Važiavo grybauti, o grįžo su 75 000 Eur: „Galvojau, kad širdis iššoks“

Moteris dalinasi, jog tai buvo įprastas rudens sekmadienis. „Važiavome grybauti, sustojome degalinėje ir vyras visai spontaniškai paėmė pirmą pasitaikiusį bilietą, sako: „Nupirksiu tau“. Kad bilietas atneš tokią sėkmę – aš nei minties apie tai neturėjau“, – pasakoja Inga.
Netikėtumas buvo dar didesnis dėl to, kad pati uteniškė iki tol į loterijas žiūrėjo skeptiškai. „Pati niekada nesu žaidusi. Turėjau tokį įsitikinimą, kad reikia patiems daug dirbti, užsidirbti. Taip ir darome – dirbame ir taupome“, – sako moteris.
Tačiau tą sekmadienį nutrinamame „Loto.lt“ biliete Ingos laukė itin lengvai įsimenama kombinacija – 50, 50 ir dar kartą 50. O kartu su ja – 75 000 Eur laimėjimas. „Kai pamačiau laimėtą sumą, tiesiog negalėjau patikėti. Ir man, ir vyrui kilo didžiulis jaudulys. Galvojau, kad širdis iššoks“, – pirmąją reakciją prisimena Inga.
Vis dėlto 75 000 Eur poros sekmadienio planų nepakeitė. Sėdo į automobilį ir patraukė ten, kur ir buvo susiruošę – į mišką grybauti. „Miške šiek tiek pavyko nusiraminti. Tai tikrai galiu patvirtinti – miškas ramina“, – juokiasi uteniškė.
Apie netikėtą laimėjimą pora kol kas papasakojo tik vaikams. Pasak Ingos, jiems ši žinia buvo ne mažiau džiugi. „Mums tai – dideli pinigai. Tikrai netikėjau, kad tokie dalykai nutinka ir paprastiems žmonėms. Visada atrodo – kažkam kitam, bet ne man“, – pasakoja uteniškė.
Skubėti išleisti netikėtai gautų pinigų Inga neketina. Moteris sako šiuo metu turinti viską, ko jai reikia, todėl didžiąją laimėjimo dalį ketina pasilikti ateičiai. „Man atrodo, kad geriausia investuoti į saugią ir patogią senatvę. Nors iki pensijos dar šiek tiek laiko yra“, – šypsosi Inga.
Ingai 75 000 Eur atnešęs „Loto.lt“ bilietas kainavo 5 Eur. Šį ir kitus nutrinamus bilietus rasite prekybos vietose.
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Straipsnį parengė: „UAB, Perlas Network“.
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