Lietuvoje gautos kelios dešimtys pranešimų apie šalutines COVID-19 vakcinos reakcijas

Kaip BNS sakė Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vyresnioji patarėja Rugilė Pilvinienė, daugiau tokių pranešimų pradėta gauti pradėjus vakcinaciją antrąja doze.

„Tendenciją matome, kad po to, kai prasidėjo vakcinavimas antrąja doze, mes gavome daugiau nepageidaujamų reakcijų pranešimų negu per tą patį laikotarpį po pirmosios vakcinacijos dozės“, – sakė ji.

Pasak VVKT atstovės, tendencija, kad nepageidaujamos reakcijos dažniau registruotos po antrosios dozės, pastebėta ir klinikinių tyrimų metu bei nurodyta „BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcinos savybių aprašyme.

„Iš principo tai, kad taip bus, jau buvo numatyta klinikinių tyrimų metu ir tai yra tiesiai ir aiškiai įvardyta“, – sakė ji.

R. Pilvinienės teigimu, dauguma pranešimų buvo apie vietines nepageidaujamas reakcijas: rankos skausmą, limfmazgių padidėjimą toje pusėje, kurioje yra suleista vakcina, patinimą. Sisteminės reakcijos, tokios kaip karščiavimas, nėra vyraujančios.

Vis dėlto, pasak jos, buvo atvejų, kai žmonės pranešė apie aukštą, 38-39 laipsnių karščiavimą, smarkų galvos skausmą, vėmimą, tačiau jų pasitaikė vienetai.

„Buvo žmonės, kurie pranešė apie vėmimą, vienas pranešimas buvo, kad žmogus labai prastai jautėsi ir skaudėjo galvą, kreipėsi dėl to į priėmimo skyrių. Tačiau mes neturime duomenų, kad jiems prisireikė stacionarizavimo, ilgalaikio gydymo“, – sakė VVKT atstovė.

Visos nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta, praeidavo per kelias dienas, vėliau žmogus jausdavosi normaliai.

Taip pat gauta keletas pranešimų apie tai, kad žmonėms iš karto po vakcinacijos buvo sumažėjęs kraujospūdis, tačiau kol kas neturima duomenų, ar tai galėjo būti ūmi alerginė reakcija. Asmenys buvo bealpstantys, jiems pagalba suteikta įstaigose, kuriose skiepyti.

Ligoninė: reakcija pasireiškė nedidelei daliai darbuotojų

LSMU Kauno klinikinė ligoninė, kurios medikai yra tarp gavusiųjų antrąją vakcinos dozę, BNS informavo, jog nenumatytų reakcijų į vakciną nebuvo užfiksuota, o nedidelei daliai ligoninės darbuotojų pasireiškė lengva arba vidutinio sunkumo reakcija.

Pasak ligoninės, po pirmojo skiepo reakcija nepasireiškė beveik niekam, po antrojo skiepijimo kai kurie darbuotojai pajuto vieną ar daugiau iš gamintojo nurodytų simptomų, tokių kaip skausmas dūrio vietoje, nuovargis, galvos, raumenų, sąnarių skausmas, šaltkrėtis, karščiavimas. Jie, kaip ir nurodo gamintojas, praėjo po vienos ar dviejų dienų.

LSMU Kauno ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus vadovės Ritos Butylkinos duomenimis, šias reakcijas pajuto apie 2-3 proc. paskiepytųjų personalo darbuotojų.

„Kai kurie skiepytieji, tarp jų ir aš, nepajuto apskritai jokios organizmo reakcijos į vakciną“, – sako R.Butylkina.

Visi antrą kartą paskiepyti COVID-19 vakcina LSMU Kauno ligoninės darbuotojai šiuo metu dirba. Pirmąjį skiepą gavo 1,7 tūkst. darbuotojų, antrąjį – 454. Vakcinacija įstaigoje vyksta etapais.

Pasak R. Pilvinienės, klinikinių vakcinos tyrimų duomenys rodo, kad kurios nepageidaujamos reakcijos dažniau pasireiškė jaunesniems pacientams, pavyzdžiui, pažasties patinimas, nuovargis, galvos, raumenų ir sąnarių skausmai, šaltkrėtis, pykinimas, vėmimas.

