Brutalus nusikaltimas: nužudymu kaltinamas vyras nusikaltimą bandė užmaskuoti gaisru

Ikiteisminį tyrimą vykdžiusiems Šiaulių apskrities policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnams nužudymu įtariamas vyras pripažino, kad jo tokį poelgį galėjo nulemti girtumas, nes būdamas blaivus jis niekada nesmurtaudavo, rašoma policijos pranešime spaudai.

O girtaujama tuose namuose buvo dažnai, smurtaujama – irgi. Dėl smurto prieš savo sugyventinę ir jos motiną vyras buvo teistas jau tris kartus. Paskutinį kartą – praėjusių metų birželį. Jam buvo skirta vienerių metų ir 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau nuosprendžio vykdymas atidėtas dvejiems metams ir paskirti įvairūs įpareigojimai.

Alkoholį mėgo ir čia gyvenančios abi minėtos moterys bei motinos sugyventinis. Pastarasis praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje dėl sveikatos problemų buvo ligoninėje. Ir čia būdamas sužinojo, kad nebeturi, kur grįžti, nes jam priklausantis gyvenamasis namas sudegęs, o sugyventinė su savo dukra iškeliavusios anapilin.

Gaisrą 2020 m. rugpjūčio 30-osios vakare Raseinių rajone esančiame Norgėlų kaime pastebėjo nuo Ariogalos pusės į Raseinius grįžtantys Raseinių rajono policijos komisariato patruliai. Raudonuojantis dangus ir kylantis dūmų debesis iš karto sugeneravo mintį apie galimą gaisrą ir pareigūnai pasuko į galimos nelaimės pusę.

Išvydę atvira liepsna degantį namą, jie apie tai pranešė budėtojui ir netrukus į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai bei medikai. Užgesinus gaisrą, po anglių krūva buvo rasti dviejų moterų kūnai – 54 metų moters ir 28 metų jos dukros.

Iš pradžių buvo manyta, kad nelaimė įvyko dėl neatsargaus elgesio su ugnimi ar nuo cigaretės, tačiau, kai įvykio vietą apžiūrėję pareigūnai lauko virtuvėje rado kirvį, ant kurio penties buvo matyti kraujo dėmės ir prilipę plaukai, kilo įtarimas, kad padarytas sunkus nusikaltimas ir ugnimi bandyta sunaikinti jo pėdsakus. Kadangi buvo žinoma, kad iš dviejų name gyvenusių vyrų vienas gulėjo ligoninėje, kilo klausimas, kur yra antras vyras - dukros sugyventinis.

REKLAMA

O dukros sugyventinis tuo metu lindėjo krūmuose ir stebėjo situaciją. Taip jis visą naktį ir kitą dieną slapstėsi pakrūmiais, o kitą naktį pėsčiomis patraukė link Raseinių. Čia, miesto pakraštyje esančiame apleistame name, pernakvojo ir patraukė į miestą, kur policijos pareigūnų ir buvo sulaikytas.

Vyras savo kaltę dėl įvykdytų nusikalstamų veikų pripažino. Pasirodo dieną prieš ir tą pačią dieną, kai buvo nužudytos moterys ir sukeltas gaisras, namuose buvo girtaujama. Ir konfliktuojama. Ir kai sugyventinės motina vyrą pradėjo varyti iš namų, kaltinamasis, anot jo, stipriai susinervino, čiupo po ranka pasitaikiusį kirvį ir juo trenkė moteriai per galvą. Ši susmuko. To metu prabudo lovoje miegojusi jo sugyventinė ir, išvydusi tokį vaizdą, ėmė šaukti. Ji buvo užtildyta taip pat kirvio pentimi į galvą. Tada vyras, pagriebęs lauko virtuvėje buvusį indą su benzinu, per langą įmetė į trobą, įžiebė ugnį ir pasileido į laukus net neatsigręždamas.

Medicinos ekspertai konstatavo, kad moterys nuo patirtų smūgių į galvą mirė iš karto. Ir ugnimi paslėpti nusikaltimo kaltinamajam nepavyko. Ikiteisminį tyrimą dėl dviejų moterų nužudymo ir turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu Šiaulių apskrities policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai kartu su jį kuruojančia prokurore gruodį baigė ir perdavė teisminiam nagrinėjimui.