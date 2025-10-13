Vytautas Grigaravičius iš turgaus niekada negrįžta be 1 pirkinio: štai koks jis

Labiausia įsiminė pirmą kartą pasirodžiusios karališkosios chrizantemos iš Genių kaimo, įspūdingi savo kaina vestuviniai šakočiai iš Balbieriškio, populiari lietuviška svilinta kiauliena, kurios pirkti atvažiuoja smaguriai net iš Marijampolės ir Kauno…
Geras turgus, kai knibžda daug žmonių
Kaip rudenį: tai lyja, tai vėjas, šeštadienį Dievulis atplėšė alytiškiams gabalą gražios dienos – net saulė pasirodė.
Ypatingai švietė Alytaus miesto centre floristės Virginijos Karčiauskienės gėlės – šiemet pirmą kartą atvežė savo šiltnamyje užaugintų karališkųjų chrizantemų. Virginija ir Saulius Karčiauskai 39-erius metus kartu, tiek metų šeima augina ir gėles.
Jų citrinos spalva ypač šilta ir maloni, bus ir baltų karališkųjų.
„Išpuoselėta gėlė, mūsų metų darbas. Kovo mėnesį pasodinome chrizantemas ir šokome aplink jas: tręšėme, laistėme, šįmet labai puolė kenkėjai“, – pasakojo Genių kaimo floristė, sakė, kad gražiausių žiedų kaina bus ne mažiau 3 eurų.
„Šiandien geras turgus, daug žmonių“, – Alytaus Jazminų turgų vertino nuolatinis jo lankytojas žinomas mūsų krašto žmogus Vytautas Grigaravičius. – Mes niekada negrįžtame namo be šakočio“.
Jolanta ir Vytautas Grigaravičiai turguje pirmiausia pagalvoja apie smaližius anūkus.
Balbieriškio kepėjų nedidelis šakotis – apie 10 eurų, didžiulis, vestuvinis – 50–60 eurų, kaip tokį ir iškepa!
Alytiškė Virginija Kavaliauskienė, grįžusi iš savaitinės piligriminės kelionės šventomis vietomis po Ispaniją, Jotvingių turguje dar jautėsi tarp žemės ir dangaus, it pakylėta.
Ji pataria ir kitiems keliauti, o į turgų atėjo Miroslavo seniūnijos ūkininko Eimanto Bakšio užaugintų daržovių. Pirko paprikų, burokėlių, morkų… Kilogramas salotinių kopūstų – 1,5 euro.
Jotvingių turguje antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais, kartu su Eimantu, savo ūkyje užaugintas daržoves parduoda ir Punios krašto ūkininkas Vitas Šaulauskas. Ypač paklausios jo užaugintos bulvės: kilogramais – 80, maišais kilogramas bulvių – 60 centų.
Atveža šviežio linų sėmenų aliejaus
Tik ketvirtadieniais į Jotvingių turgų atveža linų sėmenų aliejaus, puslitris – 4,5 euro, ir kitų gėrybių Birštono seniūnijos Babronių kaimo ūkininkas Valdas Mockevičius.
Stebina Jazminų turguje prekiaujantis jaunasis ūkininkas Augustas Jastremskas, savo šiltnamiuose priauginęs gražiausių pomidorų. Regis jų sezonas nesibaigia ir dar ilgai nesibaigs.
„Kuo ilgiau, tuo geriau“, – sako Augustas, kilogramas gražių pomidorų – 2,5 euro, minkštesnių, įtrūkusių – 1 euras.
Moliūgų – didelių ir mažų, mažyčių it žaislų į Jazminų turgų atvežė Laimonas su dukterėčia Melita iš Tabalenkos kaimo – nebrangu, kas prieina, tas nusiperka.
Turgeliuose gausu raugintų ir marinuotų daržovių, dar yra aviečių, spanguolių, atvežtinių obuolių ir slyvų.
Atkuto rudeninių gėlių augintojai, sodininkai. Sutikau didžiąją sodininkę alytiškę Aldoną Baltulionienę. Ji baigia aštuntą dešimtį, visą gyvenimą su bendraamžiu vyru Liudviku augino sodus. Aldoną ir dabar traukia turgus pasižiūrėti, kaip kitiems sekasi.
