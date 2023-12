„Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ – daugiau išmanaus funkcionalumo virtuvėje

REKLAMA

Kur kas universalesnis

Rūpinimasis savo sveikata prasideda nuo tinkamai paruošto maisto. Gydytojai rekomenduoja iš mitybos raciono išbraukti riebius patiekalus ir daugiau dėmesio skirti garuose apdorojamam maistui. Bendrovė „Xiaomi“ sukūrė įdomų karšto oro maisto gaminimo įrenginį „Mi Smart Air Fryer“, kurio ypatumas tas, kad gaminant maistą nereikia aliejaus, todėl pastebimai sumažėja riebalų ir kalorijų kiekis maiste.

Apskritai, vadinti tokius virtuvės pagalbininkus kaip „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ karšto oro gruzdintuvėmis – neteisinga. Jie daug funkcionalesni įrenginiai nei gali atrodyti. Tai mini orkaitė ir mikrobangų krosnelė viename įrenginyje, nes „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ sėkmingai atlieka abiejų įrenginių funkcijas, jame galima gaminti įvairiausius patiekalus. Deja, gana daug žmonių vis dar klaidingai mano, kad karšto oro gruzdintuvių pagrindinė funkcija – gruzdintų bulvyčių gaminimas. Todėl šioje apžvalgoje naudosiu teisingesnį terminą – karšto oro keptuvas.

Naudotis karšto oro keptuvais labai paprasta: įdedate paruoštus produktus, nustatote tinkamą režimą ir po keliolikos minučių turite paruoštą patiekalą. Jie daug mažesni už orkaites, veikia greičiau ir sunaudoja mažiau energijos. Tik teks rasti atskirą vietą virtuvėje, bet jų gabaritai nėra dideli.

Stilingas „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ minimalizmas „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ šiuolaikinei virtuvei suteikia daugiau išmanaus funkcionalumo. Ką ši technologija gali? Ar verta už tai mokėti? Tris savaites bandžiau „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ ir turiu pasakyti, kad kaina, kurią sumokėsite už universalumą, funkcionalumą, patogumą tikrai nėra didelė.

„Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ karšto oro keptuvai gaminami trijų dydžių – 3,5 l, 4,0 l ir 6,5 l talpos. Visų trijų prietaisų galia panaši: mažiausiojo – 1 500 W, didesniųjų – 1 600 W.

Kokį rinktis? Viskas priklauso nuo to kiek gaminsite: 4 asmenų šeimai verta rinktis didžiausią – 6,5 l talpos, jei gyvenate dviese, galima rinktis ir mažesnes. Įrenginys – nedidelių gabaritų, klasikinių geometrinių kontūrų: kiek paaukštintas kubas su grakščiai užapvalintais kraštais. Blizgaus paviršiaus korpusas pagamintas iš sniego baltumo plastiko (ši spalva būdinga šio gamintojo prietaisams). Baltos spalvos privalumas tas, kad nešvarumai praktiškai nepastebimi, o jei jų atsiranda, juos galima lengvai pašalinti kempine. Jei jūsų interjerui netinka balta spalva, greitai pasirodys ir juodą korpusą turintis didžiausias 6,5 l talpos „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ keptuvas.

Pabrėžtas minimalizmas atrodo stilingai, vienintelis įjungimo mygtukas yra beveik nematomas, o žemiau jo, vietoj valdymo mygtukų, yra tik pasukamas ratukas. Sukamo „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ valdymo ratuko viduje įmontuotas ekranas, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą temperatūros režimą ir kepimo laiką.

Taigi, tik du valdikliai – įjungimo/išjungimo mygtukas ir didelis pasukamas/paspaudžiamas ratukas su OLED ekranu. Visas valdymas atliekamas tik šiais mygtukais arba „Xiaomi Home“ programėle. Manau, kad geriau neapsiriboti vien tik rankiniu valdymu, bet atsisiųsti „Xiaomi Home“ programėlę, nes ja žymiai patogiau valdyti šį įrenginį. Programėlė yra tokia pat intuityvi kaip ir pats prietaisas.

