„Xiaomi Robot Vacuum X10+“: išsiurbs dulkes, išplaus grindis ir pasakys, ką ruošiasi veikti

Taigi „Xiaomi X10+“ yra save aptarnaujanti grindų valymo sistema.

Trumpai pažvelkime į technines „Xiaomi X10+“ charakteristikas

Siurbimo galia 4000 Pa. Pakankamai didelė, kad švariai išsiurbtų ne tik grindis, bet ir kilimus. Galima rinktis 4 siurbimo režimus: tylųjį, standartinį, stiprųjį ir „turbo“.

„S-Cross AI“ žemėlapių sudarymo sistema. Roboto „Xiaomi X10+“ navigacijos sistema turi kamerą, įvairios paskirties jutiklius, be to ji patalpas skenuoja lazeriu. Sistema dirba greitai ir tiksliai. Yra robotų dulkių siurblių šį darbą atliekančių pakankamai gerai, yra tokių, kurie orientuojasi prasčiau. Savaitę testavęs „Xiaomi X10+“, galiu pasakyti, kad šis robotas dulkių siurblys moka orientuotis namuose, sudaryti jų žemėlapį, tad jį galima priskirti tai grupei, kurį darbą atlieka gerai.

2,5 litro vienkartinis atliekų maišelis. Pakankamai talpus – robotas savo konteinerį tokiame maišelyje gali ištuštinti apie 60 kartų.

5200 mAh talpos baterija. Kai baterija pilnai įkrauta, robotas dirba iki dviejų valandų.

Kaina apie 700 eurų. Yra gerokai brangesnių tos pačios klasės grindis valančių robotų, taip ir neparodžiusių geresnių darbo rezultatų.

Greitas namų „skaitymas“, galingas siurbimas, kilimų atpažinimas

Man patiko, kad robotas dulkių siurblys „Xiaomi X10+“ moka greitai ir labai tiksliai nuskenuoti namus. Šis jo darbas atsispindi išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje įdiegtoje „Xiaomi Home“ programėlėje, kurioje matau savo namų kambarių planą, o jei labai norisi, viską galiu stebėti ir 3D vaizdu. Bet man planas labiau patiko.

Nepaisant įvairiausių papildomų ar naujų robotuose diegiamų funkcijų, dulkių siurbimas išlieka vienas svarbiausių šios srities robotų atliekamų darbų – jei robotas blogai siurbia, tai grindų valymo funkcija netenka prasmės, nes roboto šluostės greitai išsipurvins ir tiesiog skirstys neišsiurbtus nešvarumus į kairę ar į dešinę ir tiek naudos. Tačiau šiuo atveju problemos nėra – robotas „Xiaomi X10+“ labai gerai siurbia dulkes, jame sumontuotas galingas ir efektyvus dulkių siurblys, efektyviai siurbiantis įjungus standartinį rėžimą. Labai patiko tai, kad šis robotas automatiškai atpažįsta kilimus. Ne visi robotai tą geba daryti, todėl kitiems robotams kilimą tenka nurodyti žemėlapyje, kad jie jį išsiurbtų atskirai arba paliktų ramybėje, jei užsiima grindų plovimu. Kai robotas dulkių siurblys „Xiaomi X10+“ užvažiuoja ant kilimo, jis iš karto atpažįsta dangą, padidina jo siurbimo galią, o grindis valančias šluostes pakelia aukštyn (kad neliestų kilimo). Nors šluostės nepakyla labai aukštai, tačiau netrukdo robotui važinėti kilimu bei nedrėkina kilimo. Tad šiam robotui nereikia nurodyti kur kilimas, o kur grindys. Kaip ir grindis, taip ir kilimus „Xiaomi X10+“ išsiurbia puikiai, priekaištų tikrai neturėjau. Robotas turi du dulkio siurblio šepečius: pagrindinį, sumontuotą jo apačioje ir šoninį, valantį grindų ir sienų ar grindų ir baldų kampus.

Švarios grindys, sausos šluostės

Jei dulkių siurbimas ir roboto navigacija yra jau ne vienerius metus įvairių gamintojų sprendžiami klausimai, tai plauti grindis robotai pradėjo gerokai vėliau, tad ne visi robotai siurbliai tą daro efektyviai.

„Xiaomi Robot Vacuum X10+“ turi dvi šluostes, kurios sukasi gana greitai (180 aps./min. greičiu), kad gerai nušveistų plyteles, parketą ar kitokią grindų dangą, be to darbo metu šluostės yra spaudžiamos prie grindų. Vanduo į šluostes gali būti dozuojamas pagal grindų tipą: pavyzdžiui jei patalpos grindys išklotomis plytelėmis, vandens į šluostę gali būti tiekiama daugiau; jei grindys medinės, siekiant išvengti perdrėkinimo, vandens tiekiama mažiau. Turiu pasakyti, kad „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ grindis išvalo taip, kaip iš jo to tikimąsi – nešvarumų nelieka ir kai jis baigia dirbti, grindys tiesiog yra švarios, dingsta net išdžiūvusios dėmės.

