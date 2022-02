23 metų Rakausko dingimas apaugo kraupiomis mįslėmis: motina meldžia pagalbos

„Labai mįslingas dingimas. Ir su vyru kalbame, sakau, kaip gali dingti žmogus? Kaip? Juk ne adata. Ir nėra, nėra žmogaus“, – jautriai kalbėjo prapuolusio vaikino mama.

Vienas išėjo į šaltą naktį, paliko net striukę

23-ejų metų Arnoldą Rakauską bičiuliai paskutinį kartą matė 2020 m. gruodžio 29 d. – tą lemtingą vakarą jis viešėjo buvusio bendradarbio namuose Kazimieravos kaime, Kauno rajone. Abu vyrai anksčiau kartu dirbo autoservise.

Kaip pasakoja jaunuolio mama, tą kartą A. Rakauskas važiavo pas draugą taisyti mašinos ir liko nakvynės. Ne paslaptis, kad bičiulio namuose buvo linksmybių, svečiai gėrė alkoholį, o su jais kartu ir pats A. Rakauskas.

REKLAMA

Dar tą patį vakarą apie 21 val. Arnoldas skambino mamai į Jonavą – įspėjo, kad namo grįš tik kitą dieną. Tai buvo paskutinis mamos ir sūnaus pokalbis.

Pasak liudininkų, apie 22.30 val. A. Rakauskas išėjo į naktį vilkėdamas vien marškinėliais ir džinsais, nepasiėmęs jokių asmeninių daiktų, palikęs net striukę.

Paieškų fronte nieko naujo – vien tyla

Bylą kuruojanti prokurorė iš Kauno apygardos prokuratūros Jūratė Plauskienė pažėrė daugiau detalių apie jaunuolio paieškas.

Naujienų portalui tv3.lt ji komentavo, kad praėjus daugiau nei 1 metams nuo dingimo, A. Rakauskas tebeieškomas. Deja, jauno vyro pėdsakų iki šiol taip ir nepavyko rasti.

„Paieška yra paskelbta, tačiau duomenų apie jo kažkokią buvimo vietą nerasta. <...> Nieko, nieko nėra, žinokite. Tyla. Nieko naujo nesame gavę pastaruoju metu“, – sakė J. Plauskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Prokurorė tikino, kad tyrėjai nuo pat pradžių dėjo visas pastangas, kad tik gautų bent menkiausią užuominą, kur galėtų būti A. Rakauskas.

Jam prapuolus, buvo šukuojama visa apylinkė Kauno rajone – vyro pėdsakus bandė atsekti policijos šunys, ieškojo ir pareigūnai, ir savanoriai. Paskutinį sykį A. Rakauskas matytas prie draugo namų Kazimieravos kaime, pakaunėje.

„Visomis aktyviomis priemonėmis buvo pačioje pradžioje imtąsi jo ieškoti. Patys aktyviausi veiksmai buvo tyrimo pradžioje atlikti: visa aplinka apžiūrėta, apklausti visi artimi asmenys, buvę paskutiniu momentu su juo. Kiti asmenys – draugai, pažįstami, kurie galėtų žinoti jo buvimo vietą. Jau daug laiko praėję, viskas yra padaryta, patikrinta. Efektyvių rezultatų nedavė“, – nurodė prokurorė.

Laikas bėga, o siūlo galo niekas neranda

Policija kėlė ir tikrino įvairias versijas, dalijosi J. Plauskienė. Tačiau kas iš tikrųjų nutiko vaikinui, deja, kol kas neiškilo į dienos šviesą. Negana to, įtariamųjų A. Rakausko byloje taip ir neatsirado.

REKLAMA

REKLAMA

„Nepasitvirtino – nėra gauta jokių duomenų, kad galėjo jo atžvilgiu kažkokia nusikalstama veika būti padaryta. Keliamos buvo versijos visos: ir nelaimingas atsitikimas, ir savižudybės, ir nusikalstamos veikos galimos versija. Panašu, kad labiausiai tikėtinas nelaimingas atsitikimas arba savanoriški veiksmai kažkokie. Ir buvo neblaivus – nežinia, kas gali susišviesti žmogui“, – kalbėjo J. Plauskienė.

Tą naktį, kai jaunuolis paliko draugo namus, oro temperatūra siekė apie 0 ° C. Kaip pasakoja liudininkai, vaikinas išėjo į lauką be striukės ir nuo tada jo daugiau niekas nematė.

„Šalta buvo – gal sušalo kažkur, gal į vandenį įkrito... Bet neišplaukė iki šiol. <...> Ar kur į daržinę įlįsti galėjo – viskas ieškota, žiūrėta. Žmonės informuoti, bet niekas nieko per vasarą neaptiko“, – sakė J. Plauskienė.

