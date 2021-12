Žiemą nekartokite kelių klaidų: gali skaudžiai atsiliepti jūsų sveikatai

Laidoje „Sveikas rytojus“ asociacijos prezidentė Onutė Telyčėnienė, jau keturis dešimtmečius serganti reumatoidiniu artritu, pasakojo, kad tokios žinios yra ypač svarbios susidūrusiems su artritu, artroze, Bechterevo liga ir kitomis ligomis, žalojančiomis sąnarius.

„Seminaro metu išgirdome, su kokiomis problemomis susiduria artritu sergantys žmonės, ar yra prieinama biologinė terapija. Bendraudami su sveikatos apsaugos sektoriaus atstovais, pasitariame, mokomės vieni iš kitų. Ypač nėra lengva žiemos laikotarpiu nukristi, paslysti – tai labai pavojinga“, – laidoje kalbėjo O. Telyčėnienė.

„Medicinos vizija“ kineziterapeutas gydytojas Dominykas Pusvaškis taip pat pasakojo, kad traumų metu dažniausiai sužalojami ne tik patys kaulai, jungiantys sąnarius, tačiau nukenčia ir patys sąnariai.

„Gali įvykti sąnario išnirimas – tai, ko gero, didžiausia sąnarių problema, dažnai įvykstanti žiemos metu. Nukenčia minkštieji audiniai aplink sąnarius, kurie saugo patį sąnarį nuo išnirimo, nestabilumo. Tuomet reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir nustatyti, kokio tai rimtumo problema“, – kalbėjo kineziterapeutas D. Pusvaškis.

Laidoje Lietuvos artrito asociacijos prezidentė O. Telyčėnienė dalinosi savo patirtimi ir pasakojo apie kadaise patirtą traumą.

„Nukritau eidama į darbą, mano pėda atsisuko į kitą pusę. Tuomet prireikė operacijos, kurios metu čiurna buvo sutvirtinta geležimis, dėl kurių, po metų, teko operuoti dar kartą“, – apie nelaimingą atsitikimą pasakojo pašnekovė.

Kaip apsisaugoti?

Vilniaus „Artrito“ bendrijos pirmininkas, buvęs daugkartinis Lietuvos savigynos imtynių čempionas Rimtautas Nartautas pasakojo, kaip reikėtų taisyklingai eiti slidžiu žemės ar šaligatvio paviršiumi bei kaip paslydus kristi, kad sąnariai patirtų kuo mažiau sužalojimų.

„Avalynė turėtų būti su protektoriais, taip pat, ją reiktų reguliariai keisti. Judėti reiktų mažais žingsneliais, truputį pasilenkus į priekį, taip išlaikant pusiausvyrą ir apsisaugant nuo kritimo“, – aiškino R. Nartautas.

Laidoje gydytojas kineziterapeutas Dominykas Pusvaškis dalinosi, kad užsiimant fizine veikla, yra užtikrinama ne tik stipri imuninė sveikata, tačiau stiprinama ir kaulų-raumenų sistema.

„Atliekant judesių amplitudės pratimus išsiskiria tepalinis skystis, kuris mums reikalingas natūraliam sąnarių sutepimui. Jeigu mes mažai judėsime, ypatingai, jeigu neatliksime judesių sąnariams, tuomet to skysčio išsiskirs mažiau, sutepimas mažės, o tuomet greitės sąnarių susidėvėjimas“, – pasakojo D. Pusvaškis.

Dar vienas labai svarbus dalykas, lemiantis sąnarių ilgaamžiškumą ir sveikatą – visavertė mityba.

„Turime užtikrinti tinkamą mitybą, kad su maistu gaunamų maisto medžiagų užtektų ir kaulams, ir sąnariams. Jei tam tikrų medžiagų natūraliai gauti nepavyksta, tuomet, reiktų pagalvoti apie tinkamų papildų pasirinkimą“, – kalbėjo kineziterapeutas D. Pusvaškis.

Laidoje „Sveikas rytojus“ vaistininkė Kristina Staivė dalinosi, kad norint pamaitinti sąnarius, kremzles ir kaulus bei apsaugoti nuo vadinamojo priešlaikinio sąnario kremzlės susidėvėjimo padeda įvairūs papildai su kolagenu, kaip pavyzdžiui, Cemio Gemze. Ypač veiksmingai atsiradusį jo trūkumą organizme gali kompensuoti šalia sveiko gyvenimo būdo papildomai vartojami išgryninti I ir II tipo kolagenai.

