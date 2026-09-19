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TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Su draugais daugiausiai bendraujate internete? Specialistė įspėja

2026-09-19 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

XXI-ajame amžiuje išplėtotos ir ištobulintos technologijos, kurios dabar yra neatsiejama žmogaus dienos dalis. Kompiuteriai, mobilieji telefonai, dirbtinis intelektas – visos šios technologijos sukurtos norint palengvinti žmogaus gyvenimą. Tačiau šiuolaikinės tendencijos rodo, kad tai pilnai užvaldė mūsų kasdienybę ir mes nebemokame palaikyti tikro pokalbio su žmogumi realiame gyvenime.  

XXI-ajame amžiuje išplėtotos ir ištobulintos technologijos, kurios dabar yra neatsiejama žmogaus dienos dalis. Kompiuteriai, mobilieji telefonai, dirbtinis intelektas – visos šios technologijos sukurtos norint palengvinti žmogaus gyvenimą. Tačiau šiuolaikinės tendencijos rodo, kad tai pilnai užvaldė mūsų kasdienybę ir mes nebemokame palaikyti tikro pokalbio su žmogumi realiame gyvenime.  

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Kaip šios technologijos pakeitė žmonių bendravimą tarpusavyje? Apie tai laidoje „Trūksta ryšio“ plačiau papasakojo krizių įveikimo centro specialistė Asta Groblytė.  

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Internetiniai draugai 

Socialinės medijos bendravimą padarė patogesnį, viskas atrodo lengviau pasiekiama, bet specialistė įspėja, kad dėl tokio patogumo dingsta noras fiziniam bendravimui. 

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2020 metais vykusi pandemija padarė didelį pokytį žmonių bendravime. Tas laikotarpis privertė žmones bendrauti internetu, atsirado naujos bendruomenės ir draugai, kurie padėjo nesijausti vienišiems. Tačiau, pasak pašnekovės, bendravimas internetu nėra lygus fiziniam žmogaus kontaktui. Bendravimas per socialinius tinklus sukuria sąveiką, bet negarantuoja santykių gylio.  

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„Sąveika prasideda ir baigiasi, o santykis tęsiasi, net jeigu mes tuo metu ir nebendraujame. Tai reikalauja gilesnio darbo ir socialiniai tinklai to neskatina. <...> Mūsų kūnas ir smegenys visai kitaip reaguoja kai turime akių kontaktą, prisilietimą, apsikabinimą, nei į patį gražiausią emoji“, – pabrėžia specialistė.  

Psichologė aptarė, kad visą dieną bendraujant internetu, grįžus namo vienišumo jausmas išlieka, o dėl emocinio nuovargio nebėra noro toliau bendrauti. Kadangi mūsų emocijos ir santykiai yra fiziologiniai, mūsų kūnui yra reikalingas fizinis kontaktas su kitu žmogumi, kad išsiskirtų laimės hormonai ir nusiramintų nervinė sistema.  

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Santykiai su dirbtiniu intelektu 

Dirbtinis intelektas buvo sukurtas kaip pagalbinė priemonė žmogui. Jis visada bendrauja maloniai, paslaugiai, o tai žmogui yra didžiulė pagunda. Amerikoje buvo užfiksuoti keli atvejai, kai žmonės tokį paslaugų bendravimą priėmė kaip žmogišką ryšį, įsimylėjo savo DI ir pradėjo santykius su juo.  

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„Ta iliuzija bendravimo, kad mane priima, ji gali būti labai stipri, ypač žmonėms, kuriems bendrauti baisu, arba daug nusivylimų bendravime, arba yra kažkokie trukdžiai bendravime. Tu gauni labai patogų variantą, bet tai realiai  yra tik santykių iliuzija“, – sakė Asta Groblytė. 

Anot specialistės, bendravimas vien tik su paslaugia technologija turi rimtas pasekmes žmogaus įgūdžiams. Kalbėdami su žmonėmis mes įgauname bendravimo įgūdžių, bet kai pradedame bendrauti tik su DI, šie įgūdžiai slopsta. 

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„Tai ką aš darau, tai aš ir mokausi. Jeigu aš bendrauju, jeigu aš einu į kontaktą su įvairiais žmonėmis, tai aš išmokstu bendrauti, būti kontakte, ieškoti kompromisų, bendradarbiauti. Jeigu aš pakeičiu tą kontaktą aptarnaujančiu, tai tie įgūdžiai mažėja ir man išeiti ir bendrauti sekasi vis sunkiau, todėl nes kontrastas yra didžiulis. Ten nereikia jėgų, o čia pažiūrėk kiek reikia“, – tikino specialistė. 

Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.

Laidą „Trūksta ryšio“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje „TV3 Play“. Sekmadieniais 19 val. laidą rasite ir TV3 televizijos „YouTube“ kanale. 

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