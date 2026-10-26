Baigtas ikiteisminis tyrimas dėl Ukrainos vėliavos išniekinimo Vilniuje – įtarimai vienam asmeniui

Kaip BNS pirmadienį nurodė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė, tyrimas baigtas, tačiau byla dar neperduota teismui, nes „šiuo metu vyksta susipažinimas su bylos medžiaga“.
„Įtarimai pareikšti vienam asmeniui, gimusiam 2006 metais“, – sakė ji.
Baigtas tyrimas dėl Vilniuje sutryptos Ukrainos vėliavos
Prokuratūros atstovė neturėjo duomenų, kurios šalies pilietis yra įtariamasis. Teisėsaugos manymu, jis galėjo padaryti viešosios tvarkos pažeidimą ir oficialiai iškabintos užsienio valstybės vėliavos išniekinimą.
Tyrimą šioje byloje atliko Vilniaus apskrities policija. Jos duomenimis, gegužės 10-osios rytą Vilniaus Pylimo gatvėje asmenys iš laikiklio išėmė Ukrainos vėliavą, ją numetė ant šaligatvio ir sutrypė.
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