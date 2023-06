Suriebėjusias kepenis išduoda šie ženklai: pastebėkite laiku

Daugelis žino, kad kepenys yra vienas didžiausių vidaus organų, atliekantis daugybę funkcijų ir ne veltui specialistų vadinamas „organizmo laboratorija“. Sutrikus šio organo veiklai, pasipila visa eibė problemų.

Nors dažniausiai kalbant apie kepenų ligas pacientai savomis žiniomis įvardija kepenų cirozę, tačiau neretai jų lūpomis nuskamba ir kita dažna būklė – kepenų suriebėjimas.

Dažniausiai kepenų problemų priežastimi yra įvardijamas besaikis alkoholio vartojimas, tačiau jas sukelti gali ir netinkamai vedamas gyvenimo būdas: nesubalansuota mityba, piktnaudžiavimas greitu maistu, per mažas fizinis aktyvumas ir galybė kitų veiksnių.

Apie tai, kas yra kepenų suriebėjimas ir kaip galime jį pastebėti kalbamės su gydytoju gastroenterologu Artūru Jacinavičiumi.

Suriebėjusių kepenų simptomai

„Kepenys suriebėja, kai esant riebalų pertekliui jie yra nesuskaidomi iki galo, todėl yra linkę atsidėti kepenų ląstelėse“, – paaiškina gydytojas.

Pasak gastroenterologo, riebalų apykaitos sutrikimai gali būti sąlygoti netinkamos mitybos, medikamentų vartojimo, pavyzdžiui, chemoterapijos, steroidų, infekcijų, toksinio pažeidimo – alkoholio vartojimo, įvairių apsinuodijimų.

Be to, kepenų suriebėjimas yra skirstomas į dvi grupes: alkoholinį ir nealkoholinį. „Nealkoholinis kepenų suriebėjimas gali būti sukeltas infekcijų, pvz., hepatito C, įvairių medikamentų, netinkamos dietos, nutukimo“, – pridurdamas paaiškina.

Pasiteiravus, kokie simptomai gali išduoti kepenų suriebėjimą, gydytojas A. Jacinavičius teigia, kad esant pradinėms stadijoms požymių gali ir nebūti.

Vis dėlto, pacientai gali jausti tempimą po dešiniu šonkaulių lanku dėl kepenų padidėjimo. Progresuojant kepenų suriebėjimui ir kepenų pažeidimui gali atsirasti:

– pykinimas,

– nevirškinimo jausmas.

Taip pat kartais pacientai jaučia ir nuovargį, padidėjusį dirglumą, miego sutrikimus, energijos stygių, pilvo skausmus.

„Galutinėse kepenų pažeidimo stadijose gali atsirasti gelta, kojų patinimai, didelis bendras silpnumas, nuovargis“, – vardija galimus simptomus pašnekovas.

Gydymas ir diagnostika

Gydytojas teigia, kad kepenų suriebėjimą įtarti padeda pilvo ultragarsinio tyrimo metu apžiūrimos kepenys:

„Kepenų suriebėjimo laipsnis gali būti įvertinamas specialiu davikliu, o kepenų pažeidimo lygmuo – įvertinamas atlikus kraujo tyrimus.“

Sužinojus apie suriebėjusias kepenis, pacientams nedelsiant rekomenduojama nutraukti alkoholio vartojimą, kontroliuoti savo svorį, gydyti gretutines ligas – diabetą, padidėjusį cholesterolį.

Taip pat gali būti skiriami ir kepenis apsaugantys medikamentai, vitaminų preparatai.

Pasiteiravus, ar reikia laikytis griežtos dietos, gydytojas gastroenterologas Artūras Jacinavičius sako, kad jeigu kepenys suriebėjo reikia ne tik nutraukti alkoholio vartojimą, bet ir vengti saldaus, riebaus maisto, valgyti daugiau baltyminio, skaidulinio maisto.

„Tolimesnė taktika priklauso nuo kepenų pažeidimo lygio, kuris nustatomas atlikus kraujo tyrimus“, – priduria pabrėždamas jis.