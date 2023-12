Tai, ką alytiškė išvydo prekybos centre, paliko ją be žado: sunku suvokti

Alytiškė papasakojo apie tai, ką ji praėjusią savaitę netikėtai išvydo viename Alytaus prekybos centre.

Dėmesį patraukė kvapas

Moters dėmesį patraukė pastato tambūre, ant pirkėjų spintelių, gulintis melsvas plastikinis maišelis. Skaitydama skelbimus alytiškė pajuto iš maišelio sklindantį baisų dvoką. Pažvelgusi atidžiau, suprato, kad maišelyje yra negyvas gyvūnas.

Kaip AlytusPlius.lt portalui pasakojo alytiškė, pirmą kartą minėtą maišelį ji pastebėjo gruodžio 12 dieną. „Vos įėjusi į parduotuvę tą dieną pirmąkart pastebėjau melsvą plastikinį maišelį. Netoliese stovėjo benamis, tad pagalvojau, kad gal tai jo maišelis“, – sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

Po dviejų dienų vėl atėjusi į minėtą prekybos centrą apsipirkti jauna moteris pastebėjo toje pačioje vietoje tebestovintį tą patį maišelį. Iš jo sklido stiprus dvokas. „Pažvelgiau atidžiau į gulintį maišelį ir mane nukrėtė šiurpas, likau be žado, nes supratau, kad maišelyje – negyvas katinas“, – pasakojo alytiškė. Moteris atskleidė, kad iš maišelio kyšojo auksinės spalvos katino uodega ir pėdutė. Tos pačios dienos vakarą ji dar kartą nuėjo į prekybos centrą. Maišelio su katinu jau nebuvo.

REKLAMA

Sujaudinta prekybos centre minėto vaizdo alytiškė susirūpino, kodėl negyvas gyvūnas buvo atneštas į prekybos centrą ir kas galėjo jį atnešti. „Gal tai net žiauraus elgesio su gyvūnu atvejis“? – klausė ji. Tačiau moteriai keisčiausia atrodė tai, kad negyvas gyvūnas Alytaus prekybos centre galėjo išgulėti ne vieną dieną, ir kaip jo tiek laiko niekas nematė. „Negi valytojos nevalo prekybos centro?“ – klausė ji.

Maišelio su katinu nematė

Su prekybos centru buvo susisiekta ir paklausta, ar minėtas atvejis prekybos centro atstovei yra žinomas ir kas atsakingas už patalpų priežiūrą.

REKLAMA

REKLAMA

„Pirkėjų spintelės stovi pastato tambūre, kurį prižiūri pastato savininko valytojos. Tambūras valomas mažiausiai 3 kartus per dieną. Apklausus valytojas, nei viena ant spintelių jokio maišelio nei su katinu, nei be jo – nerado ir nematė. Be to, duris į pastatą kiekvieną rytą atidaro parduotuvės darbuotoja, o vakarais uždaro apsaugos darbuotojas.

Nei vienas iš jų jokio maišelio minimomis savaitės dienomis nepastebėjo ir jokio kvapo nepajuto. Parduotuvės darbuotoja informavo, kad jai skambino pirkėja, kuri klausė, ar nerado spintelėse negyvo katino. Darbuotojai patikrino visas spinteles jas atrakindama – nieko panašaus nerado“, – teigė prekybos centro atstovė.