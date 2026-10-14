Asanavičiūtė dėl Muitinės departamento vadovo konkurso kreipėsi į prokuratūrą ir VAT

Seimo narė prašo ištirti, ar tuometinė premjerė, dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė socialdemokratė Inga Ruginienė galėjo neteisėtai duoti nurodymus tuometinei Finansų ministerijos vadovybei siekdama, kad atranką laimėtų Mantas Matulionis.
Kreipėsi dėl Muitinės departamento vadovo atrankos
Seimo narė taip pat kreipėsi į Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) direktorių Rymantą Mockevičių prašydama atlikti tarnybinį patikrinimą ir apklausti du VAT pareigūnus, kurie galėjo dalyvauti galimai neteisėtai rengiant konkursą arba turėti informacijos apie galimus pažeidimus ir piktnaudžiavimą tarnyba.
Apie VAT patikrinimo rezultatus D. Asanavičiūtė-Gružauskienė prašo informuoti Seimą ir Generalinę prokuratūrą.
BNS rašė, kad Muitinės departamento vadovo konkursą liepą laimėjo M. Matulionis, dirbantis Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus viršininku.
Pirmasis departamento vadovo konkursas, kurį laimėjo vadovo pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, buvo nutrauktas gavus skundą dėl pažeistų procedūrų.
Buvęs Muitinės direktorius Darius Žvironas pernai rugpjūtį jo paties prašymu buvo atleistas – jis pasitraukė po to, kai pernai liepą buvo sulaikytas išgėręs.
Šiuo metu departamentui laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas.
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