Dulkys: esame netoli tų durų, už kurių laukia scenarijus C ir galimi karantino pokyčiai

Ministras priminė, kad jau ir anksčiau buvo diskutuota apie įvairius karantino atlaisvinimo scenarijus, tačiau jie yra tiesiogiai susieti su pagrindiniais sergamumo rodikliais.

„Šiuo metu 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 527, taigi vis dar esame scenarijuje D, kai atvejų skaičius viršija 400. Taigi esame netoli tų durų, už kurių laukia scenarijus C, kur būtų galimi kiti scenarijai“, – po Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (VESK) posėdžio kalbėjo A. Dulkys.

Jis teigė, kad anksčiau išdėstytus 4 scenarijus šią savaitę ketinama detalizuoti, kas kada galėtų būti keičiama.

„Artimiausiame VESK posėdyje, pirmadienį, būtų išdiskutuotas galutinis variantas ir ateinantį trečiadienį Vyriausybės protokolu būtų galima juos užtvirtinti ir svarstyti labai konkrečias priemones, ką būtų galima atlaisvinti. Tos priemonės būtų peržiūrimos kas dvi savaites, žiūrint į duomenis“, – aiškino ministras.

Anot jo, pavyzdys galėtų būti, kad jei jau būtume scenarijuje, kai turėtume mažiau nei 200 atvejų, būtų galima siūlyti bendrauti dviem pastoviems namų ūkiams, pasiekus 100 atvejų, galėtų būti trys pastovūs namų ūkiai.

„Tuo metu pasiekus sergamumo rodiklį mažiau nei 50 atvejų, būtų galima siūlyti, kad jokių ribojimų ir nebūtų“, – sakė A. Dulkys ir teigė, kad tokie patys švelninimai atitinkamai lauktų ir kitų sričių.

Karantiną siūloma tęsti mėnesiui

Karantiną Lietuvoje Vyriausybei bus siūloma pratęsti iki vasario 28 dienos, pranešė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Iš karantino ketinama išeiti palaipsniui, atsižvelgiant į sergamumą Covid-19 šalyje. Prioritetinėmis sritimis bus laikoma sveikatos apsauga, švietimo paslaugos bei atlaisvinimai verslui.

„Pagrindiniai rodikliai, į kuriuos bus žiūrima, siūlant tam tikrus atlaisvinimus, bus ne datos, o susirgimų ir teigiamų Covid-19 testų procentas“, – pabrėžė ministrė.

541 naujas atvejis

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatytas 541 naujas COVID-19 ligos atvejai, mirė 15 žmonių, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien būdavo įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Pirmadienį tokių atvejų neužfiksuota.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 133 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 177 tūkst. 166 žmonės, 119 tūkst. 254 pasveiko.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2664 žmogus.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 58 tūkst. 471 žmogus, abiem dozėmis – 8997 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 3832 tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 1 mln. 871 tūkst. 924.

Ligoninėse gydoma beveik 1,7 tūkst. COVID-19 pacientų, 170 iš jų – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 1690 COVID-19 pacientų, 170 iš jų – reanimacijoje, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 1100 pacientų, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 105 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 102 pacientai.

Iš viso koronavirusinei infekcijai gydyti skirtos 2235 lovos stacionare, dar 291 – reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose.

Iš 8384 gydytojų, kurių darbovietės teikia paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams, šiuo metu dėl užsikrėtimo koronavirusu nedarbingi yra 142, izoliacijoje – 48.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 603 gydytojai.

Dėl COVID-19 laikinai nedarbingi 420 iš 13 tūkst. 262 slaugytojų, izoliacijoje yra 74.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 1084 slaugytojai.