Plovimo šluostės sumontuotos roboto gale, o tai leidžia įjungti kombinuotą darbo režimą, t.y. „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ tuo pat metu siurbia grindis ir jas plauna. Baigęs plauti grindis ir grįžęs į stotelę, šis robotas ne tik išplauna savo šluostes, bet ir karšto oro srautu jas išdžiovina, tad šluostės nenturi nemalonaus kvapo, kaip būtų tuo atveju, jei po darbo jos liktų drėgnos.

Roboto išsivalymas

„Xiaomi Robot Vacuum X10+“ roboto stotelėje yra integruoti keli sprendimai: roboto baterijos įkrovimas, dulkių konteinerio ištuštinimas, vandens keitimas roboto rezervuare, šluosčių plovimas ir džiovinimas. Pati stotelė atrodo gana kompaktiška, nekrenta taip į akis kaip kai kurių kitų robotų stotelės (gal dėl baltos spalvos, kuri dera su mano namų šviesiomis sienomis). Jei robotas plauna grindis, jis į stotelę grįžta dažniau, nes jam prireikia švaraus vandens. Stotelėje nešvarus vanduo išsiurbiamas į atitinkamą talpyklą, o roboto rezervuaras užpildomas švariu vandeniu. Vandens pripildymo – ištuštinimo poreikis priklauso nuo to, kaip robotas naudoja vandenį (kaip minėjau, yra trys vandens naudojimo lygiai).

Pabaigęs plauti grindis, robotas grįš į įkrovimo stotelę ir ištuštinę nešvaraus vandens rezervuarą ir išskalbęs šluostes, persijungs į šluosčių džiovinimo režimą.

Automatinis roboto rezervuarų išvalymas tikrai taupo mūsų laiką, mums nereikia nuolat iškratyti dulkių rezervuaro, keisti vandenį, tačiau karts nuo karto stotelėje reiks atlikti tam tikrus darbus: išpilti nešvarų vandenį, pripilti švaraus vandens, pakeisti pilną dulkių siurblio maišelį. Tik galvoti apie tai nereikės – robotas programėlėje ir balsu jus įspės, kai reikės imtis atitinkamų darbų. Tiesa, jau pirmą dieną susidarė įspūdis, kad robotas per dažnai kalba apie tai ką jis ruošiasi daryti.

„Xiaomi Home“ programėlė leidžia ne tik valdyti robotą dulkių siurblį „Xiaomi X10+“, nustatyti siurbimo ir plovimo operacijų parametrus – jūs galite realiu laiku stebėti jo darbą, peržiūrėti žemėlapį, kurį robotas sukurs pirmą kartą apvažiavęs jūsų namus. Žemėlapyje galite pasirinkti kokius kambarius robotui reiktų išvalyti, o kur jam nereiktų važiuoti.

Vertinimas

„Xiaomi Robot Vacuum X10+“ robotas dulkių siurblys kainuoja apie 700 eurų. Taigi jis nėra pigus, tačiau, palyginus su kai kuriais kitais panašaus lygio ir tokias pačias funkcijas turinčiais dulkių siurbliais, jo kaina iš tikrųjų yra mažesnė. Darbai, kuriems yra skirtas „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ atliekami gerai. Galingas siurblys gerai siurbia bet kokio paviršiaus grindis ir kilimus. Jei namuose yra augintinis, galbūt pirmą kartą siurblio šepetėlis ir apsivels plaukais, tačiau jei neleisite „Xiaomi X10+“ tinginiauti, jei jis dirbs nuolat, dėl plaukų problemų neturėsite. Gerai plauna grindis, išvalo ir pridžiūvusias dėmes.

Namų žemėlapį šis robotas sudaro greitai ir tiksliai, tačiau daiktų atpažinimo sistema ne visada veikia tiksliai. Kita vertus, jei liepiu robotui išvalyti namus, tai noriu, kad jis tą atliktų kuo greičiau, todėl nepalieku vidury kambario batų, USB laidų ar dar kažko, kas robotui trukdys sklandžiai dirbti – net kėdes sukeliu ant stalo, kad jis greičiau apsisuktų, dirbtų kuo taupiau.

Dar keli svarbūs niuansai – „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ dirba tyliai, netrukdo užsiimti savo darbais, žiūrėti televizorių. Garsus yra tik automatinis rezervuarų ištuštinimas, tačiau jis trunka trumpai, be to robotų stotelės dažniausiai statomos vonios kambaryje, erdvesniame koridoriuje, o ne svetainėje ar miegamajame.

Roboto kamera nefilmuoja patalpos, ji skirta objektų atpažinimui, roboto renkami duomenys apdorojami tik jo procesoriuje. Duomenų apsauga turi akredituotus saugumo sertifikatus.