogus buvo išleistas iš globos namų. Dar tikėjosi, kad iš globos namų V. B. išvyko tik laikinai. Bet paaiškėjo, kad jis išvyko visam laikui.

Kalbėdamas su socialine darbuotoja V. B. tikino, kad globos namuose jam trūko privatumo. O Eiskudžių kaime su brolio priežiūra jam viskas, anot jo, bus „aukštame lygyje“. Deja, taip nebuvo.

„Teismų teismai, baudų baudos, muštynių muštynės. Kiek visko buvo, sunku išvardinti. Aš ne vieną naktį nemiegojau galvodama, kaip žmogui būtų galima padėti“,- kalbėjo L. Janilionienė.Ne paslaptis, kad broliai pragerdavo V. B. gaunamas priežiūrai ir pagalbai skirtas lėšas. O gerdami susipykdavo, susimušdavo ir kviesdavo policiją.L. Janilionienė ne kartą važiavo į Eiskudžius, kalbino V. B. vykti gyventi į globos namus. Bet vyras kategoriškai atsisakydavo. „Aš visą laiką bijojau, kad kažkas su juo atsitiks – ar sušals, ar sudegs. Buvom kaip ant adatų. Tai buvo balansavimas tarp gyvenimo ir mirties ribos“, – kalbėjo L. Janilionienė.Anot jos, į socialinius darbuotojus dedamos didelės ir kartais nerealios viltys, bet ir jie nepajėgūs peržengti žmogaus valios.

Vienintelė priežastis – alkoholis

„Kai negerdavo, viskas būdavo gerai. S. B. ir namelį apžiūrėdavo, ir pakūrendavo, ir maisto pagamindavo. Bet pradėjus gerti susimušdavo ir pliekdavosi abu – ir aklasis, ir ne“, – pasakojo seniūnijos darbuotojai.

Kai S. B. susipykdavo su broliu, V. B. išeidavo į kitus namus – pas trečią brolį B. B. Bet ir ten visko būdavo…

„Pagrindinė ir vienintelė visų problemų ir bėdų priežastis buvo alkoholis. Kai tik V. B. gaudavo pinigų, prasidėdavo išgertuvės. Jie tikrai neskurdo ir gyventi galėjo, jei ne alkoholis“, – kalbėjo eiskudiškiai.

Konfliktai – išgėrus alkoholio

Velionis buvo ne kartą teistas Utenos, Biržų, Kupiškio, Anykščių teismuose. Dažniausiai jis buvo baudžiamas dėl smurto. Eiskudžių kaime gyvenęs neįgalusis paskutinį kartą teismo baudžiamuoju įsakymu baustas praėjusių metų gegužės 4 dieną. Apsvaigęs nuo alkoholio V. B. konflikto su broliu S.B. metu tyčia jam sudavė stikliniu buteliu į veidą bei jį sužalojo. Jis neneigė, kad išgertuvių metu tarp jų dažnai vyksta konfliktai, dažnai kviečiami policijos pareigūnai. Dar prieš metus V. B. išgertuvių metu konfliktavo su savo seserimi. V. B. pasakojo, kad sesuo išleido jo pinigus, nupirko alkoholio. Po to kilo konfliktas dėl to, kad ji per daug išleido pinigų.

Kad kumščio politika girtiems broliams nesvetima, rodo ir tokia teismo medžiaga, kur ne kartą teistas S. B. buvo kaltinamas sumušęs savo brolį B. B.

Sykį S. B. nuėjo pas jo name gyvenantį brolį B. B. pasakyti, kad jis susimokėtų už elektrą, nes yra susidariusi skola. B. B. brolį „pasiuntė“ ir liepė nesikišti į jo gyvenimą. Tuomet S.B. broliui trenkė į nosį ir į veidą. Abu broliai buvo neblaivūs. Teismas tąsyk S. B. skyrė viešųjų darbų bausmę, jis turėjo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

Autorius: Jurgita Morkūnienė