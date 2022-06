Abiturientų įspūdžiai po lietuvių kalbos egzamino: nusiteikiau rašyti apie pandemiją, tačiau to nebuvo

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą 175 centruose laikė 17 tūkst. 504 kandidatai, mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – 9208 kandidatai 190 centrų, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra.

Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai turėjo parašyti rašinį, pasirinkę vieną iš siūlomų keturių – dviejų samprotavimo ir dviejų literatūrinių – temų.

Per egzaminą prie kiekvienos temos buvo pateikti du autoriai, tačiau jie – rekomenduojami. Reikalavimas remtis bent vienu privalomu autoriumi išliko, tačiau mokiniai jį galėjo rinktis ne tik iš tų, kurie nurodyti prie temos, bet iš visų šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių.

Laikiusieji valstybinį brandos egzaminą iš samprotavimo rašinio užduočių galėjo rinktis temą „Kas turi vertę, bet neturi kainos?“ ir kaip rekomenduotinus pasirinkti autorius Joną Radvaną, Marcelijų Martinaitį arba temą „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų“, kuriai rekomenduota pasirinkti šiuos autorius: Šatrijos Raganą, Vincą Mykolaitį-Putiną.

Nusprendusieji rinktis literatūrinį rašinį galėjo imtis temos „Užsienio vaizdavimas lietuvių literatūroje“ arba „Metų laikai literatūroje“. Rekomenduoti pasirinkti pirmosios temos autoriai: Jurgis Savickis, Antanas Škėma ir Kristijonas Donelaitis, Bronius Krivickas – antrajai temai.

Abiturientams, laikiusiems mokyklinį brandos egzaminą buvo pasiūlytos šios samprotavimo rašinio temos: „Ar lengva mylėti?“ (rekomenduojami autoriai: Maironis, Juozas Tumas-Vaižgantas) ir „Kada žmonės susivienija?“ (rekomenduojami pasirinkti autoriai: Jonas Radvanas, Vincas Kudirka).

Iš literatūrinio rašinio užduočių kandidatai galėjo rinktis iš šių dviejų temų: „Jauno žmogaus vaizdavimas literatūroje“ ir „Miestas literatūroje“ bei remtis Adomu Mickevičiumi, Mariumi Katiliškiu (pirmoji tema), Vincu Mykolaičiu-Putinu, Antanu Škėma (antroji tema) kaip rekomenduojamais autoriais.

Nesitikėjo sulaukti tokių temų

Įveikę pirmąjį VBE sesijos etapą abiturientai neslėpė jaudulio, o kai kurie jų pripažino nesitikėję sulaukti tokių temų.

„Buvau nusiteikusi rašyti temomis apie susipriešinimą, pandemiją, tačiau tokių temų nebuvo. Pati pasirinkau rašyti literatūrinį rašinį „Užsienio vaizdavimas lietuvių literatūroje“, nes tema pasirodė įdomi. Bet ir kitos temos tikrai nesunkios“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo Minties gimnazijos“abiturientė Kotryna.

Vilniaus Minties gimnazijos abiturientė Greta sako ilgai nesvarsčiusi pasirinko samprotavimo rašyti rašinį „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų?“, kadangi likusios temos pasirodė per sunkios.

„Pasirinkau rašyti samprotavimo rašinį, nes literatūrinėmis temomis man rašyti sunkiau. Ši tema man pasirodė artima, kadangi galėjau susieti ją ir su šių dienų aktualijomis, kadangi daugelis vadovaujasi stereotipais, apie juos kalbama ir literatūroje,“ – kalbėjo ji, nurodydama, kad rėmėsi Albero Kamiu romanu „Svetimas“ ir Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“.

Moksleivė taip pat pridūrė nesupratusi kitos samprotavimo rašinio temos „Kas turi vertę, bet neturi kainos?“.

„Nelabai supratau, apie ką šita tema, ką ten būtų reikėję rašyti“, – nurodė ji.

Abi merginos naujienų portalui tv3.lt pasakojo besitikinčios aukščiausių įvertinimų iš egzaminų.

„Jei [iš lietuvių ir literatūros egzamino] gaučiau 70, būtų liūdna“, – kalbėjo Kotryna.

Skirtingai nei šios abiturientės, Žemynos gimnazijos moksleivis Matas sako, kad visos temos jam pasirodė nelengvos. Tačiau jis sako kaip ir Greta nusprendęs rašyti samprotavimo rašinį tema „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų?“.

„Kai pamačiau temų sąrašą, kelias minutes svarsčiau, ką pasirinkti, nes samprotavimo rašinius rašyti man sunkiau, bet literatūrinių rašinių temomis mažai esu perskaitęs autorių, likau prie samprotavimo. <…> Kiek gausiu, nežinau, bet tikiuosi, kad išlaikysiu“, – pasakojo jis.

Mokytoja prognozuoja, kokia bus populiariausia tema

Vilniaus Ozo gimnazijos lietuvių ir literatūros kalbos mokytoja Gailė Apanavičiūtė naujienų portalui tv3.lt sako, kad VBE samprotavimo temos pasirodė nesunkios, o nurodyti privalomi autoriai – puikiai žinomi mokiniams.

Jos manymu, tema „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų?“ gali būti populiariausia tarp abiturientų.

„Ir autorius rekomenduojamas (Vincas Mykolaitis-Putinas – aut. past.) jiems įdomiausias, o ir pati tema nėra sudėtinga. <…> Tema „Kas turi vertę, bet neturi kainos?“ man pačiai atrodo taip pat įdomi, bet tikriausiai moksleivius gali gluminti rekomenduojami autoriai. Šioje temoje daugiau yra apie tai, kas nėra apčiuopiama – vertybės, vidiniai dalykai“, – sako G. Apanavičiūtė.

Literatūrinio rašinio temos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai pasirodė sudėtingesnės.

„Pirmoji tema turėtų būti labai nepopuliari. Skirtingai nei samprotavimo pirmajame rašinyje, juos čia ant kelio užvestų autoriai, nes su Antanu Škėma jie puikiai susipažinę. Bet literatūrinio rašinio specifika yra visai kita, tai gali būti sunku kalbėti apie užsienio vaizdavimą lietuvių literatūroje.

O antroji tema apie metų laikus sudėtinga, nes tarsi ir aišku, kad Kristijonas Donelaitis tinka, bet su kitu autoriumi moksleiviai turėtų bėdų, nes remtis poezija mokiniams yra daugiau sunkiau nei proza“,– vertino mokytoja.

„Bendras vaizdas man atrodo geras, tikrai neturėtų sukelti dvejonių, kad rezultatai bus prastesni“, – pridūrė ji.

Galėjo naudotis suskaitmenintais privalomos programos autorių kūriniais

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galėjo naudotis suskaitmenintais privalomos programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo, nurodo Švietimo agentūra.

Iš viso per šį brandos egzaminą kompiuteriu galėjo naudotis 20 minučių, o iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, kompiuteriu galėjo naudotis tik 10 min., jei laukia kiti mokiniai. Vienu kompiuteriu naudojosi ne daugiau kaip penki kandidatai.

Kandidatai, atvykdami į brandos egzaminus, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar vairuotojo pažymėjimą. Be to, per visus brandos egzaminus privalu rašyti juodais tušinukais.

Brandos egzaminus šiemet iš viso laikys 27 tūkst. 731 bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų baigiamųjų klasių moksleivis.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasideda birželio 1 dieną ir baigsis birželio 23 dieną muzikologijos mokykliniu egzaminu. Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 dienos.

Lietuvoje norintieji gauti brandos atestatą turi išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip septynis brandos egzaminus.