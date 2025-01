10 eurų už valandą – kaina už automobilio stovėjimą šioje vietoje pribloškė vilniečius: „Absurdiška“

Norintiems apsilankyti Vilniaus Pilaitės pr. 18 esančiame „McDonald's“ greito maisto restorane neapsižiūrėjusiems klientams gali tekti gerokai papurtyti pinigines ir susimokėti baudą už netaisyklingą parkavimą greta esančioje „Unipark“ aikštelėje. Be to, atkreipiamas dėmesys, kad šalia restorano esančioje aikštelėje galioja net 10 eurų per valandą rinkliava. Tai socialiniuose tinkluose papiktino dalį vilniečių, kurie nesupranta dėl kokių priežasčių šiame restorane taikomos tokios griežtos taisyklės.