Nuo A. Rakausko dingimo prabėgo daugiau nei 1 metai. Prokurorė apgailestavo, kad sulig kiekviena diena mažėja šansų rasti jauną vyrą. „Be abejo, mažėja po tiek laiko tikimybė rasti jį. Dar tokios aplinkybės – nei jis pasiruošęs kažkur, nei su mašina... Kaip stovėjo, taip išėjo“, – svarstė J. Plauskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Mamai veria širdį – iki šiol nežino sūnaus likimo

Jaunuolio dingimas iki šiol slegia jo mamą Jurgitą Rakauskaitę. Moteris apgailestavo, kad iki šiol negavo nė menkiausios žinios apie sūnaus galimą buvimo vietą, nors paieškos vyko plačiu mastu.

Vis dėlto pasitaikė atvejų, kai asmenys suteikė klaidingos informacijos, kuri galiausiai nepasitvirtino. J. Rakauskaitė tvirtina, kad jos sūnus negalėjo pats savo noru išvykti į užsienį, kaip kad pranešė vienas iš asmenų.

„Buvome socialiniuose tinkluose paiešką paskelbę. Tai visokių nesveikų žmonių atsiranda, vienas rašė: Dublino centre mačiau. Aš policijai perdaviau, patikrino tą versiją, nepasitvirtino. Kažkokio dėmesio trūksta žmogui, ar ką, erzinimu užsiima.

Sūnus dingo be dokumentų, be telefonu, be pinigų, be raktų, taip kad užsienis – tikrai ne. Nebent prievarta buvo išvežtas“, – mano ji.

Mama taip pat netiki, kad Arnoldas galėtų pakelti prieš save ranką. Vaikinas neturėjo priežasčių savižudybei, atvirkščiai, jis džiaugėsi gyvenimu.

REKLAMA

REKLAMA

„Jis buvo euforijoje, turėjo gerą darbą, žadėjo kilti karjeros laiptais, daugiau gauti atlyginimo. Kai dingo, buvo tuo metu atostogose. Bendradarbiai tikėjo, kad jis sugrįš“, – teigė ji.

Pasak mamos, jaunuolis buvo taikaus būdo, prieš dingimą nebuvo įsivėlęs į ginčus. Pasak J. Rakauskaitės, Arnoldas turėjo tik 1 seną konfliktą – 2019 m. Jonavos miesto šventėje pakliuvo į grumtynių sūkurį. Nepaisant šios istorijos, Arnoldo reputacija niekada nebuvo sutepta. O ir pareigūnai neįžvelgė sąsajų tarp šio konflikto ir vaikino dingimo.

„Muštynės buvo: jis nukentėjo, ir jo draugas. Sūnus buvo kaip nukentėjusysis. Draugas buvo stipriai sužalotas, nosis sulaužyta, o Arnoldui dantis išmuštas. Esmė buvo tokia – bandė apginti merginą ir įvyko dėl to muštynės. <...> Vyko teismai. Bet nesusiejo policija su dingimu, pasitikime jais“, – situaciją apibūdino J. Rakauskaitė.

Paprašyta apibūdinti Arnoldo charakterį, pašnekovė negailėjo šiltų žodžių. Jos teigimu, vaikinas buvo rūpestingas, nuo mažens turėjo auksines rankas ir gerbė tėvus.

REKLAMA

REKLAMA

„Jis buvo vos ne šeimos galva. Buvo gabus labai, ypač ant technikos. Viską, ką darydavo, padarydavo iki galo. 12-os metų šuns būdą sukalė, dar iki dabar ji yra. Visi stebėjosi. Buvo vaikas labai geras, tėvams niekada blogo žodžio nepasakydavo“, – su grauduliu balse kalbėjo Arnoldo mama.

Jos teigimu, Arnoldas buvo atsakingas, visada pranešdavo, kur esąs, iki tol niekada nėra prapuolęs.

Jauni žmonės dingsta kaip į vandenį

Portalas tv3.lt domėjosi, ar teisėsauga dažnai susiduria su atvejais, kai jaunas žmogus prapuola kaip į vandenį ir tyrėjai ilgą laiką negali užčiuopti jokio siūlo galo.

Prokurorė pripažino, kad tokia byla, kaip A. Rakausko, ant jos stalo atsidūrė pirmą kartą per visą jos karjerą.

„Man pačiai asmeniškai pirmas kartas, kai taip ilgai neatsiranda žmogus jaunas. Man pačiai tai pirma tokia byla, bet pas kolegas, matau, pasitaiko, būna tokių atvejų“, – sakė J. Plauskienė.

Tiesa, pastaruoju metu Lietuvoje skambėjo ir daugiau istorijų apie mįslingai dingusius jaunuolius. Portalas tv3.lt anksčiau rašė apie daugiau nei pusmetį ieškotą 19-metę Viktoriją Kulčiūnaitę iš Kėdainių, o vėliau – apie netikėtai dingusį klaipėdietį Evaldą Rusį. Beje, pastarasis taip ir nerastas iki šiol.

Policija ir artimieji prašo visus asmenis, galimai pastebėjusius A. Rakauską arba turinčius bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, pranešti telefonu 86 72 09 247 arba skambinti 112.