Vos 1 nemokamas tyrimas gali parodyti, ar nesergate vėžiu: nepraleiskite progos

Apie šią ligą, jos plitimo būdus, diagnostiką, gydymą ir prevenciją papasakojo VUL Santaros klinikų gydytoja akušerė-ginekologė prof. Žana Bumbulienė ir Valstybinio patologijos centro direktoriaus pavaduotoja Miglė Grigalevičienė.

Kas yra gimdos kaklelio vėžys?

Pasak prof. Ž. Bumbulienės, gimdos kaklelio vėžys atsiranda dėl žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcijos, kuri patenka į gimdos kaklelį – apatinę gimdos dalį, susijungiančią su makštimi.

Infekcijai patekus, laikui bėgant gimdos kaklelio ląstelės gali pradėti kisti. Šie pokyčiai pradinėje stadijoje dažnai yra neryškūs ir vadinami ikivėžiniais.

Tačiau jei šie ikivėžiniai pakitimai nėra laiku pastebėti ir gydomi, jie gali virsti vėžinėmis ląstelėmis. Liga atsiranda užsikrėtus žmogaus papilomos virusu. Gimdos kaklelio ląstelės pradeda keistis, o laiku nepastebėtas procesas gali virsti vėžiu.

ŽPV plinta per tiesioginį odos kontaktą, todėl virusą galima perduoti net ir nedalyvaujant lytiniuose santykiuose. Žana Bumbulienė paaiškina: „Užtenka kontaktuoti per odą. Jei kalbame apie lytinius santykius, galima užsikrėsti bet kokiu būdu: vaginaliniu, oraliniu. Be to, mama gali perduoti šį virusą savo vaikui gimdymo metu.“

Pati ŽPV infekcija dažniausiai nesukelia jokių simptomų, todėl ji yra paplitusi visame pasaulyje ir dažnai diagnozuojama vėlai.

„Šis virusas yra plačiausiai paplitusi lytiškai plintanti infekcija, nes kiekvienas žmogus gali su ja susidurti. Manoma, kad iki 80 proc. lytiškai aktyvių žmonių per savo gyvenimą buvo užsikrėtę šiuo virusu“, – priduria specialistė.

Rizikos veiksniai

Tam tikri veiksniai padidina gimdos kaklelio vėžio riziką. Kaip teigia Ž. Bumbulienė, svarbiausi rizikos veiksniai yra ankstyvas lytinis aktyvumas, skirtingi lytiniai partneriai ir silpna imuninė sistema.

„Jei lytiniai santykiai pradedami ankstyvame amžiuje, kai gimdos kaklelis dar nėra pilnai subrendęs, infekcija greičiau gali sukelti ląstelių pakitimus.

Taip pat, kuo daugiau partnerių, tuo didesnė tikimybė užsikrėsti virusu. Rizika padidėja ir tada, kai moters organizmo atsparumas sumažėjęs ar kai ji serga kitomis lytiškai plintančiomis infekcijomis“, – aiškina gydytoja.

Ankstyvas gimdos kaklelio pokyčių nustatymas yra svarbus žingsnis siekiant išvengti vėžio. Patikros programos yra pagrindinis būdas užkirsti kelią ligos vystymuisi.

„Diagnozuojant gimdos kaklelio vėžį, ginekologas įvertina gimdos kaklelį, tačiau vizualiai pokyčių nustatyti negalima. Tam būtina patikra“, – sako Ž. Bumbulienė.

Gimdos kaklelio vėžio prevencija

Lietuvoje jau 19 metų veikia gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa, leidžianti moterims nuo 25 iki 60 metų nemokamai atlikti tyrimus.

M. Grigalevičienė teigia: „Programa skirta nustatyti ikivėžines ir ankstyvas vėžio stadijas, kad moterys išvengtų sunkių ligos formų.“

Norinčios pasitikrinti moterys gali gauti kvietimus iš savo gydymo įstaigų. Jei kvietimas nėra gautas, moterys raginamos pačios kreiptis į savo šeimos gydytoją.

„Programa suprojektuota taip, kad moterys nuo 25 iki 60 metų turėtų gauti asmeninį kvietimą iš gydymo įstaigos arba šeimos gydytojo. Jei moteris negavo tokio pakvietimo, tikrai raginame pačias kreiptis į gydytoją ir atlikti tyrimus“, – skatina M. Grigalevičienė.

Pasak Ž. Bumbulienės, geriausia tyrimą atlikti po menstruacijų. Svarbu, kad tuo metu nebūtų kraujavimo. Be to, prieš tyrimą rekomenduojama nenaudoti tamponų, makšties prausiklių, žvakučių ir vengti lytinių santykių bent parą prieš tyrimą.

Jei tyrimo rezultatai rodo pakitimus, gydymas priklauso nuo jų pobūdžio ir tyrimo gradacijos. Atsakymai gali būti įvairūs: nuo paprastos ŽPV infekcijos iki pažengusių pakitimų, kai būtina biopsija.

Kiekvienu atveju moteriai paaiškinami tolimesni žingsniai. Tam tikri ŽPV tipai yra agresyvesni ir gali sukelti greitesnius pokyčius gimdos kaklelyje, todėl jie reikalauja intensyvesnės priežiūros.

Vakcinacija nuo ŽPV

Vakcinacija yra vienas efektyviausių būdų išvengti gimdos kaklelio vėžio. Lietuvoje pagal imunoprofilaktikos programą iki šiol buvo skiepijamos 11 metų mergaitės, tačiau šiais metais pradėta skiepyti ir berniukus.

„Tai didelis žingsnis mūsų šalyje, nes vis daugiau šalių pasaulyje skiepija ir mergaites, ir berniukus. Tai svarbu, nes vakcinacija užkerta kelią virusui plisti“, – sako Ž. Bumbulienė.

Nors vakcinacija rekomenduojama jauname amžiuje, tyrimai rodo, kad ji naudinga ir vėliau, net po ikivėžinių gimdos kaklelio pakitimų gydymo. Skiepytis verta visiems ir ne tik jauname amžiuje.

Tyrimai rodo, kad skiepai veiksmingi ir vyresniame amžiuje, net jei anksčiau buvo nustatyti ikivėžiniai pakitimai.

Gimdos kaklelio vėžys yra liga, kurios galima išvengti. Laiku atlikta patikra ir vakcinacija nuo ŽPV gali užkirsti kelią šiai pavojingai ligai, išsaugoti sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Simptomai

Anksčiau Nacionalinio vėžio instituto gydytoja akušerė-ginekologė Diana Žilovič papasakojo, kokie simptomai išduoda gimdos kaklelio vėžį.

Gimdos kaklelio vėžį galima vadinti iš tiesų klastinga liga, kadangi ankstyvoje stadijoje moteris gali nejausti visiškai jokių simptomų.

Visgi, vėlesnėse stadijose pasireiškia štai šie simptomai:

– kraujavimas po lytinių santykių;

– kraujavimas tarp mėnesinių bei esant menopauzei;

– vandeningos išskyros;

– šlapinimosi, tuštinimosi sutrikimai;

– pilvo skausmai ir t. t.