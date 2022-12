Vis užšąla automobilio stiklai? Pažiūrėkite, kokią gudrybę sugalvojo vyras

Apšalę langai gali trikdyti vairavimą, tačiau paprasta gudrybė padės to išvengti. Be to, tai beveik nieko nekainuos, rašo thesun.co.uk.

Prireiks pirkinių maišelio ir vandens

Naujausiame vaizdo įraše „TikTok“ vartotojas @kaclink1 rodo, kaip panaudojant seną plastikinį pirkinių maišelį, pripildytą šilto vandens, per kelias sekundes atitirpinti langus.

Vyras uždėjo maišelį su vandeniu ant užšalusio stiklo ir lėtai juo braukė per stiklą, o ledas tirpo tiesiog akyse.

Jis sakė: „Tai taip paprasta: užšalus langams, paimi maišelį su vandeniu. Viskas labai greita, pigu ir paprasta – darbas atliktas.“

REKLAMA

Tiems, kurie namuose neturi senų plastikinių pirkinių maišelių, naujas kainuos vos keliolika centų, o tiems, kurie maišelį jau turi, tai nieko nekainuos.

Vaizdo įrašas sulaukė beveik 35 tūkst. peržiūrų, o komentaruose pasipylė pastebėjimai, kad ši gudrybė išties veikia.

„Išbandžiau tai šį rytą, veikia labai puikiai“, – komentaruose patirtimi pasidalino vienas vartotojas.

REKLAMA

Žiemą vis dažniau spaudžia šaltukas, tad kone kiekvieną rytą tenka sukti galvą, kaip greičiau atitirpinti užšalusį priekinį stiklą. Jei po ranka neturite plastikinio maišelio, atitirpinti langą gali padėti didelis svogūnas – tiesiog ištrinkite juo stiklą.

Šis patarimas žaibiškai išplito „TikTok“ socialiniame tinkle. Vis dėlto prieš mėginant šį triuką, rekomenduojame pasitarti su savo automobilio meistru.