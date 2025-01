Taip gaminti grikiai išeis daug skanesni: užsirašykite receptą

Ir nors jas mėgstama keisti bulvėmis ar makaronais, kruopų ir grūdinių kultūrų populiarumas neblėsta, sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Pasak jos, jeigu sausį paprastai pirkėjams norisi mažiau saldumynų, tai kruopoms pirmasis metų mėnuo – tikra šlovės valanda, rašoma pranešime spaudai.

Šaltuoju metų laiku norisi sotesnių, šildančių, energijos suteikiančių patiekalų, o kartu ir daugiau dėmesio skirti subalansuotai mitybai, tad žiemą kruopos gerokai dažniau keliauja pirkinių krepšelius, pastebi ji.

„Tai universalus ir plačiu privalumų spektru pasižymintis produktas, todėl kruopos, grūdinės kultūros populiarios tarp įvairių pirkėjų. Klasikinės, lietuviams nuo seno pažįstamos kruopos, tokios kaip ryžiai, grikiai, tebekaraliauja topuose.

Prie jų daugelis esame įpratę dar nuo vaikystės, o kadangi jos nėra greitai gendantis produktas, per akcijas jų nuperkami kiekiai stipriai išauga – tą stebime ir šią savaitę“, – pirkėjų įpročius atskleidžia G. Kitovė.

Pasak tinklo atstovės, pastaraisiais metais labai akivaizdus ir postūmis dar aktyviau rūpintis sveikesniu gyvenimo būdu, kas lemia didelį kai kurių konkrečių produktų augimą.

Pavyzdžiui, „chia“ sėklų pernai nupirkta dvigubai daugiau nei 2023-iaisiais, stipriai populiarėja viso grūdo kapotos avižos, taip pat jau prieš kelerius metus ūgtelėjusio aktualumo nepraranda linų sėmenys.

Ar reikia plauti kruopas ir kiti naudingi patarimai

Nesvarbu, ką ruošite – maistingą pusryčių košę, skanų garnyrą prie mėsos, o gal sotų pagrindinį patiekalą – gaminti iš kruopų nėra sudėtinga. Visgi, minėto prekybos tinklo šefai siūlo prisiminti keletą pagrindinių taisyklių, kad rezultatas nenuviltų.

Birias kruopas bei grūdines kultūras nuplaukite – bet ne visas. Kruopas prieš ruošimą rekomenduojama nuplauti ir peržiūrėti, nes gamybos procese gali atsirasti priemaišų ar pažeistų grūdų.

Galite jas supilti į dubenį, užpilti šaltu vandeniu 1 cm virš kruopų paviršiaus, išmaišyti ir palaukti, kol kruopos nusės į dugną. Surinkite ir išmeskite viską, kas plūduriuoja. Geriausia tokiu būdu kruopas nuplauti 2-3 kartus. Tačiau manų, kuskuso kruopų avižinių dribsnių nereikia skalauti.

„Nuplovimas turi ir kitų privalumų. Plaunant soras taip pat sumažinamas natūralus jų kartumas. Ryžiai, grikiai, bus biresni, puresni, nes nuskalavimas padės pašalinti krakmolo perteklių.

O jeigu kruopas, pavyzdžiui, perlines, dar ir pamirkysite – sutrumpinsite jų ruošimo laiką. Tad jei žinote, kad pusryčiams valgysite kruopas, galite jas išmirkyti vakare ir sutaupyti laiko ryte“, – pažymi minėto prekybos tinklo šefai.

Atsiminkite, kad jos išbrinks. Verdant kruopos padidėja nuo 2 (grikiai) iki 3 kartų (miežinės kruopos). Tai derėtų įvertinant ir renkantis puodą jų virimui, ir planuojamą porcijų skaičių.

Ruošti kruopas maišeliuose ar ne – asmeninis pasirinkimas. Parduotuvių lentynose gausu tiek birių kruopų, tiek ir patogiai supiltų į porcijinius maišelius.

„Gaminti kruopas maišeliuose labai paprasta ir greita – tiesiog įmetus jas į verdantį vandenį ir pavirus. Maišeliuose supakuotas kruopas paprasčiau laikyti ir porcijuoti, tačiau kita vertus, jas ruošiant negalime patikrinti, ar jos jau išvirusios.

Jeigu dėl to nerimaujate, maišelį galite prakirpti ir į puodą suberti palaidas kruopas. Būsite ramūs dėl porcijos, o taip išvirtos bus minkštesnės ir biresnės“, – sako minėto prekybos tinklo maisto technologai.

Per dažnai nemaišykite. Būkite atsargūs ir verdant kruopas per dažnai nemaišykite. Pernelyg intensyvus maišymas gali lemti, kad išvirusios jos bus per minkštos, gali pasižymėti gumine konsistencija, sulipti.

Paeksperimentuokite. Kad kruopos įgautų daugiau skonio, jas galite virti ne tik vandenyje, bet ir sultinyje, o, pavyzdžiui, sorų kruopas – ir piene. Dar daugiau, kruopas galima ir kepti.

„Jeigu prieš tai jas išvirsite, kepimas nereikalaus daug laiko, o taip paruoštos jos pasižymės kitokia tekstūra – pavyzdžiui, apkeptos košės paviršius tampa traškus, o vidus išlieka minkštas ir švelnus.

