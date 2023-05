TOP 10 lankytinų vietų Juodkalnijoje, kurias įsimylėsite iš pirmo žvilgsnio

REKLAMA

Susidomėjimas Juodkalnija išaugo tris kartus

Pasak rinkos lyderio „Novaturo“ produkto vystymo vadybininkės Gitanos Akmanavičiūtės, Juodkalnija strategiškai įsikūrusi labai patogioje vietoje, tad iš jos keliautojai gali aplankyti ir kaimynines šalis – Kroatiją bei Albaniją. Be to, ši maža šalis talpina giliausią kanjoną Europoje, erdvius paplūdimius, vynuogynus bei įspūdingus senamiesčius, kuriuos galima išvysti ne viename filme, todėl net išrankiausi keliautojai neabejotinai pamils šią šalį.

„Juodkalnijos kryptį savo keliautojams pristatėme pirmieji Baltijos šalių turizmo rinkoje pandemijos laikotarpiu. Susidomėjimą šia šalimi pastebėjome iš karto, o šiais metais paklausa dar labiau išaugo. Tai lemia ne tik įspūdingas Juodkalnijos kraštovaizdis, puikus klimatas, bet ir palankios kainos. Reaguodami į tokį keliautojų norą lankyti šią kryptį, operatyviai suplanavome ir papildomas keliones į Juodkalniją gegužei, birželiui. Be to, vasaros sezoną Juodkalnijoje šiemet pradedame beveik mėnesiu anksčiau – jau nuo gegužės 14 dienos. Iki pat spalio pabaigos keliautojus iš Lietuvos skraidinsime du kartus per savaitę“, – sako „Novaturo“ produkto vystymo vadybininkė.

Anot G. Akmanavičiūtės, gamtos perlas – Juodkalnija – gali pasiūlyti platų viešbučių pasirinkimą – nuo paprastų apartamentų iki prabangių penkių žvaigždučių viešbučių su pusryčiais ir vakarienėmis ar „viskas įskaičiuota“ tipo maitinimu, o kurortų pasiūla apima visą Juodkalniją: „Šioje šalyje itin populiarūs jaukūs „boutique“ tipo viešbučiai, kuriuos mielai renkasi poros ar pavieniai keliautojai. Tuo tarpu šeimoms galime pasiūlyti didesnius viešbučius, kuriuose yra vandens kalneliai, mini klubai, žaidimų aikštelės, šeimyniniai kambariai ir apartamentai su virtuvėlėmis. Poilsiui su šeima puikiai tiks „Iberostar Bellevue“ viešbutis Bečičio kurorte, „Pearl Beach Hotel & Resort“ Čanj kurorte. Tuo tarpu kokybiškam tik suaugusių poilsiui siūlome rinktis „Blue Kotor Bay Premium Spa Resort“ Kotoro įlankoje bei „California by Aycon“ Sveti Stefano kurorte esančius viešbučius.

Kelionių ekspertė siūlo pasimėgauti Juodkalnija ir būtinai apsilankyti šiose įspūdingo grožio vietose:

Budva – miestas, idealiai tinkantis saulėtoms atostogoms

Centriniame Juodkalnijos pakrantės taške įsikūrusi Budva yra viena populiariausių turistinių vietų Juodkalnijoje ir Viduržemio jūros regione, galintis pasigirti vaizdingu senamiesčiu, siauromis gatvelėmis, plačiais paplūdimiais bei aktyviu naktiniu gyvenimu. Ieškantys ramesnės Budvos rivjeros vietos vyksta į netoliese esantį Bečići, kur galima atsipalaiduoti ir mėgautis smėlio paplūdimiais.

Sveti Stefanas – išskirtiniausias kaimas Juodkalnijoje

Maždaug už 8 kilometrų nuo Budvos įsikūręs Sveti Stefanas. Uolėtoje saloje, pilnoje terakotiniais stogais dengtų namų, sąsiauris jungia salą su žemynu. Nuo XV a. Sveti Stefane gyveno žvejų bendruomenė, tačiau XX a. šeštajame dešimtmetyje jis paverstas prabangiu miesto viešbučiu, kurio svečiai buvo didžiausios pasaulio įžymybės. Nuo 2010 m. Sveti Stefano viešbutis vėl buvo atidarytas, tačiau į patį kaimą gali įvažiuoti tik viešbučio svečiai, o keliautojai – mėgautis dviem paplūdimiais abiejose sąsiaurio pusėse.

Lovčeno kalnas – vienas ryškiausių gamtos objektų

Vieną ryškiausių Juodkalnijos gamtos objektų – Lovčeno kalną – vainikuoja dvi didžiulės granito viršūnės. Šis kalnas, priklausantis Lovčeno kalno nacionaliniam parkui, įkvėpė Juodkalnijos pavadinimą ir yra nacionalinio pasididžiavimo simbolis. Įkopus į Lovčeno kalno viršūnę atsiveria panoraminiai vaizdai į įtvirtintą Kotoro miestą, aplinkines kalvas ir Kotoro įlanką.

