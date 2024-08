Vėžiu serganti Kate Middleton pasibjaurėjo princo Harry poelgiu: to nesitikėjo

Sasekso kunigaikštis, kuriam rugsėjo 15 d. sukaks 40 metų, sulauks didelės dalies palikimo, kurį jam paliko velionės senelės mama, karalienė Elžbieta, rašoma nypost.com.

Mirusios karalienės Elžbietos II motina į šeimos fondą buvo įdėjusi 90 mln. dolerių, o kaip vieną iš fondo sąlygų nurodė, kad Harry savo dalį gaus, kai jam sukaks 40 metų.

Tačiau Velso princui ir princesei artimi šaltiniai leidiniui „Closer“ teigė, kad pora mano, jog Sasekso kunigaikštis nenusipelnė šių pinigų.

„Williamas labai pasibjaurėjo, kad Harry ir vėl ketina išsigryninti pinigus bei išsivežti milijonus į savo Montecito namus, nė piršto dėl to nepajudindamas“, – sakė informatorius.

REKLAMA

REKLAMA

„Jis nieko negali padaryti, tik papurtyti galvą, bet jei tai būtų priklausę nuo jo, Harry nebūtų gavęs šio palikimo.“

„Williamas nemano, kad jo brolis turi teisę gauti tokią išmoką ir jis leidžia suprasti, kad, jo nuomone, tai nekoks sprendimas“, – pridūrė šaltinis.

REKLAMA

Williamas mano, kad Harry „yra apdovanotas po to, kaip baisiai su jais visais elgėsi“, teigia šaltinis.

„Williamas ir Kate nė kiek nepasitiki nei Harry, nei Meghan, todėl mintis, kad Harry dabar pelnosi iš savo prosenelės palikimo, palieka jiems labai karčią nuoskaudą“, – pridūrė jie.

Laikraštis „The Post“ kreipėsi į Kensingtono rūmus dėl komentarų.

Kišenėje – ne vienas milijonas

Skirtingai nei jo atsiskyręs brolis, kuriam per svarbų gimtadienį Vestminsterio abatijoje buvo surengtas iškilmingas varpo koncertas, Harry, kaip pranešama, gaus 8,5 mln. dolerių – tai yra daugiau nei Williamas gavo per savo 40-ąjį gimtadienį, rašo „Mirror“.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip sosto įpėdinis, Williamas savo ruožtu naudojasi nuo mokesčių atleista Kornvalio hercogyste – privačia nuosavybe, iš kurios finansuojama jo visuomeninė, labdaringa ir privati veikla.

Vis dėlto hercogas turės mokėti mokesčius už būsimas komercines pajamas.

Didelė pinigų suma papildys Harry ir Meghan piniginę, kurios turinys šiuo metu siekia apie 60 mln. dolerių.

Pinigų didžiausią vertę daugiausia padidino keli aukšto lygio projektai, kurių jie ėmėsi po to, kai 2020 m. pasitraukė iš karališkojo gyvenimo ir persikėlė gyventi į JAV.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įsikūręs stovyklą Montecito mieste Kalifornijoje, duetas surengė kelis susitikimus prieš Harry atsiskyrėlius giminaičius, sukeldamas didelį nesutarimą tarp jų ir Vindzorų klano.

Be to, poros laukia didelis uždarbis, nes netrukus bus pristatytas naujas M. Markle gyvenimo būdo prekės ženklas „American Riviera Orchard“, kuris, kaip pranešama, per pirmuosius metus uždirbs milžinišką septynženklę sumą.