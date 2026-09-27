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TV3 naujienos > Šv. Mišios tiesiogiai

Šv. Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos – mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas

2026-09-27 10:25 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-27 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kiekvieną sekmadienį nuo 10:30 val. naujienų portalas tv3.lt kviečia stebėti Adoraciją ir Šv. Mišias tiesiogiaiIšlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios.

Kiekvieną sekmadienį nuo 10:30 val. naujienų portalas tv3.lt kviečia stebėti Adoraciją ir Šv. Mišias tiesiogiaiIšlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios.

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„Pasitikime ramybę kartu! Sustokime akimirkai ten, kur širdis randa poilsį. Kviečiame Jus prisijungti prie Šv. Mišių transliacijos iš jaukiosios Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios.

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Tegu bendra malda ir giesmės pasiekia Jūsų namus, suteikia vilties ir sustiprina bendrystę, kad ir kur šiandien būtumėte. Tai laikas, skirtas Jums, Dievui ir vidinei šviesai.

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Prisijunkite prie tiesioginės transliacijos. Susitikime maldoje!“ – kviečia klebonas kun. Vilius Sikorskas.

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Šv. Mišios iš Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios: mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (tv3.lt koliažas)

Planuojama Adoracijos ir Šv. Mišių eiga:

10:30 – adoracija

11:00 – 12:15 Šv. MIŠIOS, aukoja kun. dr. Vilius Sikorskas

Musica liturgica – gieda:

Choras CANTICUS JUVENIS – Jauna Giesmė, diriguoja EVANGELINE Liew

Meldžiamės visomis JŪSŲ INTENCIJOMIS. Intencijas galite atsiųsti el. p. [email protected] https://islauzoparapija.lt/misiu-uzsakymas/

DĖKOJAME už Jūsų aukas, parapijos SĄSKAITA: LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas, GAVĖJAS: Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

MIŠIŲ transliacijas galite paremti Contribee sistema: https://contribee.com/islauzoparapija

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Šv. Mišios iš Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios: mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (tv3.lt koliažas)
Šv. Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos – mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (2)
Šv. Mišios iš Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios: mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (tv3.lt koliažas)
Šv. Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos – mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (1)
Šv. Mišios iš Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios: mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (tv3.lt koliažas)
Šv. Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos – mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (7)
Šv. Mišios iš Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios: mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (tv3.lt koliažas)
Šv. Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos – mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas (5)

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