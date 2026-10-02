Audrius Klišonis: šildymo sezonas – ne stichinė nelaimė, jam ruoštasi

„Šildymo sezonas nėra stichinė nelaimė, jam ruošiamasi, šildymą tiekiančios įmonės ir mūsų tiekėjai yra tam pasiruošę. Visas vasaros periodas (…) tam skirtas, atnaujinami katilai, trasos. Problemos su šilumos tiekimu tikrai nebus, bet klausimai yra dėl kainų“ – žurnalistams penktadienį sakė A. Klišonis.
Anot jo, biokuro rinkoje buvo apribotas rezervinio kuro tiekimas – didmeninių tiekėjų skaičius buvo sumažintas iki 12, nors dabar atlikus pataisymus skaičius padidintas iki 23.
„Bendrai viso biokuro tiekėjų Lietuvoje, mano žiniomis, yra 325 – tai manome, kad tas susiaurinimas, kuris buvo padarytas, galbūt nėra visiškai motyvuotas. Galbūt dėl susiaurinimo matome, kad pakilo biokuro kaina“, – teigė A. Klišonis.
Anot jo, kaina padidėjo 1,5 karto, lyginant su tuo, kaip biokuras buvo pirktas praėjusiam šildymo sezonui.
„Tikimės, kad, biokuro biržoje dalyvaujant didesniam tiekėjų skaičiui, kaina turės tendenciją šiek tiek mažėti“, – pridūrė LSA vadovas.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti 15–20 proc., tačiau galutinę kainą, pasak jo, lems kuro kainos ir oro sąlygos.
Numatant šildymo kainų augimą, dalis politikų ragina grąžinti nuo šių metų panaikintą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą.