Vilniečių dukrų staigmena mamai atėmė žadą: 70-metė nesulaikė ašarų

Penktadienį – paskutinė „Namų idėja su IKEA“ šeštojo sezono laida, tačiau ji yra labai ypatinga. Laidos dalyvė Vilė net nenutuokė, kad jos namuose įvyks pokyčiai, nes anketą į projektą užpildė 3 jos dukros – Živilė, Jurgita ir Inga.

„Pas mamą virtuvė buvo labai sena, tvarkingai prižiūrėta, bet sienos plytelės buvo net su pūslelėmis. Mama sakydavo, kad nesuremtume į sienas, nes plytelės gali nukristi. Man su sesėmis kilo idėja sudalyvauti laidoje ir padaryti mamai tokią staigmeną. Mūsų mamytė labai linksma, mėgsta įvairiausius iššūkius“, – šypsodamasi sako Vilės dukra Živilė.

Kai Živilė su sesėmis sužinojo, kad jų anketą atrinko laidos kūrėjai, verkė iš laimės:

„Nesitikėjau, kad taip pateksime, kad mus atrinks ir galėsime padaryti tokią didžiulę dovaną mamai“.

REKLAMA

Visiška staigmena

Negana to, kad seserys projekto anketą užpildė be mamos žinios, tačiau nusprendė ir visą remontą išlaikyti paslaptyje. O tai irgi nebuvo pati lengviausia užduotis – remonto darbai buvo sudėtingi, prireikė ir pačių dukrų įsitraukimo, be viso to – truko beveik mėnesį.

„Mama visą tą laiką, kol buvo remontuojama jos virtuvė, prabuvo pas mane. Aš gyvenu kitame Švenčionių rajono mieste, ūkininkauju. Mama dažnai pas mane lankosi, o ypač, kai geresni orai. Mes su sesėmis visaip prašėme mamos, kad ji atvažiuotų pas mane pailsėti“, – pasakoja Živilė.

Mama sutiko. Pirmosios dvi savaitės prabėgo be jokių nesklandumų, tačiau prasidėjus trečiajai Vilė jau ėmė kalbėti, kad norėtų važiuoti namo.

„Turėjau prikalbinti, kad pasiliktų ir išbūtų visas tris savaites. Kalbinau, kalbinau ir prikalbinau. Taip ir pasiilsėjo ji pas mane visas 3 savaites“, – šypsosi Živilė.

Apie remontą nesvajojo

Moteris atskleidžia, kad jos mama apie virtuvės remontą negalvojo ir nesvajojo – sakė, kad jai dar užteks tokios, kokią turi. Tačiau dukros taip pat negalvojo. Atiduodamos mamos virtuvę į „IKEA“ komandos ir interjero dizainerės rankas jos visiškai pasitikėjo specialistais.

REKLAMA

REKLAMA

Pamatytas rezultatas nustebino ir mamą, ir pačias seseris

„Mama pamačiusi, kaip atrodo jos virtuvė, mama sustingo ir apsiverkė. Jai buvo šokas. Ir mes pačios nesitikėjome tokio rezultato, kokį pamatėme. Mamos virtuvė nėra didelė, bet dabar visa erdvė atrodo kitaip. Atrodo, kad virtuvės išplanavimas visai kitoks. Ir spalvos, ir šviesa – viskas kitaip. Labai gražiai“, – džiaugiasi Živilė.

Moteris šypsosi, kad mama grįžusi į namus visą dieną taip ir praleido naujoje virtuvėje:

„Pirmąją dieną ji praleido virtuvėje – sėdėjo ir džiaugėsi. Pirmą savaitę vis kalbėjomės, kaip viskas buvo prieš tai ir kaip yra dabar. Ji buvo labai patenkinta. Prireikė laiko, kol ji viską susidėliojo ir susitvarkė, bet pokyčiais džiaugiasi iki dabar“.

Kai dukros kalbėjosi su mama apie jos virtuvės pokyčius, mama niekaip negalėjo patikėti, kad dukros ne tik užpildė anketą laidai, tačiau ir sugebėjo ilgai nuslėpti laukiančius pokyčius.

„Mama vis klausinėjo, kaip čia viskas gavosi. Tada mamai pripažinome, kad apie būsimą remontą žinojome jau nuo sausio paskutinės dienos. Mama labai stebėjosi, kaip mes taip sugebėjome nuslėpti, nes ji nieko neįtarė.

REKLAMA

REKLAMA

Mes ir pačios su sesėmis važiavome truputėlį tvarkyti jos virtuvės, bet ji net neturėjo įtarimo, nes jau yra įpratusi, kad kai važiuoju su reikalais, palieku ją pas save namuose. Mama netikėjo, kad galima užpildyti anketą laidai ir taip paprastai patekti į ją, tačiau dabar tiki, kad taip būna“, – šypsosi Živilė.

Virtuvės pokyčiai

Pagrindiniais interjero dizainerės Ilonos uždaviniais tapo išdėstyti baldus mažoje Vilės virtuvėje taip, kad būtų ne tik patogu gaminti, bet ir malonu ilsėtis įsitaisius ant krėslo. Taip pat funkcionalus bei ergonomiškas baldų išdėstymas prisiderinant prie jau esamų dujų ir vandens įvadų tapo didžiausiu dizainerės Ilonos iššūkiu planuojant šią virtuvę.

Dizainerė virtuvę išdėstė prie dviejų sienų – kampu. Taip atsirado daugiau erdvės, vietos daiktams pasidėti ir didesniam darbastaliui.

Sienines spinteles dizainerė suplanavo iki pat lubų – jose bus galima paslėpti mažiau naudojamus daiktus ir neapkrauti paviršių.

Taip pat šioje virtuvėje pritaikyti įvairūs mechanizmai, kurie padės patogiau ir tvarkingiau laikyti maisto atsargas bei indus.

REKLAMA

REKLAMA

Virtuvėje atsirado ir naujas patogus krėslas bei apvalus valgomojo stalas, kuris neužima daug vietos, bet gali sutalpinti keturis žmones. O prie stalo esančias taburetes, kai nenaudojamos, galima sudėti vieną ant kitos ir sutaupyti vietos.

Staigmena Motinos dienos proga – jau šį penktadienį, laidoje „Namų idėja su IKEA“, 17.55 val. per TV3!