Dėl COVID-19 vakcinų VVKT sulaukė daugiau pranešimų nei įprastai, tačiau R. Pilvinienė pastebėjo, kad tarnyba aktyviai dirbo, ragindama tai daryti, be to, ši vakcina yra nauja, sukėlusi didelį visuomenės susidomėjimą, todėl, tikėtina, tai taip pat prisidėjo prie to, kad apie nepageidaujamas reakcijas pranešama dažniau.

Statistikos departamento skelbiamais duomenimis, pirmąjį skiepą nuo COVID-19 šiuo metu yra gavę beveik 58 tūkst. žmonių, antrąjį – 9 tūkst. žmonių.

Atnaujintos rekomendacijos

SAM primena, kad viešose uždarose vietose, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas yra privalomas. Gyventojai raginami kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, naudoti dezinfekavimo priemones, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo. Labai svarbu rūpintis aplinkos higiena, dažnai vėdinti patalpas, kasdien valyti naudojamus paviršius tiek gyvenamojoje, tiek darbo vietoje.

Pasireiškus ūminiams viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiams, būtina likti namuose bei konsultuotis Karštąja koronaviruso linija (tel. 1808), arba susisiekti konsultacijai su savo šeimos gydytoju. Lankantis parduotuvėse, vaistinėse, turguose, kitose viešose atvirose ir uždarose vietose patartina laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių.

Po artimo sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga, izoliacija būtina namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje 14 dienų po paskutinės sąlyčio dienos. Izoliavimosi taisyklių privaloma griežtai laikytis visą izoliavimosi laikotarpį.

Būnant viešose vietose raginama vengti tiesioginio kontakto su žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama, taip pat, jei įmanoma, rekomenduojama vengti masinių susibūrimų. Prioritetą patariama skirti veikloms atvirose erdvėse.

Organizuojant didelę asmeninę šventę, esant galimybei, rekomenduojama ją nukelti. Kitu atveju, patariama apriboti dalyvių skaičių, užtikrinti, kad dalyvaujantiems asmenims nėra pasireiškusių kvėpavimo takų infekcijos požymių. Šventės dalyvių prašoma laikytis kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo, rankų higienos bei saugaus atstumo.

Keliautojams rekomenduojama atidėti nebūtinas vietines bei tarptautines keliones. Rengiantis kelionei, patariama įvertinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją konkrečioje šalyje, kelionės būtinybę bei galimo karantino (izoliacijos) riziką grįžus į Lietuvą. Kelionės metu raginama vengti kontakto su sergančiais asmenimis, laikytis higienos, vartoti saugų maistą ir vandenį.

Sergantieji lėtinėmis ligomis ir vyresni nei 65 metų žmonės yra labiausiai pažeidžiama gyventojų grupė, turinti didelę sunkių komplikacijų riziką užsikrėtus koronavirusu. Šių gyventojų grupių asmenims

rekomenduojama užtikrinti kuo mažesnį kontaktą su kitais asmenimis, vengti masinio susibūrimo vietų, rūpintis higiena, jei įmanoma, pasinaudoti paslaugomis, kurios teikiamos nuotoliniu būdu.

Vyresniems nei 6 metų amžiaus asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones viešose uždarose vietose (viešajame transporte, parduotuvėse, paslaugų gavimo vietose ir pan.), išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Kaukės dėvėti nereikia sportuojant sporto klubuose ir lankantis laisvalaikio bei pramogų parkuose, kai paslaugos teikimas dėvint kaukę neįmanomas. Veido kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatai.

Veido kaukes būtina užsidėti taip, kad jos pilnai dengtų burną ir nosį. Dėvint kaukę svarbu neliesti jos rankomis, o ją palietus ar nusiėmus, būtina nusiplauti rankas. Vienkartinių kaukių pakartotinai naudoti negalima, panaudojus – išmesti.

Įspėjame, jog už šių taisyklių pažeidimą asmenys gali būti traukiami į administracinę atsakomybę, o skiriama bauda gali siekti nuo 500 iki 1000 eurų.