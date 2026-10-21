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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Artėja Vėlinės ir štai kokie orai laukia: siunčia žinią visiems

2026-10-21 10:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 10:40
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad greitu metu vyraus sausi ir gana šilti rudens orai, tačiau nuo penktadienio šalį pasieks ciklonas, atnešiantis lietų. Naktimis šalnos jau nebeturėtų gąsdinti, o dienomis temperatūra daug kur sieks 12–16 laipsnių šilumos.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad greitu metu vyraus sausi ir gana šilti rudens orai, tačiau nuo penktadienio šalį pasieks ciklonas, atnešiantis lietų. Naktimis šalnos jau nebeturėtų gąsdinti, o dienomis temperatūra daug kur sieks 12–16 laipsnių šilumos.

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Pasak sinoptikės, anticiklonas Gerhard pamažu trauksis į rytus, o į vakarus nuo Lietuvos stiprės ciklonai, kurie lems permainingesnius ir lietingesnius orus Europoje.

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FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

„Anticiklonas, vardu Gerhard, su sausais, daug kur ramiais orais užgulęs Skandinaviją ir Rytų Europą lėtai traukiasi į rytus, vėliau ten stabtels ir pasiliks visą savaitę.

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O vakariau mūsų vis labiau stiprėja ciklonų sistema, nutįsusi net nuo Grenlandijos, per Britų salyną iki Viduržemio jūros“, – rašė ji.

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Kaip dalijosi E. Latvėnaitė, Lietuva kol kas išvengs didesnių kritulių ir audrų, nes bus anticiklono pakraštyje, tačiau pūs gaivesnis pietryčių vėjas.

„Kartu nutįsęs banguotas atmosferos frontas, ten jau užsisuko ir vis užsisuks nauji, daugiau ar mažiau audringesni ar lietingesni ciklonai (jau patvindę dalį Ispanijos, greitai „darbuosis“ beveik visame Viduržemio jūros regione, o kiti, vėliau, vėjais siautės virš Britų salyno).

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Mums gera žinia, kad kol kas būsime sausame, tiesa su gaivesniu pietryčių vėjuku pietvakariniame anticiklono pakraštyje“, – pristatė ji.

Anot sinoptikės, nuo penktadienio Lietuvą pasieks nedidelis ciklonas, atnešiantis lietaus, o savaitgalį orus lems anticiklono ir ciklonų sąveika.

„Vėliau didesnių audrų irgi nebus. Penktadienį Baltiją pasieks nedidelis ciklonas, o jo atmosferos fronto debesys slinks per Lietuvą ir šiek tiek palaistys.

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Savaitgalyje ir kitos savaitės pačioje pradžioje mes būsime dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje – tarp vis nenorinčio silpnėti ir trauktis sausesnio anticiklono rytuose ir neramių, lietingų ciklonų įsitvirtinusių vakariau“, – rašė E. Latvėnaitė.

Lietuvoje protarpiais palis, sustiprės pietryčių vėjas, tačiau orai išliks šilti, naktys taps švelnesnės, šalnos pasitrauks, nors dangus dažnai bus debesuotas.

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„Mus tik kartais pasieks atmosferos frontų debesys, tai vienoj, tai kitoj Lietuvos pusėje šiek tiek palaistys, pūs kartais stipresnis, daugiausia pietryčių vėjas. Su pietiniais orų srautais pasiekęs šiltesnis oras irgi nesitrauks.

Po dar vėsokos dalyje Lietuvos trečiadienio nakties, vėliau naktys bus kiek šiltesnės, šalnos jau nebegąsdins.

Dienomis oro temperatūra irgi bus maloniai, rudeniškai švelni. Tik dangus dažnai bus apniukęs“, – rašė sinoptikė.

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Savaitės orų prognozė

Trečiadienį, spalio 21 d., lietaus nenumatoma. Naktį pūs rytų, pietryčių, dieną – pietryčių vėjas, 7–12 m/s, dieną gūsiai sieks 14 m/s, pajūryje – iki 16 m/s. Naktį temperatūra bus 2–7 °C, vėsiausia šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Čia dirvos paviršiuje kai kur galimos silpnos šalnos iki –1 °C. Dieną oras sušils iki 13–15 °C.

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Ketvirtadienį, spalio 22 d., ženklesnio lietaus dar nenumatoma. Pūs pietryčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra bus 7–10 °C, dieną – 14–16 °C.

Penktadienį, spalio 23 d., naktis dar bus sausa, tačiau rytą lietus pasieks pietvakarinius ir vakarinius rajonus, o dieną protarpiais lis daugelyje šalies vietovių. Pūs pietryčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–12 °C, dieną – 12–15 °C.

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Šeštadienį, spalio 24 d., protarpiais palis, daugiausia naktį ir rytą. Pūs pietų, pietryčių vėjas: naktį 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s. Naktį temperatūra bus 7–9 °C, dieną – 12–14 °C.

Sekmadienį, spalio 25 d., naktį lietus numatomas rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, o dieną tik kai kur gali šiek tiek palyti. Pūs pietinių krypčių vėjas: naktį 4–8 m/s, dieną – 7–12 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–9 °C, dieną – 12–14 °C.

Pirmadienį, spalio 26 d., ženklesnio lietaus nenumatoma. Pūs pietryčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra bus 6–11 °C, dieną – 12–14 °C.

Antradienį, spalio 27 d., protarpiais palis, daugiausia dieną. Pūs pietryčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–11 °C, dieną – 9–13 °C.

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