Su išmaniuoju telefonu „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ susijungia labai greitai – programėlė pati aptinka šį įrenginį, o toliau tereikia sekti programėlės nuorodomis. Negana to, programėlė siūlo ne tik nuotolinį valdymą, bet begalę įvairiausių receptų, kurie aiškiai parodo, kad vadinti „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ gruzdintuve, tai – nuvertinti šio universalaus įrenginio galimybes.

„Xiaomi Mi Smart Air Fryer" – daugiau išmanaus funkcionalumo virtuvėje (6 nuotr.)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ – daugiau išmanaus funkcionalumo virtuvėje

Rezultatas pranoko lūkesčius

„Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ priekyje yra ištraukiamas stalčius, į kurį dėsime maistą. Galite jį vadinti kaip norite – puodu, keptuve, griliumi, indu – nesuklysite, nes skirtingais atvejais, ši detalė atlieka skirtingas funkcijas. Paimame už rankenos ir ištraukiame. Galime visiškai išimti indą-stalčių ir padėti jį, pavyzdžiui, ant virtuvės stalo. Stalčius gali pasirodyti mažokas, tačiau tai tik regimybė. Ištraukiamo kepimo indo viduje rasite išimamą padėklą su kiaurymėmis skysčiams ar riebalams nutekėti ir groteles, ant kurių galite dėti, mėsą, daržoves ir pan. Taigi maistą „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ inde-stalčiuje galime išdėlioti 2 aukštais, o kai gaminsite bulvių traškučius, galėsite išimti groteles ir užpildyti visą indą.

Maisto ruošimas be riebalų, ką tai reiškia? Įprastose gruzdintuvėse maistas ruošiamas įkaitintame aliejuje. „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ keptuvas į maistą pučia karštą orą, kuris, dėl puikios cirkuliacijos visoje uždaroje ertmėje, maistą įkaitina tolygiai, tuo pačiu pašalina iš maisto drėgmę ir riebalų perteklių. Praktiškai, patiekalas bus kiek sausesnis ir traškesnis, o svarbiausia – sveikesnis – mažiau riebalų. Sausesnis, jokiu būdu nereiškia, kad bus sausas ir sprangus. Pats pirmas patiekalas kurį gaminau, buvo vištienos krūtinėlės kepsneliai, kuriuos įprastai ruošiu keptuvėje. Gavosi fantastiškai skanūs, traškūs, sultingi, o svarbiausia nereikia nieko prižiūrėti, vartyti – įjungei ir gali veikti ką tik nori. Antras patiekalas – jautienos ir parmezano kukuliai. Irgi gavosi traškūs, sultingi – ir vėl rezultatas pranoko lūkesčius.. Taigi visi tie, kurie interneto platybėse komentuoja, kad karštu oru maistą ruošiantys įrenginiai džiovina, arba savo komentarus rašinėja net nepabandę, arba jiems patinka kai maistas skęsta riebaluose.

Dar labai svarbu, kad iš „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ niekas nerūksta, netyška ant sienų, nesklinda pernelyg stiprus kvapai ir nereikia įjunginėti gartraukio.

Didelės „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ galimybės

Svarbus „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ keptuvo privalumas yra tas, kad galima tiksliai nustatyti maisto apdorojimo temperatūrą (nuo 40 iki 200 °C) ir kepimo laiką iki 60 min. Tai reiškia, kad jame galite gaminti labai daug patiekalų: vištienos sparnelius, šlauneles, kalmarus, žuvį, mėsos kukulius, kepsnius, daržoves, blynelius, mažas picas, desertus, džiovinti vaisius, atšildyti produktus ir t.t. Galimybės – labai didelės. Be to, dažnu atveju jums nereiks nei galvoti apie temperatūrą, nei apie gaminimo laiką – „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ turi specialių, konkrečiai maisto rūšiai pritaikytų programų ir jos parinktos labai kruopščiai – tiesiog reikia tik pasitikėti. Programėlės paruoštos tam tikram konkretaus produkto kiekiui. Jei jų pasirodys per mažai, „Xiaomi Home“ programėlėje rasite didelę receptų knygą. Pavyzdžiui ruošdamas mėsos kukulius, nesukau sau galvos, kokia turėtų būti temperatūra ir kiek laiko reikės juos ruošti – receptų knygoje susiradau panašų patiekalą ir paspaudžiau „Start“ – mano patiekalas gavosi tiksliai toks, kokio norėjau.

