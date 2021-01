Plastikos chirurgas mirė nuo koronaviruso, kai užsikrėtusi pacientė apkosėjo jį lūpų putlinimo metu

Daktaras Paymanas Simonis, 50-ies, mirė sausio 8-ąją nuo kraujo išsiliejimo į smegenis. Prieš tai, sutrikus jo plaučių funkcijai, vyrui buvo sukelta dirbtinė koma.

Katy Amiri-Younesi, ilgametė šeimos draugė, sakė, kad dviejų vaikų tėvo mirtis paveikė artimuosius.

„Mes buvome šokiruoti, nes jis buvo visiškai sveikas, – pasakojo K. Amiri-Younesi, – jis daktaras, pati jam skambinau, kai sirgau koronavirusu. Jis sakė man, ką turėčiau daryti.“

Kaip teigia „TMZ“, dviejų vaikų tėvas gruodį atliko nebūtiną procedūrą moteriai, kuriai buvo pamatuota temperatūra, ji taip pat užpildė koronaviruso klausimyną.

Tačiau kaukės nedėvėjusi moteris nebuvo išsityrusi dėl COVID-19 viruso. Po kelių dienų ji paskambino daktarui ir pranešė, kad jos testas – teigiamas.

P. Simonio draugai pasakojo „KCAL“ televizijai, kad kurį laiką jis jautėsi puikiai, bet karantinuodamasis pradėjo jausti simptomus.

Kai chirurgui pasidarė sunku kvėpuoti, jis buvo nuvežtas į „Ceasars-Sinai“ medicinos centrą, kur jo būklė greitai prastėjo.

Kaip pranešė „Los Angeles Times“, Beverli Hilso miesto tarybos nariai gegužę nusprendė leisti atlikti nebūtinas operacijas. Šis sprendimas buvo priimtas, siekiant atitikti valstijos nustatytą tvarką, kurią sušvelnino Kalifornijos gubernatoriaus Gavinas Newsomas.

Miesto taryba teigė, kad žmonės turi gauti reikiamą gydymą tokioms problemoms kaip širdies sutrikimai ar dantų skausmas. Tačiau kartu toks sprendimas atvėrė duris ir plastinėms procedūroms.

Tarybos narys, anesteziologas Julianas Goldas, tuo metu sakė: „Užpakalių ir krūtinių klausimas yra pati nesvarbiausia šio pokalbio dalis“.

Kai kurie daktarai pasirinko neatlikti kosmetinių operacijų, todėl lieka neaišku, kodėl P. Simonis pandemijos metu tęsė savo veiklą.

Draugai ir šeima sakė, kad P. Simonis buvo „linksmas ir ambicingas“, jis neseniai buvo gavęs iliuzionisto sertifikatą.

„TMZ“ pranešė, kad lapkričio mėnesį P. Simonis filmavosi televizijos laidos su Patriku Simpsonu „Gown and Out in Beverly Hills“ epizode, kuriame atliko tą pačią procedūrą.

P. Simpsonas žurnalistams pasakojo, kad procedūros metu plastikos chirurgas dėvėjo apsauginę veido kaukę. Tačiau vyrai be kaukių pozavo nuotraukai, darytai pakartotinio vizito metu.

Koronaviruso pandemija Los Andželo apygardoje pirmosiomis šių metų dienomis pasiekė naują niūrų lygį. Los Andželo ligoninės yra taip užpildytos, kad pacientai yra gydomi ant neštuvų su ratais suvenyrų parduotuvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse.

Pareigūnai pradėjo skatinti žmones dėvėti kaukes net namuose, jeigu jie reguliariai lankosi viešose vietose ir gyvena su senyvo amžiaus ar kitu, rizikos grupėje esančiu, asmeniu.