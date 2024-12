Apklausa: daugiau kaip pusė šalies gyventojų po Seimo rinkimų yra nepatenkinti demokratija

Lapkričio pradžioje atlikto tyrimo duomenimis, demokratija Lietuvoje yra nepatenkinti 56 proc. apklaustųjų. Tokios pozicijos labiau laikosi Seimo rinkimų rezultatais nusivylę respondentai (26 proc. patenkinti ir 68 proc. nepatenkinti). Taip pat vyresni nei 50-ies metų žmonės, gyvenantys kaime, darbininkai ir ūkininkai, lenkų bei rusų tautybių gyventojai.

Savo ruožtu demokratijos veikimu Lietuvoje patenkinti teigė esantys 34 proc. respondentų. Tyrimas atskleidė, kad labiau tai buvo teigiamai Seimo rinkimų rezultatais vertinantys apklaustieji (41 proc. patenkinti ir 49 proc. nepatenkinti).

Be to, jaunimas iki 30-ies metų (45 proc. patenkinti), besimokantis jaunimas (56 proc.), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (45 proc.), didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį (46 proc.), specialistai ir tarnautojai (42 proc.), vadovai (46 proc.) bei dešiniųjų pažiūrų gyventojai (44 proc.).

Nuomonės apie demokratijos veikimą neturėjo arba į šį klausimą tyrimo metu neatsakė 12 proc. respondentų.

Nepatenkintieji demokratijos veikimu nepasitiki ir VRK

Be to, apklausa parodė, kad demokratijos veikimu Lietuvoje nepatenkinti gyventojai dažniau už kitus nepasitiki Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK) – 45 proc. iš jų nepasitiki ir 48 proc. pasitiki.

Tuo metu trys iš keturių respondentų, patenkintų demokratijos veikimu, nurodė pasitikintys VRK (74 proc. pasitiki ir 15 proc. nepasitiki).

Remiantis šių metų pradžioje atlikta apklausa, VRK pasitikėjo šeši iš dešimties (58 proc.) Lietuvos gyventojų, trečdalis (32 proc.) institucija nepasitikėjo, o kas dešimtas (10 proc.) neturėjo nuomonės.

Prieš penkerius metus demokratija buvo vertinama geriau

Prieš dešimtmetį, 2014 metų lapkritį, gyventojų vertinimai iš esmės buvo tokie patys. Tuomet 36 proc. dalyvavusiųjų apklausoje nurodė esantys patenkinti demokratijos veikimu Lietuvoje. Savo ruožtu 55 proc. respondentų šiuo klausimu turėjo griežtesnę poziciją.

Lyginant su prieš penkerius metus atliktu tyrimu, 2019-ųjų lapkritį patenkintų demokratija šalyje buvo 10 procentinių punktų daugiau – tuo metu 44 proc. tikino esantys patenkinti demokratijos veikimu. Tokia pati dalis buvo nepatenkinti.

Apklausa vyko šių metų lapkričio 20–gruodžio 1 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1018 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 115 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.

Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.