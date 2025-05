„Švyturio“ aludariai ruošiasi vasarai: aiškėja skonių tendencijos

REKLAMA

Šią vasarą dominuos vaisių skoniai

Pasak M. Matuko, bendrovė iš anksto strateguoja, kokios gėrimų tendencijos bus ateityje ir taip planuoja būsimus produktus. Tai nėra lengvas darbas – ne tik dalyvaujama įvairiose parodose ar kalbamasi su kitais gėrimų gamintojais, tačiau klausiama ir žaliavų tiekėjų nuomonės apie tai, ko labiausiai nori vartotojai. Aludaris atskleidžia, kad kartais net ir, pavyzdžiui, pieno gaminyje atsiradęs naujas skonis gali persikelti į alaus produktus. M. Matukas sako, kad sezono madas kartais nustato patys gamintojai, pristatę vieną ar kitą produktą, tačiau labiausiai tendencijas diktuoja žmonių norai. Artėjant vasarai, aludaris sako, kad šių metų mados bus panašios kaip ir pastaruosius kelerius metus.

„Smarkiai dominuoja vaisiai ir uogos. Todėl ir mūsų nauji produktai atlieps vartotojų norus – bus gaminių su mangais, arbūzais, kitais egzotiniais vaisiais. Šią vasarą turėsime ir vieną įdomesnį alų iš juodųjų pomidorų. Man prieš porą metų jau gimė ši mintis, kad galima būtų panaudoti pomidorus, ir pagaliau, manau, kad turėsime labai intriguojantį rezultatą. Beje, mes visą laiką išvystome daugiau produktų, nei iš tikrųjų paleidžiame į rinką, mat turime turėti ir planą A, ir B, ir C“, – pasakoja ekspertas.

Nealkoholinio alaus populiarumas vis dar auga

Pasak „Švyturys Brewery“ aludario M. Matuko, gėrimų gamintojai visuomet atsižvelgia į besikeičiantį vartotojų skonį ir maisto pasaulio naujoves. Tai ypač akivaizdu tapo pastaraisiais metais, kai sparčiai populiarėti ėmė nealkoholinis alus. Gamintojai vartotojams suskubo siūlyti skirtingas rūšis, mat anksčiau pasirinkimas buvo kuklesnis.

„Anksčiau būdavo vos pora rūšių nealkoholinio alaus – koks nors lageris, gal dar kvietinis. Tačiau pamačius poreikį, aludariai pradėjo gaminti įvairesnius nealkoholinius produktus – ir tamsų alų, stautą ar porterį, IPA, taip pat ir su įvairiais skoniais ar klasikinius gaminius. Nealkoholinio alaus vartojimas tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje toliau auga. Gal ne tokiais tempais, kaip prieš kelerius metus, bet, pavyzdžiui, prieš dešimtmetį bendras nealkoholinio alaus vartojimas sudarė mažiau nei procentą, dabar yra daugiau nei 5 procentai“, – pasakoja M. Matukas.

Idėjos gimsta kelionėse, ragaujant įvairius produktus

Jis pabrėžia, kad šiais laikais vartojimo tendencijos labiausiai pasikeitė tarp jaunų žmonių. Jie nori rinktis sveikesnius produktus, vartoti saikingiau, taip pat renkasi gėrimus su skirtingais skoniais. Pasaulyje vis labiau populiarėja funkciniai gėrimai, kurie, be įprastų gaiviųjų gėrimų savybių, gali turėti ir sveikatai naudingų ingredientų, ypač prebiotikų, be to, juose yra mažiau cukraus.

„Į šią rinką irgi žiūrime, norime turėti įvairių produktų. Bet mes, aludariai, ir taip stengiamės į gėrimus nepridėti daug ingredientų, kurie laikomi mažiau sveikais. Pavyzdžiui, cukrus – jei jo galima išvengti, visada ir vengiame. Tačiau reikia pabrėžti, kad aludariai gėrimuose svarbiausiais laiko du dalykus – skonį ir aromatą“, – pasakoja „Švyturys Brewery“ aludaris.

Noras sukurti kuo unikalesnį gėrimą veda prie netikėtų eksperimentų. M. Matukas pasakoja, kad greta labai įdomių produktų su vaisiais ir prieskoniais, taip pat galima derinti daržoves. Taip jam pavyko sukurti gėrimų receptus, kai alus būdavo verdamas su burokėliais, morkomis, raudonosiomis paprikomis, krapais ar agurkais. Jis sako, kad idėjos gimsta per patirtis, pavyzdžiui, dalyvaujant maisto ir gėrimų parodose, diskutuojant su kolegomis ar keliaujant po pasaulį ir įvairiose šalyse ragaujant skirtingus produktus bei prieskonius.

„Vienas mėgstamiausių mano atradimų buvo Pietų Europoje. Ten ragavau Tailando mėlynąją arbatą, dar žinomą kaip mėlynųjų pupžiedžių arbatą. Pagalvojau, kad tai įdomu, nes jau pati spalva buvo išskirtinė – mėlyna. Užtruko gan ilgai, kol radau derančius tinkamus apynius ir sugalvojau, kaip pačią arbatą suderinti su kitais alaus skoniais, bet pavyko. Kadangi alus yra rūgštesnis už vandenį, gėrimo spalva gavosi labiau violetinė nei mėlyna. Su kolegomis juokėmės, kad tai buvo vienas instagramiškiausių gėrimų“, – prisimena aludaris.

„ChatGPT“ darbo neatims

„Švyturys Brewery“ atstovas sako, kad šiais laikais prie kokybiško produkto gamybos smarkiai prisideda mokslo vystymosi sparta. Pavyzdžiui, prieš 100 metų aludariai negalėjo padaryti tokio paties skonio gaminio du kartus, nes tam nebuvo reikiamų sąlygų. Dabar, pasak M. Matuko, turint reikiamas laboratorijas ir kitas kokybės kontrolės priemones, galima kurti stabilų produktą ir užtikrinti jo kokybę.

Aludaris juokiasi, kad bent jau kol kas iš jo darbo neatims ir „ChatGPT“ ar kiti chatbotai, mat receptai gimsta iš kūrybos, o dirbtinis intelektas vis dar to pasiūlyti negali.

„Kūrybingumas aludario profesijoje yra labai svarbi dalis. Jo reikia kuo daugiau. „ChatGPT“ receptams kurti tikrai nenaudoju. Dirbtinis intelektas dažniausiai nieko nekuria pats. Receptų yra daug, jis gali tiesiog duoti jų kombinaciją, bet tai nebus originalu. Kartais patikrinu, ką sugeba „ChatGPT“, kaip jis patobulėjo, bet kol kas tai yra labai bazinis lygis, bent jau aš nieko originaliai kūrybingo ten nepamačiau“, – atskleidžia M. Matukas.

Straipsnį parengė: „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“.