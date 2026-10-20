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81 mln. eurų laimėtojas nebuvo naujokas: turėjo savo metodą ir žinojo, kur pinigus išleis

2026-10-20 10:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 10:34
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Paaiškėjus 81 milijono eurų laimėtojui aiškėja, kaip vyrui pavyko laimėti ir kur planuoja išleisti pinigus. Bilietais prekiaujančios įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas Donatas Kazlauskas pasakojo, kad laimingasis dažnai pirkdavo loterijos bilietus ir tai nebuvo pirmasis nusipirktas bilietas.

81 milijoną eurų laimėjusį lietuvį vadina „žaidėju su stažu“: atskleidžia, kaip išleis laimėjimą (nuotr. stop kadras)

Paaiškėjus 81 milijono eurų laimėtojui aiškėja, kaip vyrui pavyko laimėti ir kur planuoja išleisti pinigus. Bilietais prekiaujančios įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas Donatas Kazlauskas pasakojo, kad laimingasis dažnai pirkdavo loterijos bilietus ir tai nebuvo pirmasis nusipirktas bilietas.

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„Olifėja“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Donatas Kazlauskas kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt sakė, jog milijonus susižėręs laimingasis savimi itin pasitiki.

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81 milijonu savo sąskaitą papildžiusį kėdainietį jis tuo metu pavadino „žaidėju su stažu“, mat loterijos bilietus vyras perka toli gražu ne pirmą kartą, esą netgi turi savas strategijas. 

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„Žadėjo, kad padės savo vaikams, šeimai, bet daug dar galima nuveikti su šiais pinigais, tai ir sau pasigerinti gyvenimą, taip pat bendraus su bankų atstovais, kad tie pinigai nenuvertėtų per laiką“, – vardijo D. Kazlauskas. 

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Pirmosios reakcijos, kai vyras sužinojo apie laimėtus milijonus

Vis dėlto „Perlas Network“ Loterijų kategorijos įvaizdžio vadovė Justė Pažūsytė anksčiau naujienų portalui tv3.lt apibūdino, kokia gi buvo pirmoji būsimo multimilijonieriaus reakcija paskambinus pasitikslinti dėl savo laimėjimo.

„Žmogus labai apsidžiaugęs, labai nustebęs, bet ir pasimetęs bei šokiruotas. Čia visiškai normalu, dažniausiai tokios ir būna pirmosios reakcijos laimėjus didelius pinigus“, – užsiminė J. Pažūsytė. 

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Bilietais prekiaujančios įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas užsiminė, kad dėl savo saugumo ir privatumo vyras tapatybės atskleisti nenori. 

O kiek žmonių laimėjusiojo artimame rate žino apie netikėtą finansinį pasikeitimą, D. Kazlauskas tvirtino neklausęs. 

Atskleidžia, per kiek laiko vyro sąskaitą papildys laimėti milijonai

Kaip jis tikino, laimingasis visų pirma pasitikrino laimėjimą internetinėje svetainėje, o tik tuomet nuvyko į „Perlo“ terminalą. Tačiau sumos tuomet jam darbuotojas neatskleidė. 

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„Terminale jam iškart pasakė kreiptis į atstovybę ir neatskleidė sumos, iš to ir galima buvo suprasti, kad laimėjimas didelis“, – procedūrą apibūdino D. Kazlauskas. 

Pirmadienio rytą vyras pirmą kartą paskambino į bilietais prekiaujančią bendrovę dėl savo laimėjimo ir jau prasideda ir techninės procedūros, tačiau į ofisą atvykti ir atsiimti prizo vyras kol kas neskuba. 

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„Jis pateikė bilietą, reikėjo pasirašyti, kad tai jo bilietas, ir nurodyti sąskaitą, į kurią reikės pervesti pinigus, tuomet gaus bilieto kopiją ir su juo atsiskaitysime per 30 dienų“, – tęsė jis. 

Tūkstantines sumas išleisti lengviau: „Būdamas sveiko proto, visus pinigus išleidau pats“

Štai psichologas Gediminas Navaitis įvertino, kaip laimėtus milijonus panaudoti protingiausia. 

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Pasak jo, tūkstančius eurų siekiančias sumas susižėrę laimėtojai kur kas dažniau išleidžia trumpalaikiams malonumams. 

„Laimėjus 20 net ir 100 tūkstančių eurų, žmonės dažnai gali pasakyti: „Būdamas sveiko proto, visus pinigus išleidau pats“, – kiek anksčiau tv3.lt tikino jis. 

(nuotr. stop kadras)

Tikisi, jog šiuo atveju laimėjimas bus panaudotas atsakingai, esą tokius didelius pinigus iššvaistyti sunkiau. 

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„81 milijoną išleisti pramogoms, alkoholiui ar pralošti kazino, vargu, ar kam pasisektų, nes tokią sumą laimėjus, manau, laimėtojui kils klausimas, ką jis nori palikti po savęs. Reikia manyti, kad ir šitie milijonai gyvenimą pagerins, o kad sugadins, yra daug mažesnė tikimybė“, – kalbėjo psichologas. 

Pridūrė, kad net nusipirkus kelių milijonų eurų vertą namą, vyrui vis tiek liks nemenkas likutis sąskaitoje. 

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Psichologas: laimėjusiojo tapatybės paslėpti veikiausiai nepavyksta

Tai, kad savo sąskaitą dešimtimis milijonų papildęs vyras tapatybės atskleisti nenori, psichologui atrodo, protingas sprendimas. 

„Šiuo metu labai neviešinti savo situacijos pasikeitimo yra protingas sprendimas, nes dėmesio būtų per daug ir gal net apsaugos reikėtų“, – svarstė jis. 

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Vis dėlto tada, kai būsimas multimilijonierius imsis didelių investicijų ir pirkinių, G. Navaičio manymu, tapatybės ir iš esmės pasikeitusios situacijos paslėpti jam veikiausiai nepavyks. 

„Jeigu žmogus norės ką nors daugiau nuveikti: rengti vertingų knygų leidybą, restauruoti ką nors Vilniaus senamiestyje, paremti aukštąjį mokslą, tyrimus, mediciną, tai tikėtina, kad jam nepavyks likti visai nežinomam“, – sakė psichologas. 

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Taip pat paminėjo, kad su laimėjimais atsiranda ir „pavydeininkų“, todėl pagrindo slėptis esą yra, bet ir laimėtojai gali perdėtai puikuotis laimėjimu. 

Lietuva „Eurojackpot“ grupėj tikrai užima mažą dalį. Bet Lietuvą lydi sėkmė, ir mums kartais pasiseka tokius didelius laimėjimus laimėti“, – sakė D. Kazlauskas.

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