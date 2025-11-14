 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Apiplėšimas paryčiais: Kaune vyras bute grasino ginklu ir apvogė dvi moterį

2025-11-14 08:32 / šaltinis: BNS
2025-11-14 08:32

Kaune vyras ketvirtadienį paryčiais apiplėšė dvi moteris.

Policija BNS Foto

Kaune vyras ketvirtadienį paryčiais apiplėšė dvi moteris.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 4.40 val. Plento gatvėje esančiame bute vyriškis, grasindamas į šaunamąjį ginklą panašiu daiktu, iš 1992 ir 1996 metais gimusių moterų pagrobė 2,6 tūkst. eurų.

1994 metais gimęs įtariamasis, pas kurį rastas ir paimtas galimai „Airsoft“ pistoletas, uždarytas į areštinę.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo.