Be to, visada galima paeksperimentuoti (pavyzdžiui, norint pagaminti mažiau ar labiau apskrudusį patiekalą), pakoreguoti pagrindinius parametrus. Laiką ir temperatūrą galime nustatyti tiek programėlėje, tiek pačiame įrenginyje. Nesunku pailginti arba sutrumpinti laiką, pakeisti temperatūrą arba sustabdyti programą. Rekomenduoju nebijoti tokių eksperimentų, tikrai nieko nesugadinsite.

Kaip jau minėjau, programėlė siūlo įvairiausių patiekalų receptų, ir, patikėkite, yra iš ko rinktis. Galima įvesti ir savus receptus.

Jei iš pradžių jums bus neramu – kas ten vyksta indo-stalčiaus viduje – galite kepimo metu atidaryti stalčių ir pasižiūrėti – įrenginys nustos veikti, o vėl uždarius stalčių, tęs savo darbą. Jei reikia, atidarius galima apversti patiekalą arba pamaišyti. Pavyzdžiui gruzdinant bulvytes, „Xiaomi Mi

Smart Air Fryer“ pats pasiūlo pamaišyti. Dar norėčiau pridurti, kad taip pat galime nustatyti maisto gaminimo pradžios atidėjimą iki 24 valandų.

Vertinimas: „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ – paprastai ir sveikai

„Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ yra kompaktiškas, nepriekaištingai pagamintas ir labai paprastas naudoti virtuvės pagalbininkas. Pagrindinis jo privalumas – maisto apdorojimas karštu oru, kas sumažina riebalų kiekį, o tai labai svarbu mūsų sveikatai.

Prietaiso kaitinimo elementas – metalinis tenas, o karštą orą „varinėja“ ventiliatorius. Tenas įkaista akimirksniu, tad patiekalas pradedamas ruošti iš karto, kas padeda taupiai naudoti elektros energiją.

Galinėje prietaiso dalyje yra speciali vėdinimo anga, pro kurią išeina šiltas oras – pastatant prietaisą svarbu, kad ji nebūtų uždengta. Apačioje sumontuotos stabilios, neslystančios silikoninės kojelės, tad „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ tvirtai ir patikimai stovi net ant pakankamai slidžių paviršių.

Nuotolinio valdymo funkcijos labai patogios, temperatūros reguliavimo diapazonas didelis – nuo 40 iki 200 °C., o laikmatis su automatinio išsijungimo funkcija leidžia naudotojui nustatyti 1 iki 60 minučių gaminimo trukmę.

Metalinis indas-stalčius padengtas neprisvylančia, labai lengvai nuvaloma danga. Galima naudoti grilio groteles ir gaminti maistą dviejuose aukštuose vienu metu. Maistas neprilimpa ir nepridega, o indo plovimo procesas trunka ne ilgiau kaip minutę. Ekrane pateikiama informacija apie pasirinktą temperatūros režimą, likusį kepimo laiką ir net rekomendacijos, pavyzdžiui, kada reikia pamaišyti bulvytes ar panašų maistą.

Programėlėje siūlomuose receptuose ne tik nurodomas tikslus reikiamų ingredientų kiekis, bet ir aprašomas kiekvienas naudotojo žingsnis. Biblioteką galima papildyti savo receptais.

Taip pat verta paminėti valdymo balsu galimybę, pavyzdžiui, prietaisą galima įjungti/išjungti balso komandomis.

„Xiaomi Mi Smart Air Fryer“ gali greitai paruošti skanų ir sveikesnį maistą beveik jums nedalyvaujant. Jei ieškote tokio prietaiso, rekomenduoju įsigyti būtent „Mi Smart Air Frye“. Per tris darbo mano virtuvėje savaites, jis nė karto nenuvylė, bet labai dažnai maloniai nustebindavo. Net ir labai priekabūs sunkiai ras bent vieną trūkumą ir priežastį, kodėl toks fantastiškas virtuvės pagalbininkas neturėtų būti namuose.

Apžvalgą paruošė nepriklausomas žurnalistas R. Kažimėkas