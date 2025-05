Vaikiną palaidojusi 24-erių mergina visą tiesą apie jį sužinojo tik po mirties: negalėjo patikėti, kokią paslaptį slėpė

Mergina, neatskleidusi savo tapatybės, pasidalijo šokiruojančia istorija, kaip radinys jos vaikino telefone išdavė tai, apie ką gyvenime nė nebūtų pagalvojusi.

Po vaikino mirties išaiškėjo sukrėtusi paslaptis

Kate paaiškino, kad susipažino su vaikinu pažinčių svetainėje. Jie iš karto tapo artimi, trejus metus bendravo ir 2021 metais pradėjo draugauti. Mergina tikėjo, kad rado savo sielos draugą.

Tačiau jų laiminga meilės istorija turėjo liūdną pabaigą – po metų nuo draugystės pradžios jam buvo diagnozuota nepagydoma liga, rašo dailymail.co.uk.

Po beveik dvejus metus trukusios kovos su liga, šiemet jos vaikinas mirė. Po jo mirties mergina pradėjo tvarkyti jo senuose įrenginiuose likusią informaciją.

Priėjusi prie nešiojamo kompiuterio duomenų tvarkymo, ji rado tai, kas jos gyvenimą apvertė aukštyn kojomis. Pasirodo, vyras, kurį ji mylėjo, turėjo slaptą aistrą, kurią nuo jos visą tą laiką slėpė.

Ji rado daugybę išsaugotų puslapių su pornografinio turinio medžiaga. Nors ji neatskleidė daugiau informacijos apie tai, ką matė, ji pripažino, kad tai ją labai sukrėtė.

Kalbėdama apie šokiruojantį radinį, mergina sakė bandanti neleisti šiai informacijai „trukdyti jai gedėti“. Ji paaiškino neturinti planų kam nors apie šiuos radinius papasakoti, nes nenori suteršti jo atminimo.

„Nors jis mirė, tai padarydama vis tiek sugriaučiau jo pasitikėjimą manimi. Nesvarbu, teisinga tai ar ne, jo žiūrėta medžiaga niekam niekada nepakenkė.

Tai pakenktų tiek jam, tiek man, jei atskleisčiau tokią informaciją, be to, kai kurie žmonės tikriausiai manytų, kad meluoju be jokios priežasties“, – sakė ji.

Mergina sakė mananti, kad jos velionis vaikinas nebuvo ilgai įsitraukęs į tokio turinio žiūrėjimą ir spėjo, kad tokią medžiagą žiūrėjo todėl, kad žinojo, jog miršta.

Mergina po šio atradimo kilusiais jausmais taip pat pasidalino ir „Reddit“ platformoje, kur parašė atvirą įrašą:

„Aš net nežinau, kaip jaustis dėl to. Negaliu dėl to pykti. Esu per daug emociškai išsekusi nuo visko – nuo jo mirties iki visų reikalų tvarkymo – kad galėčiau ką nors jausti.

Tai žmogus, kuris man buvo svarbiausias gyvenime, suteikė man besąlygišką meilę ir kuriam aš padėjau ilgiau gyventi jį prižiūrėdama pastaruosius metus ir dar ilgiau. Tai mane tiesiog šokiravo.

Manote, gerai pažįstate žmogų, viską apie jį žinote, bet visada yra kažkas tokio, kas galiausiai nustebina.“