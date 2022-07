Zodiako ženklų laukia išbandymų metas – teks priimti esminius sprendimus

Avinas

Nieko nedarykite piktuoju, nieko negąsdinkite, nespauskite, neverskite: sutikdami su bendra nuomone, susitaikydami su neišvengiamais dalykais pelnysite aplinkinių pagarbą.

Tauras

Dabartinis jūsų nerimas gana greitai išsisklaidys, o esamos problemos netikėtai išsispręs. Tačiau šiandien dar teks patirti tam tikrų stresų ir pakovoti už savo teises, pareigas, įtaką, netgi turtą.

Dvyniai

Permainų diena, kai išvysti kitą medalio pusę ir tenka keisti pozicijas iš esmės. Draugo įtaka, pagalba bus reikalinga bei naudinga. Tinka pasirašinėti tik gerai parengtus finansinius dokumentus. Šios dienos meilės prisipažinimais galima tikėti.

Vėžys

Viskas gali susiklostyti atvirkščiai: nauda slypės ne ten, kur ieškosite. O sėkmė, išaukštinimas ateis netikėtai arba ten, kur nelauksite. Priimkite gautus naujus dalykinius pasiūlymus, tačiau patys nesipirškite, nieko nereikalaukite, neprašykite.

Liūtas

Svarbi diena, tiesa, galite nesuvokti, kas šiuo metu reikšmingiausia, labiausia būtina. Tai atsiskleis tik vėliau ir dabar nebus paprasta priimti vienintelį teisingą sprendimą. Elkitės taip, kaip jaučiate, kaip diktuoja aplinkybės ar reikalauja jūsų antroji pusė, ir viskas bus gerai.

Mergelė

Likite santūrūs bei atsargūs: neverta niekam atskleisti savų planų, pasakoti svajonių. Saugokite meilės, santuokos, šeimos paslaptis, likite ištikimi savo antrajai pusei. Galima netikėta dovana.

Svarstyklės

Tai pakilimo metas, kai verta imtis ryžtingai bei skubiai įgyvendinti svarbius sumanymus. Tik venkite ginčų, ypač su moterimis bei įtakingais žmonėmis.

Skorpionas

Spręsdami savas finansines problemas, nepamirškite, kad jų gali turėti ir kiti. Gera proga priimti sprendimą dėl gyvenamosios vietos, taip pat pirkti savo šeimai būstą ar kraustytis į naują vietą. Palanku švęsti įkurtuves.

Šaulys

Imkitės tvarkyti skubių neatidėliotinų reikalų. Puiki proga moterims pasišnekėti su įtakingu asmeniu, savo vadovu, tiesa, bus svarbu nieko neįžeisti ir nežadėti dalykų, kurių negalėsite įvykdyti.

Ožiaragis

Jokių skubių veiksmų, nieko nedarykite nepasitarę su šeima, nesuderinę su savo kolegomis. Gauti dalykiniai pasiūlymai bus naudingi, vėliau nereikėtų jų atmesti.

Vandenis

Gera diena tiems, kurie ne vieni: sėkmė ateis per žmogų, kurį, mylite, per sutuoktinį, per sąjungininkus. Mokėkite parodyti, kaip juos visus mylite, vertinate.

Žuvys

Verta išlaidauti, jei tai susiję su priemonėmis darbui paspartinti, buičiai palengvinti. Piniginiuose ginčuose, ypač algos klausimu, nebūkite labai užsispyrę: priimkite sąlygas, kurias siūlo.

Šaltinis: vytautus.com