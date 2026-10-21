Advokatų taryba baigė tyrimą dėl Lauros Matjošaitytės paslaugų „Nemuno aušrai“

Skelbiama, toks sprendimas priimtas suėjus drausminės atsakomybės taikymo senaties terminui. Advokatų taryba skyrė rekomendaciją L. Mašjotaitytei atsakingai laikytis profesinės veiklos ir etikos reikalavimų bei nesukelti abejonių dėl advokato profesionalumo ir atsakomybės.
Advokatų tarybos Drausmės ir vartotojų ginčų komitetas anksčiau šį mėnesį atliko tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės L. Matjošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai „Nemuno aušra“. Sprendimas, ar teisininkei iškelti drausmės bylą, buvo perduotas Advokatų tarybai.
Į Advokatų tarybą su prašymu įvertinti VRK narės veiksmus kreipėsi opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) atstovai Seime Giedrė Balčytytė ir Arvydas Anušauskas.
Parlamentarai prašė tarybos įvertinti galimus Rinkimų kodekso ir Advokatų etikos kodekso pažeidimus, susijusius su L. Matjošaitytės konsultacijomis, profesinės paslapties taikymu bei nenusišalinimu nuo su „Nemuno aušra“ susijusių klausimų VRK.
Tyrimus dėl L. Matjošaitytės veiklos taip pat atlieka VRK, VTEK. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) šiuo klausimu nutarė ikiteisminio tyrimo nepradėti.
Seime taip pat buvo organizuojama VRK narės atleidimo procedūra, tačiau pritrukūs balsų, ji žlugo.
ELTA primena, kad klausimų dėl L. Matjošaitytės veiklos kilo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad ji galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ ir padėti partijai parengti atsakymą VRK. Pati L. Matjošaitytė teigė už konsultacijas negavusi atlygio.
„Delfi“ taip pat skelbė, kad 2024 m. rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą, kad neliktų jos metaduomenų.
VRK pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė L. Matjošaitytė.
L. Matjošaitytė 2017–2021 m. dirbo VRK pirmininke. Į komisijos narės pareigas parlamento sprendimu ji grįžo pernai. Jos kandidatūrą tuomet pateikė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus.
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