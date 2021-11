Anušauskas apie Lukašenkos galimus veiksmus: paprastai išbando Lenkijos sieną, o tada – Lietuvos

Premjerė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad nepaprastoji padėtis per Lietuvos atkurtos nepriklausomybės istoriją įvedama pirmą kartą.

„Nepaprastoji padėtis yra instrumentas, kuris nebuvo mūsų nepriklausomos valstybės praktikoje su savo algoritmais išbandytas“, – sakė ji.

Viceministras: „Jie gali keliauti link Lietuvos“

Vidaus reikalų viceministras Kęstutis Lančinskas naujienų portalui tv3.lt teigė neatmetantis, kad migrantai gali keliauti ir link Lietuvos sienos.

„Jie gali keliauti link Lietuvos, jei yra sankaupos, jų neleidžia, tai faktas, kad jie ieškos ir kitų kelių. Jei pažiūrėsime į žemėlapį, tai Lietuvos teritorija yra nelabai toli nuo to kiekio susikaupusių žmonių. Faktas, kad taip yra, mes stebime situaciją, mūsų tarnybos reaguoja ir reaguos, jei reikės. Kaip ir vakar sakėme, pas mus yra aukščiausia parengtis.

Galimybė visuomet yra, bet ar ji 100 proc. ar 50 proc. aš jums atsakyti negaliu. Viskas priklausys, kokios ten sąlygos – ar yra vedlys, ar nėra, kas ten instruktuos, ar neinstruktuos. Yra daug klausimų ir niekas nežino, kada bus atsakymai, kokios oro sąlygos“, – teigė K. Lančinskas.

Viceministro teigimu, matoma, kas vyksta Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje, tad imasi visų būtinų priemonių, kad apsaugotų ne tik savo valstybės sieną, bet ir visos Europos Sąjungos.

„Kol kas su migrantų antplūdžiu prie savo sienos susidūrė Lenkija, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje migrantų sankaupos nėra. Sienos stebėjimas vyksta sustiprintu režimu, pasieniečiai per praėjusią parą, nuo pirmadienio vidurnakčio iki antradienio, pasieniečiai iš Baltarusijos į Lietuvą draudžiamose vietose neleido patekti 73 migrantams. Įleistųjų į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių pirmadienį nebuvo. Iš viso nuo rugpjūčio pradžios apgręžta daugiau nei 6 tūks. migrantų, 157 migrantai dėl humanitarinių priežasčių buvo įleisti“, – atsakė K. Lančinskas.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija ne visur yra koncertina, pasiteiravus, jeigu didesnis skaičius migrantų atsidurtų prie Lietuvos sienos, ar atlaikytume, ministerija teigia, kad tarnybos yra aukščiausioje parengtyje.

„Priimtas sprendimas maksimaliai sustiprinti sienos apsaugą – mobilizuoti visi pareigūnai, kariuomenė. Vidaus reikalų ministerijos pavaldume esančios tarnybos yra aukščiausioje parengtyje. Be to Seimas šiandien balsuoja dėl nepaprastosios padėties įvedimo, kuri leis dar operatyviau pasitelkti kariuomenę.

REKLAMA

Baltarusijos režimo vykdomos hibridinės atakos tikslas, nepaisant to, ar prie Lenkijos, ar prie Lietuvos, ar prie Latvijos sienos yra migrantai – destabilizuoti Europos Sąjungą“, – atsakė K. Lančinskas.

Krašto apsaugos ministras: paprastai išbando Lenkijos sieną, o tada perveža prie Lietuvos

Krašto apsaugos ministras A. Anušauskas teigė, kad Lukašenkos parankinių organizuojančių nelegalų hibridinę ataką veiksmai yra ne tik nuspėjami, bet ir atsekami, todėl šiandien nuo ankstyvo ryto Vyriausybėje svarstė nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ visame pasienio ruože.

„Paprastai Lukašenkos režimas pirmiausia išbando Lenkijos sieną, o tada savo gyvų įrankių kolonas perveža prie Lietuvos sienos. Kadangi itin didelių grupių spaudimas ir bandymai jėga prasiveržti (to per pastaruosius mėnesius Lietuvoje nepasitaikė, tačiau vakarykščiai įvykiai Lenkijos pasienyje, patvirtino naujas realias grėsmes) gali sukelti grėsmes visuomenės rimčiai ir saugumui, nepaprastoji padėtis nuo šios nakties padėtų išvengti didesnių grėsmių.

Be ekstremalios situacijos metu jau turėtų įrankių, prisidėtų nelegalų esančių laikinose apgyvendinimo vietose komunikavimo per mobilų ryšį ir veiklos koordinavimo per socialinius tinklus ribojimas, transporto priemonių ir asmenų (ten negyvenančių, nedirbančių ir neturinčių ten nekilnojamo turto) atvykimo ribojimas į teritorijas, kur įvesta nepaprastoji padėtis.

Lietuvos kariuomenė būtų ir toliau pasitelkiama, šiuo atveju dar padidinus jos pajėgumus, sutrumpinus reagavimo laiką. Jos mobilumas ir išankstinis informavimas padėjo bei padeda vykdyti nelegalų neįleidimo politiką. Dengiami pažeidžiamiausi ruožai, perskirstant pajėgumus ir pasitelkiant rezervus pagal numatomus scenarijus.

Mūsų ramus, nuoseklus (nepuldinėjant prie kraštutinumų), išankstinis pasirengimas nepalankiausiems scenarijams bei papildomų pajėgumų numatymas yra signalas, kad Lietuvos siena ir toliau bus nelegalams uždaryta, kad ir kokias „kolonas“ organizuotų.

Kartu turime patikinti, kad ir toliau kariai bei pareigūnai savo įgaliojimus naudos protingai ir vadovaudamiesi įstatymu, nesukeldami nepatogumų vietos gyventojams ir verslui (kontrabandos prie jo nepriskiriu)“, – savo feisbuko tinkle skelbė ministras A. Anušauskas.