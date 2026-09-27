Šv. Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos – mišias laiko kunigas Vilius Sikorskas

„Pasitikime ramybę kartu! Sustokime akimirkai ten, kur širdis randa poilsį. Kviečiame Jus prisijungti prie Šv. Mišių transliacijos iš jaukiosios Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios.
Tegu bendra malda ir giesmės pasiekia Jūsų namus, suteikia vilties ir sustiprina bendrystę, kad ir kur šiandien būtumėte. Tai laikas, skirtas Jums, Dievui ir vidinei šviesai.
Prisijunkite prie tiesioginės transliacijos. Susitikime maldoje!“ – kviečia klebonas kun. Vilius Sikorskas.
Planuojama Adoracijos ir Šv. Mišių eiga:
10:30 – adoracija
11:00 – 12:15 Šv. MIŠIOS, aukoja kun. dr. Vilius Sikorskas
Musica liturgica – gieda:
Choras CANTICUS JUVENIS – Jauna Giesmė, diriguoja EVANGELINE Liew
Meldžiamės visomis JŪSŲ INTENCIJOMIS. Intencijas galite atsiųsti el. p. [email protected] https://islauzoparapija.lt/misiu-uzsakymas/
DĖKOJAME už Jūsų aukas, parapijos SĄSKAITA: LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas, GAVĖJAS: Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
MIŠIŲ transliacijas galite paremti Contribee sistema: https://contribee.com/islauzoparapija
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