„Su Liudviku dirbom smarkiai, sodininkystė mums nepakenkė“, – sakė Aldona.
Paklausi svilinta lietuviška kiauliena
Jazminų turgaus mėsos paviljone rytais būna ir eilių. Pasibaigus vasaros sezonui, galima pasirinkti gražios kiaulienos sprandinės, kilogramas – 7,5 euro. Kilogramas šviežių lašinukų – 6,5 euro. Ploni, trijų pirštų storio lašinukai – 3 eurai.
Pasak prekiautojų, paklausi lietuviška svilinta kaimiška kiauliena, sako, kad jos atvažiuoja pirkti net iš Marijampolės, Kauno ir kitų miestų.
Antai kilogramas svilintos karkos – 3,5, kojų – 2,5, galvos su ausim – 1,4 euro. Taigi, slėgsim karką, virsim šaltieną ir valgysim ją su raugintais kopūstais ir bulvėmis su lupena.
Kaimuose augintos kiaulės turi ir riebalų, kilogramas taukinės – 70 centų.
Medaus kaina vietoje, duonelė brangsta
Turgeliuose sutikau bitininkų. Turi jie darbo, rūpesčių, bet turi ir medaus, kilogramas 6–7 eurai. 100 g bičių duonelės – įvairiai, 5–6 ir 7 eurai.
Jotvingių turguje sutikau bičiulį Juozą Nevulį. Bitininkas skubėjo į draugijos narių susirinkimą aptarti draugijos reikalų, paklausyti paskaitininko.
Juozas turi 20 kelmų bičių, pats kulia bičių duonelę. Sako, kol kruta, bitės reikalingos, reikalinga ir bičiulių draugija.
Lietuvos sunkiųjų arklių eržiliuką parduotų už pusantro
Naktinis Kaniūkų turgus kiekvieną šeštadienį išsirikiuoja dar saulei netekėjus. Turgininkai prekes pasikrauna iš vakaro, ketvirtą penktą ryto išvažiuoja iš namų ir prieš šešias jau laukia pirkėjų.
„Jurgi, netikėsi, kas mane atginė į turgų: ganykloje prie tėvo sodybos vagys pavogė keturis arklių apynasrius“, – pasiguodė Laimius Markevičius iš Venciūnų.
Nustebino žinia: prieš keletą dešimtmečių vogė ir arklius, slėpdami pėdsakus, net vieną perdažė, byla atsidūrė apylinkės teisme, bet šiais laikais – negirdėta.
„Nusipirkau naujus, vienas apynasris – 7 eurai. Laikau Lietuvos sunkiųjų veislės arklius, turiu labai gražų paaugintą eržiliuką, gaila būtų tokį prarasti. Parduočiau už pusantro tūkstančio eurų“, – eržiliuko savininko tel. 068318077.
Turguje daug smalsuolių ir pašnekovų sulaukia medžio meistras Alvydas Černiauskas. Per bulviakasį populiariausios jo prekės buvo pintinės, viena – 10 eurų, nespėjo pinti. Šiuo metu – įvairūs kotai, kirvakočiai, vienas – 3 eurai.
Laiko turgų ant savo pečių grūdai – kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, kukurūzai, avižos. Grūdų kainos įplaukė į užutekį, jau antras mėnuo nesikeičia. Maišas (50 kg) kviečių, miežių, kvietrugių – 12, gražių valytų rugių –15 eurų. Maišas (40 kg) kukurūzų – 17, traiškytų – 18 eurų. Maišelis (40 kg) avižų – 8 eurai.
Buvo ūkininkų, kurie savo grūdus pardavė po 10 ir 11 eurų.
Apie Kaniūkų turgaus grūdus garsas pasiekė ir Varėną. Ypač jie perkami paukščių lesalui.
Varėniškis Kęstutis Zažeckis augina dekoratyvinius balandžius, turi pulkelį vištų – keletą maišų grūdų įsivertė į atomobilį, patiks, atvažiuos ir kitą kartą.
Dedeklių vištaitės, penkių savaičių – 12, penkių su puse savaitės – 13 eurų, turguje neužsibuvo, aštuntą paukštininkai išvažiavo.
Autorius: Jurgis Kochanskas