Kalnuota Juodkalnijos vietovė – Durmitoro nacionalinis parkas

Aplink kalnų kaimelį Žabljaką įsikūręs Durmitoro nacionalinis parkas yra gamtos ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjų rojus. Dinarų Alpių pasididžiavimas iškilęs virš Durmitoro masyvo viršukalnės, o jį sudaro 18 ledyninių ežerų ir Taros upė, kurioje plyti antras pagal gylį pasaulyje tarpeklis. Žiemą čia daugiausia užsiimama slidinėjimu ir snieglenčių sportu, o šiltuoju metų laiku keliautojus vilioja plaustai, žygiai pėsčiomis ir nuostabūs kraštovaizdžiai. Parko fauną sudaro net 163 paukščių rūšys, žinduoliai bei didžiausia Europoje drugelių įvairovė. Ne vieną nustebins ir garsiausias parko ežeras, pasižymintis tamsiu vandeniu ir dėl to pramintas „juoduoju“.

Taros kanjonas – drąsiems nuotykių mėgėjams

Durmitoro nacionalinio parko viduje įsikūręs įspūdingas kanjonas. Tai vienas giliausių kanjonų pasaulyje, o jo gylis siekia 1300 metrų. Jis taip pat apibrėžia Juodkalnijos sieną su Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Be to, kad kanjonas gniaužia kvapą visiems atvykstantiems, tai rojus ekstremaliam nuotykių sportui: plaukiojimui plaustais ir leidimasis lynu. Norintiems pasidaryti gražiausią asmenukę, verta užkopti į Čurevaco kalną.

Kotoras – viena gražiausių Juodkalnijos vietų

Vienas geriausiai išsilaikiusių Viduramžių miestų Adrijos jūros pakrantėje, įtvirtintas Kotoro miestas yra įsispraudęs į kalnus, supančius gilius Kotoro įlankos kanalus. Tai nedidelis miestelis, kuriame gyvena tik 5 000 gyventojų. Jis ypatingas tuo, kad yra įsikūręs Kotoro žiotyse – nedidelėje uolų apsuptoje įlankoje, primenančioje fiordą. Nors architektūra atspindi įvairias regioną valdžiusias imperijas, labiausiai jis žinomas dėl venecijietiško stiliaus senamiesčio, kuriame įsikūrusi Šventojo Trifono katedra, ir Kotoro kalno tvirtovės. Į jį įkopę apdovanojami kvapą gniaužiančiais miesto bei įlankos vaizdais.

Juodkalnijos Monakas – Tivatas

Visai netoli Kotoro miesto galite nuvykti į Juodalnijos Monaką. Tivatas garsėja prieplauka, vadinama Porto Montenegro, pilna prabangių jachtų, parduotuvių bei išskirtines patirtis dovanojančių restoranų. Tai vienas iš naujausių Juodkalnijos miestų, o jo pakrantės promenada yra puiki vieta romantiškiems pasivaikščiojimams ir saulės palydėjimui.

Juodkalnijos Venecija – Perastas

Į šiaurės vakarus nuo Kotoro esantis Perastas yra nedidelis miestelis, garsėjantis akmeninėmis vilomis ir istorinėmis bažnyčiomis. Venecijos viešpatavimo laikotarpiu, nuo 1420 iki 1797 m., Perastas buvo savo spindesio viršūnėje. Iš paprasto žvejų kaimelio jis tapo perspektyviu miestu, kuriame gyveno kariai, Venecijos laivyno kapitonai ir pirkliai. Net iki šių dienų keliautojai vis dar gali gėrėtis miestelio venecijietiška architektūra. Be to, pakrantėje verta aplankyti San Nicolas bažnyčią, iš kurios varpinės bokšto atsiveria nuostabūs vaizdai į miestą bei įlanką. Perasto pakrantės miestas, kaip ir visa Kotoro įlanka, yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, todėl yra viena iš svarbiausių Juodkalnijos lankytinų vietų.

Senovinis jūrų uostas – Ulčinas

Juodkalnijos pietiniame pakraštyje, netoli Albanijos sienos, esantis Ulčinas yra senovinis jūrų uostas, kadaise vadintas Adrijos jūros piratų sostine. Tai nedidelis pakrantės miestelis su daugiau nei 2 000 metų istorija. Šiandien miestas labiausiai garsėja paplūdimiais, o pasivaikščiojimas promenada, kur galima skaniai pavalgyti ar išgerti kavos su nuostabiu vaizdu, yra tik vienas iš įspūdžių, dėl kurių apsilankymas Ulčine tampa nepamirštamas.

Juodkalnijos sostinė – Podgorica

Podgoricos miestas Juodkalnijos sostine tapo nuo 2006 m., kai šalis tapo nepriklausoma. Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai labai naujas miestas, pilnas modernių pastatų ir prekybos centrų, iš tikrųjų jis mena šimtmečių istoriją, kurią galite pamatyti Osmanų imperijos kvartale. Be to, netoli Juodkalnijos sostinės įsikūręs Ostrogo vienuolynas, pastatytas uoloje. Šis XVII a. stačiatikių vienuolynas yra viena svarbiausių religinių šventyklų ir piligrimystės centrų šalyje, o turizmo požiūriu – visiems rekomenduojama aplankyti Juodkalnijos vieta.