2026 metų Laisvės premijai siūlomas Lietuvos garbės konsulas Vokietijoje

Tokį sprendimą balsų dauguma priėmė trečiadienį posėdžiavusi Seimo Laisvės premijų komisija. Ji teiks Seimui nutarimo projektą dėl Laisvės premijos, kuris balsavimu apsispręs dėl pasiūlytos kandidatūros.
Pasak komisijos pirmininkės Rimos Baškienės, tokį pasirinkimą lėmė ir tai, kad po Medininkų tragedijos W. H. F. von Stettenas pasirūpino, kad vienintelis išlikęs gyvas užpuolimo liudininkas Tomas Šernas būtų išgabentas gydytis ir reabilituotis į Vokietiją.
„Tai buvo konkreti ir drąsi pagalba žmogui, nukentėjusiam nuo sovietų agresijos“, – Eltai sakė Laisvės premijų komisijos pirmininkė Rima Baškienė.
2026 m. Laisvės premiją siūloma skirti Lietuvos garbės konsului Vokietijoje
Pasak jos, W. H. F. von Stettenas aktyviai rėmė atkurtą Lietuvos valstybę. Jis rūpinosi 1991 m. Sausio 13-osios aukų šeimomis ir sužeistaisiais, padėjo „vilko vaikams“ atkurti Vokietijos pilietybę, surasti artimuosius.
Po 1991 m. Sausio 13-osios W. H. F. von Stettenas atvyko į Lietuvą, savo iniciatyva ir lėšomis organizavo sužeistųjų gydymą bei reabilitaciją Vokietijoje ir įsteigė nukentėjusiesiems skirtą paramos fondą.
Siekdamas, kad Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių laisvės klausimas nuolat skambėtų Vokietijos politikoje, pretendentas į Laisvės premiją telkė Bundestago narius, prisidėjo prie Baltijos parlamentinio draugų būrelio steigimo ir savo lėšomis įkūrė Baltijos informacinį biurą Bonoje.
Pasak R. Baškienės, jis telkė politinę paramą Lietuvos narystei NATO ir Europos Sąjungoje.
„Tai asmenybė, kuri labai padėjo Lietuvai, buvo tas tiltas tarp Lietuvos ir Vokietijos. W. H. F. von Stettenas rūpinosi sovietų agresijos aukomis, Vokietijoje gyvenančiais lietuviais ir „vilko vaikais“, sakė R. Baškienė.
W. H. F. von Stettenui suteikti Kelmės ir Jurbarko miestų garbės piliečio vardai liudija Lietuvos žmonių dėkingumą.
2021 m. W. H. F. von Stettenas išleido knygą „Vilko vaikai – laimės momentai. Lietuvos – Vokietijos santykiams 30“ (vok. „Wolfskinder – Glücksmomente. 30 Jahre litauisch-deutsche Begegnungen“).
Už nuopelnus Lietuvai jis apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi.
ELTA primena, kad nuo 2011 m. Seimas, siekdamas įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus bei indėlį puoselėjant nepriklausomybės ir laisvės idėjas, ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kasmet sausio 13-ąją teikia Laisvės premiją. Laisvės premija apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių asmenys ir organizacijos.
2025 metų Laisvės premija įteikta vieninteliam Medininkų tragediją išgyvenusiam muitinės pareigūnui, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kunigui T. Šernui.
Šį garbingą Seimo apdovanojimą yra gavę Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras Vytautas Landsbergis, prezidentas Valdas Adamkus, Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis, buvęs politinis kalinys, kunigas Julius Sasnauskas ir kiti.
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