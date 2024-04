TOP5 nešvariausi namų kampeliai: nustebsite

REKLAMA

REKLAMA

Nešvari vieta: virtuvės kriauklė

Pasidaro bloga vien pagalvojus, kiek mikrobų gyvena jūsų tualete? O dabar pagalvokite apie tai, kad tualetas yra gerokai švaresnė vieta nei jūsų virtuvės kriauklė. Dėl visko kalti mikroskopiniai maisto likučiai, liekantys ant kriauklės sienelių ir nutekamųjų vamzdžių. O ir terpė bakterijoms kuo idealiausia – drėgna ir dar su maisto likučiais. Kažkodėl dauguma žmonių sąžiningai ir reguliariai dezinfekuoja tualetus, tačiau net nesusimąsto, kad tą patį reikėtų daryti ir su kriaukle, nes vien karštas vanduo bakterijų neužmuša.

REKLAMA

Ką daryti? Kad užkirstumėte kelią pavojingų bakterijų plitimui, kiekvienos dienos vakare užpilkite šiek tiek dezinfekcinio skysčio ir gerai nuplaukite viską vandeniu. Nepamirškite išdezinfekuoti vamzdžio kamščio ir nusiplauti rankų.

Nešvari vieta: dantų šepetėlis

Įprastai dantis valomės 2 kartus per dieną, bet ar nors kartą susimąstėte, kiek nešvarumų yra ant to paties dantų šepetuko, kuris padeda pašalinti nešvarumus iš burnos? Kaip taisyklė, išsivalę dantis nuskalaujame šepetėlį vandeniu ir įdedame į stiklinę. Greičiausiai ant šepetėlio dar liko maisto likučių, o dar pridėkime drėgmę ir vėl gi – ideali terpė mikrobų dauginimuisi.

REKLAMA

REKLAMA

Ką daryti? Dantų šepetuką dėkite toje vietoje, kur jis galės išlikti sausas. Pageidautina – toliau nuo tualeto, nes nuleidinėjant vandenį, jame esančios bakterijos pasklinda į orą.

Nešvari vieta: druskinė ir pipirinė

Ar gali būti, kad viena iš nešvariausių vietų namuose yra ant jūsų valgomojo stalo? Deja, bet taip. Virdžinijos universiteto mokslininkai atliko tyrimą, kurio metu 30 gripu susirgusių žmonių paklausė, ką jie lietė per pastarąsias 18 valandų. Tuomet mokslininkai ištyrė tas vietas ir paaiškėjo, kad 41 procentas iš minėtų daiktų buvo padengtas aktyviomis gripo bakterijomis. Tarp jų buvo ir druskinė su pipirine.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ką daryti? Nuvalyti stalą įprastai nepamirštame, tačiau kodėl net neprisiliečiame prie ant stalo gulinčių daiktų? Juk jie taip pat kaupia nešvarumus, todėl valyti reikia ir juos.

Nešvari vieta: nuotolinio valdymo pultas

Jis nukrito ant žemės, vėliau voliojosi tarp pagalvių, galiausiai ant jo nusičiaudėjote arba nusikosėjote. Negana to, rankose jį laikė tikrai ne vienas žmogus, be to – nuotolinio valdymo pulto tikrai nedezinfekavote. Ar dar stebitės, kad ant jo gali būti gausybė mikrobų?

Ką daryti? Bent retkarčiais pavalykite nuotolinio valdymo pultą spiritu. Be to, reguliariai plaukite rankas.

REKLAMA

Nešvari vieta: kompiuterio klaviatūra

Nebūtina valgyti prie kompiuterio, kad klaviatūra užsiterštų. Pakaks nusičiaudėti, nusikosėti ir tiesiog dirbti nenusiplovus rankų. Bakterijoms veistis klaviatūra taps idealia vieta. Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas atskleidė, kad tarp klaviatūros mygtukų gyvena daugybė kenksmingų bakterijų, tarp kurių galima rasti E-coli ir stafilokokų.

Ką daryti? Plaukite rankas prieš naudojantis kompiuteriu ir pasinaudojus juo. Jei dirbate prie nešiojamo kompiuterio – baigę dirbti jį uždarykite. Jei naudojatės įprasta klaviatūra, pabandykite atsargiai ją atidaryti ir išvalyti nešvarumus spiritu sudrėkintu audiniu. Jei to padaryti neįmanoma, galite trupinius pamėginti išsiurbti su dulkių siurbliu.