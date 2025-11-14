Apiplėšimas paryčiais: Kaune vyras bute grasino ginklu ir apvogė dvi moterį

Policijos departamento duomenimis, apie 4.40 val. Plento gatvėje esančiame bute vyriškis, grasindamas į šaunamąjį ginklą panašiu daiktu, iš 1992 ir 1996 metais gimusių moterų pagrobė 2,6 tūkst. eurų.
1994 metais gimęs įtariamasis, pas kurį rastas ir paimtas galimai „Airsoft“ pistoletas, uždarytas į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo.