Taip gali būti lengviau įtikinti pusryčių košę valgyti net ir vaikus. Naudinga ir tai, kad kepant išvirtas kruopas galima puikiai panaudoti jų likučius iš ankstesnių valgymų. Tai tausoja resursus ir sumažina maisto švaistymą“, – atkreipia dėmesį tinklo maisto žinovai.

3 naujos idėjos pusryčiams

Yra daugybė priežasčių, kodėl verta rinktis kruopas – jos pigios, maistingos, sočios ir atveria be galo plačius kulinarinius horizontus.

Viena iš priežasčių ypač svarbi šaltuoju metų laiku: kruopose yra daug tirpių skaidulų, kurios yra maistas mūsų žarnyne gyvenantiems mikrobams. O gera mikroflora reiškia gerą imunitetą.

„Be to, kruopos yra produktas, kuriame gausu sudėtinių angliavandenių. Gliukozė iš jų išsiskiria palaipsniui, o tai leidžia palaikyti pastovų cukraus kiekį kraujyje.

Tai, savo ruožtu, leidžia pradėti dieną su pilnomis „baterijomis“. Dėl to kruopos puikiai tinka pirmajam dienos valgymui“, – sako minėto prekybos tinklo šefai ir dalijasi trimis naujomis idėjomis sočiam, lengvai pagaminamam ir taupiam pusryčių patiekalui.

Kepta avižinė košė su bananais

Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 35 min. Reikės: 150 g avižinių dribsnių, 2 bananų, 400 ml įprasto pieno arba augalinio gėrimo, 50 g razinų arba džiovintų spanguolių, 2 šaukštų medaus, 1 šaukšto sviesto, 1 šaukštelio cukraus.

1. Į kepimo indą supilkite avižinius dribsnius. Įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių.

2. Į nedidelį puodą supilkite pieną, įdėkite šaukštą sviesto, razinas ir šaukštą medaus. Viską kelias minutes kaitinkite, kol sviestas ištirps. Pienas neturi užvirti – jis tiesiog turi būti karštas. Jeigu norite, galite įmaišyti šaukštelį kakavos ar žiupsnelį cinamono.

3. Visą puodo turinį supilkite į indą su dribsniais ir lengvai sumaišykite.

4. Nulupkite ir supjaustykite prinokusį bananą. Tolygiai paskirstykite gabalėlius kepimo inde su dribsniais, kurie jau bus išbrinkę nuo šilto pieno. Nulupkite antrą bananą ir perpjaukite jį išilgai pusiau. Uždėkite jį ant viršaus. Banano viršų patepkite likusiu medumi. Jeigu norite, kartu su bananais galite įdėti ir smulkintų graikinių riešutų arba kapoto šokolado.

5. Įdėkite indą ant vidurinės lentynos į orkaitę ir kepkite apie 25 minutes. Likus 2 minutėms atsargiai išimkite indą ir apibarstykite košės viršų šaukšteliu cukraus. Jei reikia, iš viršaus trumpam įjunkite grilinimo funkciją, kad bananai paruduotų. Košė skaniausia bus šilta.

Kepti grikiai su kiaušiniais

Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 30 min. Reikės: 100 g grikių kruopų, 1 saldžiosios paprikos, 1 nedidelio svogūno, 2 skiltelių česnako, 2 šaukštų aliejaus, 4 kiaušinių, šviežių gražgarsčių, 3 šaukštų tarkuoto kietojo sūrio, 6 vyšninių pomidoriukų, druskos, pipirų.

1. Kruopas išvirkite lengvai pasūdytame vandenyje pagal nurodymus ant pakuotės, nusausinkite. Papriką smulkiai supjaustykite.

2. Susmulkinkite svogūną ir česnaką, juos kartu pakepinkite nedideliame kiekyje aliejaus. Sudėkite papriką, kepkite, kol suminkštės. Tuomet sudėkite kruopas, maišydami kepkite apie 3 minutes, pagardinkite druska, pipirais, jei norite – ir itališkų žolelių mišiniu.

3. Padarykite 4 duobeles ir į kiekvieną įmuškite po kiaušinį. Palaikykite ant ugnies, kol tryniai sustings, bet liks pusiau skysti. Ant viršaus užbarstykite tarkuotą sūrį, pjaustytus pomidoriukus ir gražgarstes. Patiekite iš karto, geriausia tiesiai iš keptuvės.

Keptos perlinės kruopos su daržovėmis ir feta

Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 40 min. Reikės: 200 g perlinių kruopų, 1 cukinijos, 60 g šparaginių pupelių, 1/3 poro, 100 g fetos sūrio, 2 šaukštų nesūdytų žemės riešutų, 1 šaukšto sojų padažo, druskos, pipirų, aliejaus.

1. Išvirkite perlines kruopas lengvai pasūdytame vandenyje pagal nurodymus ant pakuotės ir nusausinkite. Šparagines pupeles virkite pasūdytame vandenyje apie 10 minučių.

2. Kepimo indo dugną ištepkite alyvuogių aliejumi. Į indą sudėkite virtas kruopas, virtas šparagines pupeles, griežinėliais supjaustytą cukiniją ir porą. Viską apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir sojų padažu. Ant viršaus sutrupinkite fetos sūrį.

3. Kepkite apie 20 min. iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje. Iškepus apibarstykite žemės riešutais.