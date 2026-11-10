Avarija Kaune: susidūrė 2 automobiliai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodo, kad iš automobilių išsiliejo tepalai.
Pasak TV3 žurnalistės, smūgis atrodė stiprus, o nuo skaudesnių pasekmių apsaugojo tvorelė. Jei jos nebūtų, automobiliai galėjo nugarmėti nuo šlaito prie pat apačioje stovinčios žydų sinagogos.
Avarijos metu niekas nenukentėjo.
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