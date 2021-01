Šimonytė įvertino Petraičio atsisakymą trauktis: „Jo požiūris man nepasirodė suprantamas"

Ministrė pirmininkė teigė pati bendravusi su R. Petraičiu, tačiau jo požiūrio nesupratusi.

„Man jo požiūris į tai, kur yra jo atsakomybė už įstaigos darbą arba rezultatus nepasirodė labai suprantamas. Bet, aišku, sprendimas yra ne mano, o Sveikatos apsaugos ministerijos rankose ir ji turės vienaip ar kitaip tą klausimą išspręsti“, – po Vyriausybės posėdžio kalbėjo ji.

Girdi bandymus permesti atsakomybę

I. Šimonytė neslėpė, kad tokie atvejai išties nepadeda pandemijos valdymui.

„Trukdo, kai žmonės, negalintys įgyvendinti jiems iškeltų užduočių nenori suprasti, kad negali įgyventi jiems iškeltų užduočių. Be jokio referavimo į kažką asmeniškai, bet manau, kad tai bendrai yra problema, nes dabar girdžiu tokį bandymą mėtyti atsakomybę Sveikatos apsaugos ministerijai.

Ji, be jokios abejonės, savo atsakomybę turi ir tam tikrus dalykus privalomus spręsti ir galbūt kažkada anksčiau galėjo nuspręsti geriau. Tačiau už įstaigos darbo organizavimą atsako jos vadovas ir darbai, susiję su įstaigos darbo organizavimu pirmiausia keltini įstaigos vadovui.

Net tais atvejais, kai jam nepakanka išteklių tam darbui organizuoti, tada turėtų būti aišku, kad dėtos visos pastangos, kad tie ištekliai atsirastų ir problemos būtų sprendžiamos. Tai, manau, kad šių duomenų mums daug netenka matyti“, – situaciją komentavo premjerė.

Petraitis: tai – siekis „nunulinti“ situaciją

Portalas tv3.lt primena, kad pirmadienį R. Petraitis, pareiškęs, kad trauktis iš NVSC vadovo posto neketina, nes taip, jo manymu, tėra siekiama „nunulinti situaciją“, o ne spręsti esmines problemas.

Įstaigos vadovas teigė, kad ministerijos nurodyti jo veiklos trūkumai nėra pagrįsti, o spaudimą trauktis iš pareigų laikė politiniu sprendimu.

„Jokių argumentų dėl savo veiklos neišgirdau. Ir to, kas kalbama viešai, labai aišku, kad jų ir nėra. Yra tik politinis sprendimas nukreipti visų dėmesį nuo esamų problemų. Be to, kad argumentų nėra, galiu pasakyti labai aiškiu pavyzdžiu. Gavau pasiūlymą palikti NVSC vadovo pareigas susitarimo būdu, numatant tam tikras susitarimo sąlygas, kurių nedetalizuosiu. Tą, mano nuomone galėtų padaryti SAM, kuri galėtų ir paaiškinti tokio sprendimo motyvus“, – sakė R. Petraitis.

Jis aiškino, kad pateikus argumentuotus jo arba jo vadovaujamos įstaigos sisteminius veiklos trūkumus, jis atsakomybę prisiims.

Penktadienį sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pasiūlė R. Petraičiui pačiam trauktis iš posto. Ministras teigė, kad situacijos valdymas jau paleistas iš rankų ir prieita riba, kada reikia imtis tokių sprendimų.

Skandalas dėl NVSC veiklos kilo po paskelbtų neapskaitytų mirčių, susijusių su koronavirusu. Komentuodamas skandalą R. Petraitis sakė jau ne kartą aiškinęs, kad situacija susidarė ne dėl jo vadovaujamos įstaigos kaltės, o dėl ligoninių laiku nepateikiamos informacijos.