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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Važiavo grybauti, o grįžo su 75 000 Eur: „Galvojau, kad širdis iššoks“

REKLAMA / 2026-10-29 16:46 / šaltinis: tv3.lt
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Uteniškė Inga (vardas pakeistas) iki šiol į loterijas žiūrėjo skeptiškai ir pati niekada nežaidė. Tačiau vieną sekmadienį pakeliui grybauti vyras spontaniškai jai nupirko „Loto.lt“ momentinės loterijos bilietą. Jame sutapę trys skaičiai – 50, 50 ir 50 – atnešė Ingai 75 000 Eur. Nuo tokios sumos širdis ėmė daužytis stipriau, tačiau planų pora nepakeitė – išvažiavo grybauti.

Tikrinamas bilietas

Uteniškė Inga (vardas pakeistas) iki šiol į loterijas žiūrėjo skeptiškai ir pati niekada nežaidė. Tačiau vieną sekmadienį pakeliui grybauti vyras spontaniškai jai nupirko „Loto.lt“ momentinės loterijos bilietą. Jame sutapę trys skaičiai – 50, 50 ir 50 – atnešė Ingai 75 000 Eur. Nuo tokios sumos širdis ėmė daužytis stipriau, tačiau planų pora nepakeitė – išvažiavo grybauti.

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Moteris dalinasi, jog tai buvo įprastas rudens sekmadienis. „Važiavome grybauti, sustojome degalinėje ir vyras visai spontaniškai paėmė pirmą pasitaikiusį bilietą, sako: „Nupirksiu tau“. Kad bilietas atneš tokią sėkmę – aš nei minties apie tai neturėjau“, – pasakoja Inga.

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Netikėtumas buvo dar didesnis dėl to, kad pati uteniškė iki tol į loterijas žiūrėjo skeptiškai. „Pati niekada nesu žaidusi. Turėjau tokį įsitikinimą, kad reikia patiems daug dirbti, užsidirbti. Taip ir darome – dirbame ir taupome“, – sako moteris. 

Tačiau tą sekmadienį nutrinamame „Loto.lt“ biliete Ingos laukė itin lengvai įsimenama kombinacija – 50, 50 ir dar kartą 50. O kartu su ja – 75 000 Eur laimėjimas. „Kai pamačiau laimėtą sumą, tiesiog negalėjau patikėti. Ir man, ir vyrui kilo didžiulis jaudulys. Galvojau, kad širdis iššoks“, – pirmąją reakciją prisimena Inga.

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Vis dėlto 75 000 Eur poros sekmadienio planų nepakeitė. Sėdo į automobilį ir patraukė ten, kur ir buvo susiruošę – į mišką grybauti. „Miške šiek tiek pavyko nusiraminti. Tai tikrai galiu patvirtinti – miškas ramina“, – juokiasi uteniškė.

Apie netikėtą laimėjimą pora kol kas papasakojo tik vaikams. Pasak Ingos, jiems ši žinia buvo ne mažiau džiugi. „Mums tai – dideli pinigai. Tikrai netikėjau, kad tokie dalykai nutinka ir paprastiems žmonėms. Visada atrodo – kažkam kitam, bet ne man“, – pasakoja uteniškė.

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Skubėti išleisti netikėtai gautų pinigų Inga neketina. Moteris sako šiuo metu turinti viską, ko jai reikia, todėl didžiąją laimėjimo dalį ketina pasilikti ateičiai. „Man atrodo, kad geriausia investuoti į saugią ir patogią senatvę. Nors iki pensijos dar šiek tiek laiko yra“, – šypsosi Inga.

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Ingai 75 000 Eur atnešęs „Loto.lt“ bilietas kainavo 5 Eur. Šį ir kitus nutrinamus bilietus rasite prekybos vietose.

Dalindamiesi laimėtojų istorijomis, kartais pakeičiame vardą ar kai kurias kitas detales. Tai darome gerbdami žmogaus privatumą ir jo pasirinkimą neskelbti tam tikros asmeninės informacijos viešai. Norime dalintis įkvepiančiomis istorijomis, kartu atsakingai saugodami kiekvieno žmogaus duomenis.

Straipsnį parengė: „UAB, Perlas Network“.

Gairės:
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Gairės:
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