Sūnų praradusi Daiva mano, kad iš jos bandoma pasityčioti: „Jis buvo pagrobtas“

Jaudinanti šeimos istorija – „TV Pagalbos" laidoje.

Jau du mėnesius Daivos ir Almuto namuose neįprastai tylu, tačiau vaikas dėl tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu yra buvęs paimtas ir anksčiau, tad tai jau trečias kartas, kai jis atsiduria pas laikinus globėjus. Tiesa, prieš tai po kelių dienų berniuką tarnybos atiduodavo tėvams.

Nerado sūnaus namuose kitą dieną

Šįkart priežastimi paimti paauglį iš namų tapo Daivos vyro Almuto neblaivumas ir pakeltas tonas prieš socialinę darbuotoją, kuri iškvietė policiją.

„Kad aš jai kokį žodį ne tą pasakiau, ar užgavau kažkaip, prie policijos nebuvo tokios kalbos. Tiktai po kelių dienų įrašė į tuos popierius, kad aš ją išvadinau visokiais žodžiais“, – apmaudą liejo vyriškis.

Daiva pasakoja, kad sūnaus nerado kitą dieną, kai pati buvo visiškai blaivi ir laikinai paliko savo namus. Grįžusi iš susitikimo su ūkininku sūnaus namuose jau nebuvo, motinai taip pat nebuvo paliktas joks raštelis.

„Jis buvo pagrobtas, ne paimtas. Tą vakarą kai buvo policija, policija išvažiavo ir vaiko net nelietė. Kitą dieną susiskambinau atvežė ūkininkas bulvių ir išėjau jų paimti, tai pareinu namo, vaiko nėra jau. Laukiu, laukiu, į mokyklą jam nereikėjo, tai kur jis dabar dingo svarsčiau, gal pas draugą nuėjo. Į skambučius neatsakė, paskui tik sužinojau, kad vaikas buvo paimtas pas globėją, – sunkiai žodžius rinko Daiva, kuri savęs negina, bet pyksta dėl Vaiko teisių tarnybos nesugebėjimo paaiškinti situacijos. – Skaitosi, kad palikau vaiką be priežiūros man prirašė. Tai kad vaikui ne trys ir ne penki metukai, man vystyt jo nereikia. Vat tokių dalykų buvo prirašyta. Aš neneigiu tos savo kaltės, kur mes kalti, jau kalti.“

Daiva sako, kad jos ryšis su sūnumi yra geras. Esą ji nuolat lanko jį ir su juo susitinka kasdien. Visgi jiedu su vyru nėra visiškai tikri, kada paauglys galės grįžti į savo namus.

Pasak tėvų, jis namuose jau tikrai gali būti vienas, nes jam daugiau nei 14 metų ir palikimas jį vieno neturėtų būti traktuojama kaip nepriežiūra.

„Sūnus jau savarankiškas, dirba lentpjūvėje, per vasarą uždirbo 1200 eurų. Problema ta, kad vaikas yra paimtas be reikalo vien dėl to, kad tie darbuotojai, vaiko teisės ir socialinės darbuotojos iš to pasipelnė, pasidarė sau atlyginimus, o vaikus tai traumuoja“, – iki šiol pyksta Almutas.

Į karą su socialinėmis darbuotojomis įsivėlusi šeima netgi mano, kad iš jų dabar bandoma pasityčioti.

„Yra kursai skirti tėvams, auginantiems mažus vaikus, ten kur reikia vaikus vystyti, tai mus atleido. Dabar rašo, kad mes jų nebaigėme praeiti, liepia eiti pas psichiatrą kažkokį. Ir juokas ima ir pikta“, – dėl to, kad jiems buvo priskirti tėvystės kursai pyksta Daiva ir Almutas.

Įsižeidusių tėvų situaciją išklausęs „TV Pagalbos“ vedėjas Edgaras Navickas Daivai ir Almutui turėjo vieną labai svarbų patarimą.

„Jūs uprantat, kada atidaro duris, jeigu nėra rankenos? Kai beldžia, reikia belsti, kai beldi, beldi, tada atsidaro. Nes dabar pažiūrėkite iš tų tarnybų akių: o kur tos pastangos, kur tas noras, jeigu jūs dar ginčijatės, kalbate apie lentpjūves... Jūs katiną turite? Žinote tą pozą prašymo... Turite rodyti dėmesį, ateiti, sakyti viską supratome, gailimės, labai norime, kad sūnus būtų pas mus“, – patarimą nesibarti su socialinėmis darbuotojomis davė E. Navickas.

Ar supras Daiva ir Almutas, kokių klaidų daugiau gyvenime nebekartoti?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba".