Sužinojusi, ką vyras dovanos per Valentino dieną, kėdainietė pakraupo: „Gėda, kad su juo gyvenu“

Su vyru esame susituokę trejus metus, auginame vienerių metų sūnų. Neneigsiu, kad anksčiau buvau daug lieknesnė, tačiau buitis, rutina ir neseniai gimęs sūnelis padarė savo – priaugau kelis kilogramus.

Visada žinojau, kad mano vyrui patinka lieknos, pasportavusios moterys, todėl tikrai stengiausi prisižiūrėti. Po sūnaus gimimo iš pradžių buvo keista girdėti tokius epitetus kaip „meškutė“, „burbuliukas“ ar „persikutė“, bet laikui bėgant pripratau ir to nebegirdėjau.

Prisiminusi, kad artėja Valentino diena, pagalvojau, kad pats metas vėl užkurti tą prarastą aistrą ir mums su vyru nupirkau nakvynę prabangiame SPA viešbutyje. Pagalvojau, kad paskutiniu metu jis tikrai mane mato tik kaip meškutę ar burbuliuką, todėl planavau apsivilkti ką nors gražaus, pasipuošti...

Sugalvojo nupirkti sporto klubo abonementą

Tačiau nebežinau, kaip ir elgtis, kai aną dieną jis man netyčia prisipažino, ką planuoja man padovanoti Valentino dienai. Pasirodo, kad jam atrodo, jog aš neskiriu pakankamai laiko sau, tad jis sugalvojo man nupirkti... sporto klubo abonementą.

Esu girdėjusi, kad žmonės įsižeidžia gavę tokias dovanas per Kalėdas ar gimtadienius, bet per Valentino dieną...? Kaip vyrui gali šauti tokia mintis? Kodėl jam atrodo, kad dovana į sporto klubą yra labai romantiška ir miela? Pasijaučiau tarsi gavusi su šlapiu skuduru per veidą... Gėda, kad su juo gyvenu.

Autorius: skaitytoja Aurelija

